Olağan Şiirʼin 36. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 36. sayısı (Ocak-Şubat 2024) "Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasıyla çıktı.

Sunuş yazısında "Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasının şiir-okur arasındaki irtibatı farklı cephelerden ele almalarını sağladığını belirten Aykut Nasip Kelebek, "Bu girdaptan acilen çıkmak zorundayız, fildişi kuleye çekilmiş şair mitleri gibi seçkin okuyucu varsayımlarının da karşısında durmalı ve şairle okuyucu arasında atılmış köprüleri yeniden kurmalıyız." diyor.

"Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasına yer verilen sayı, Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-36-sayi

Olağan Şiir'in 36. sayısında (Ocak-Şubat 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: