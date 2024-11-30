Olağan Şiir’in 41. Sayısı (Kasım-Aralık 2024)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 41. sayısı (Kasım-Aralık 2024) "Furkan Çalışkan Dosyası"yla çıktı.
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 41. sayısı şair Furkan Çalışkan hakkında söyleşi ve incelemelere yer veriyor.
Sunuş yazısında "Edebiyata ciddi anlamda emek vermiş ve sanatında belli bir bütünlüğe ulaşmış şairlerimizi derli toplu dosyalarla okuyucuya tanıtmakta büyük yarar görüyoruz. Bu hassasiyetimizin bir gereği olarak, yeni sayımızda 2000 sonrası şiirimizin değerli isimlerinden Furkan Çalışkan hakkında bir dosya hazırladık." diyen Aykut Nasip Kelebek, dosyanın editörlüğünü dergi ekibinden Yunus Emre Aklıbaşında'nın yaptığını belirtiyor.
Olağan Şiir'in 41. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-41-sayi
Olağan Şiir'in 41. sayısında (Kasım-Aralık 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
Yunus Emre Aklıbaşında / Gören Memur Sanıyor
Enes Talha Tüfekçi / Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-8
Rıdvan Ardıç / Guadalajara ve Moskova Arasında Bir Şiir Kadar Mesafe Vardır
Süleyman Unutmaz / Kunt
Melike Aydın Acar / Dr. Other Person
Burak Demirtaş / Çok Huysuzum (Çok)
Harun Yakarer / Düş Gece
Samet Kara / Yaş
Furkan Ece / Anlatılan Senin Hikâyendir
Hülya Özcan / A.H.422961 Numaralı İsimsiz Cönkten Bir Fasıl
Hatice Atmaca / Duvar
Süleyman Karaca / Çığlık
Kübra Okudan Apaydın / Darağacı
İlknur Oral / Bir Ses
Emre Aslan / Geniş Zamanın Beş
Aykut Nasip Kelebek / Noksan
Zafer Acar / İnsanların Zenginliği
Yunus Emre Aklıbaşında / Furkan Çalışkan İle Söyleşi: "Her Yeni Kuşak Dünyaya Yeni Bir Gözle Bakıyor"
Salim Nacar / Mümkünlerin Kıyısından Şairane Temrinlere
Mert Mevlüt Gökçe / Hiperfütürist Bir Şair Değil Furkan Çalışkan
Ömer Fatih Andı / "Ayastefanos'ta Bir Kolera Kampı" ve Toprağın Hafızası
A.Samet Atılgan / Profan Kahramana Karşı Epik Kahraman: Furkan Çalışkan Şiiri Üzerine Bir Değini
Enes Talha Tüfekçi / Çalışkan Şair Entelektüel Şiir
Kemal S. Sayar / Mevhibe ve Tronie: Furkan Çalışkan Şiirinde Karşıt Yaklaşım
Harun Yakarer / Furkan Çalışkan Şiirlerinin Kültür Atlası
Can Acer / Kutsal Jeneratörler Sözlüğü
Kadir Tepe / Asperger Sendromu yahut Furkan Çalışkan Şiiri
Furkan Ece / Furkan Çalışkan Şiirini Kimler Okuyabilir?
Emre Aslan / Humor Üzerine Şiirler: Furkan Çalışkan Şiiri
Zülal Sema / Uzakların Saldırısı'na İçsel Bakış
Hüseyin Peker / Üç Şiir Kitabı, Üç Çentik
Zafer Acar / Nâzım Hikmet Şiiri: "Yeni Şey"
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 30.11.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:09