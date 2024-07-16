Olağan Şiirʼin 39. Sayısı “Enes Talha Tüfekçi” Dosyasıyla Yayınlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 39. sayısı (Temmuz-Ağustos 2024) "Enes Talha Tüfekçi" dosyasıyla çıktı.
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle değerlendiren Olağan Şiir'in 39. Sayısı, "Enes Talha Tüfekçi" dosyasına, arka kapağında Zafer Acar'ın "Hey Siri" şiirine yer verdi. Sunuş yazısında geçtiğimiz yıllarda çok sayıda şiir dergisinden söz edebilirken günümüzde geçmiş yılları mumla arar hâlde olduğumuza dikkat çeken Aykut Nasip Kelebek, "Bu sayımızda hem şiir ve eleştiri yazıları hem de dosya önerileriyle dergimize ciddi katkılarda bulunan Enes Talha Tüfekçi hakkında bir dosya hazırladık. Gelecek sayımızda ise divan şiirinin modern Türk şairlerince nasıl algılandığı ve günümüz şiirinde hangi yönleriyle değerlendirilebileceği üzerine bir dosya hazırlamayı planlıyoruz." diyor.
Olağan Şiir'in 39. Sayısını ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-39-sayi
Olağan Şiir'in 39. sayısında (Temmuz-Ağustos 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Kaan Elibol Selam Kanka Ben Persona -2
- Sena Yığcı Postmodern Bir Öykü
- Ömer Yalçınova Dağları İzlerken
- Aykağan Yüce Ev kadınları için pratik bilgiler
- Mehmet Baş Susturucu
- Mehmet Zana Öngenç Naz Bittiğinde
- Sulhi Ceylan Arkadaş
- Zeynep Yıldırım Dövüş İnsan Anatomisi
- Mahmud Musab Önder Dul Diyojen
- Samet Kara Metro
- Hayrullah Alp Ören Koynumda Sızı
- Ekrem Elmas Otopsi Masasındaki Kalp
- Hakan Çakır Toz Tutmuş Bir Kimseye Mektup
- Hatice Atmaca Arayış
- Emre Aslan Anılar Defteri
- Havva Nur Baltacıoğlu Kum Saati
- İlknur Oral Efendime Söyleyeyim
- Aykut Nasip Kelebek Tecelli
- Soran: Aykut Nasip Kelebek Enes Talha Tüfekçi ile Söyleşi: "Genç Şair Kimseyle Bir Kuşak İlişkisi Kurmak Zorunda Değildir!"
- Can Acer Akışkan Küçüklük: Enes Talha Tüfekçi Şiiri
- Kaan Eminoğlu Çölde Devemi Bağlamadığım Bir Yer ya da Susuzluktan Kararan Gözlere Sürülen Vaha: Enes Talha Tüfekçi Şiiri
- Turgay Demirel Daha Fazlasını Vadeden Bir Şiir: Enes Talha Tüfekçi Şiiri
- Emre Aslan Mucit Şair: Enes Talha Tüfekçi Şiiri
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.07.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:45