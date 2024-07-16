Olağan Şiirʼin 39. Sayısı “Enes Talha Tüfekçi” Dosyasıyla Yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 39. sayısı (Temmuz-Ağustos 2024) "Enes Talha Tüfekçi" dosyasıyla çıktı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle değerlendiren Olağan Şiir'in 39. Sayısı, "Enes Talha Tüfekçi" dosyasına, arka kapağında Zafer Acar'ın "Hey Siri" şiirine yer verdi. Sunuş yazısında geçtiğimiz yıllarda çok sayıda şiir dergisinden söz edebilirken günümüzde geçmiş yılları mumla arar hâlde olduğumuza dikkat çeken Aykut Nasip Kelebek, "Bu sayımızda hem şiir ve eleştiri yazıları hem de dosya önerileriyle dergimize ciddi katkılarda bulunan Enes Talha Tüfekçi hakkında bir dosya hazırladık. Gelecek sayımızda ise divan şiirinin modern Türk şairlerince nasıl algılandığı ve günümüz şiirinde hangi yönleriyle değerlendirilebileceği üzerine bir dosya hazırlamayı planlıyoruz." diyor.

Olağan Şiir'in 39. Sayısını ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-39-sayi

Olağan Şiir'in 39. sayısında (Temmuz-Ağustos 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: