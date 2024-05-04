Olağan Şiirʼin 38. Sayısı “Delilik ve Velilik Arasında Şair” Dosyasıyla Yayımlandı
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle değerlendiren Olağan Şiir'in 38. Sayısı, "Delilik ve Velilik Arasında Şair" dosyasıyla şairin aklî meselelerini masaya yatırdı. Sunuş yazısında dosya konusunu şair Enes Talha Tüfekçi'nin önerisiyle belirlediklerini vurgulayan Aykut Nasip Kelebek, "Olağan Şiir'i sizlerle buluşturuyor olmaktan büyük heyecan duyuyor, bizdeki heyecanın maalesef giderek daralan şiir ortamına da aksettiğini gözlemliyoruz; dileriz yeni dergiler, yeni sorular ve yeni zihin yapıları ortaya çıkar ve şiirin iklimi yeniden genişlemeye başlar." diyor.
Olağan Şiir'in 38. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/
Olağan Şiir'in 38. sayısında (Mayıs-Haziran 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Kaan Elibol - Selam Kanka Ben Persona
- Enes Talha Tüfekçi - Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar
- Ömer Yalçınova - Yılanlı Kuyu
- Kaan Eminoğlu - Zaman Zaman Giyotin
- Mehmet Baş - Bir Şarkı Gibi Düşüyoruz Sokaklara
- Sulhi Ceylan - Aydınlanma
- Emre Aslan - Dalkavuklar Gerilince
- Hasan Hüseyin Özbunar - Gül İstenci
- Abdullah Yalın - Esintiler
- İlknur Oral - Beni Haydar'a Sorun
- Mehmet Sait Çınar - Adrese Teslim
- Hülya Özcan - Gözlemcilere Notlar
- Dilek Bayram - Gecenin Ağacı
- Ayşe Orman - Evime Dair Felsefe
- Kübra Okudan Apaydın - Lâ
- Aykut Nasip Kelebek - Selam Ederim
- Zafer Acar - Trrrum Trak Tiki Tak
- Enes Talha Tüfekçi - Bir Mağara Mesafesi
- Ömer Yalçınova - Şairin Tanımlanamazlığı
- Kaan Eminoğlu - Deli veya Dahi Şairin Tam Olarak Tayin Edilemeyen Yeri
- Hüseyin Peker - Ne Sufî, Ne Velî
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 18:37