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Olağan Şiir’in 41. Sayısı (Kasım-Aralık 2024)

30.11.2024 09:00 - Dergihaber
Olağan Şiir’in 41. Sayısı (Kasım-Aralık 2024)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 41. sayısı (Kasım-Aralık 2024) "Furkan Çalışkan Dosyası"yla çıktı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 41. sayısı şair Furkan Çalışkan hakkında söyleşi ve incelemelere yer veriyor.

Sunuş yazısında "Edebiyata ciddi anlamda emek vermiş ve sanatında belli bir bütünlüğe ulaşmış şairlerimizi derli toplu dosyalarla okuyucuya tanıtmakta büyük yarar görüyoruz. Bu hassasiyetimizin bir gereği olarak, yeni sayımızda 2000 sonrası şiirimizin değerli isimlerinden Furkan Çalışkan hakkında bir dosya hazırladık." diyen Aykut Nasip Kelebek, dosyanın editörlüğünü dergi ekibinden Yunus Emre Aklıbaşında'nın yaptığını belirtiyor.

Olağan Şiir'in 41. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-41-sayi

Olağan Şiir'in 41. sayısında (Kasım-Aralık 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Aklıbaşında / Gören Memur Sanıyor

Enes Talha Tüfekçi / Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-8

Rıdvan Ardıç / Guadalajara ve Moskova Arasında Bir Şiir Kadar Mesafe Vardır

Süleyman Unutmaz / Kunt

Melike Aydın Acar / Dr. Other Person

Burak Demirtaş / Çok Huysuzum (Çok)

Harun Yakarer / Düş Gece

Samet Kara / Yaş

Furkan Ece / Anlatılan Senin Hikâyendir

Hülya Özcan / A.H.422961 Numaralı İsimsiz Cönkten Bir Fasıl

Hatice Atmaca / Duvar

Süleyman Karaca / Çığlık

Kübra Okudan Apaydın / Darağacı

İlknur Oral / Bir Ses

Emre Aslan / Geniş Zamanın Beş

Aykut Nasip Kelebek / Noksan

Zafer Acar / İnsanların Zenginliği

Yunus Emre Aklıbaşında / Furkan Çalışkan İle Söyleşi: "Her Yeni Kuşak Dünyaya Yeni Bir Gözle Bakıyor"

Salim Nacar / Mümkünlerin Kıyısından Şairane Temrinlere

Mert Mevlüt Gökçe / Hiperfütürist Bir Şair Değil Furkan Çalışkan

Ömer Fatih Andı / "Ayastefanos'ta Bir Kolera Kampı" ve Toprağın Hafızası

A.Samet Atılgan / Profan Kahramana Karşı Epik Kahraman: Furkan Çalışkan Şiiri Üzerine Bir Değini

Enes Talha Tüfekçi / Çalışkan Şair Entelektüel Şiir

Kemal S. Sayar / Mevhibe ve Tronie: Furkan Çalışkan Şiirinde Karşıt Yaklaşım

Harun Yakarer / Furkan Çalışkan Şiirlerinin Kültür Atlası

Can Acer / Kutsal Jeneratörler Sözlüğü

Kadir Tepe / Asperger Sendromu yahut Furkan Çalışkan Şiiri

Furkan Ece / Furkan Çalışkan Şiirini Kimler Okuyabilir?

Emre Aslan / Humor Üzerine Şiirler: Furkan Çalışkan Şiiri

Zülal Sema / Uzakların Saldırısı'na İçsel Bakış

Hüseyin Peker / Üç Şiir Kitabı, Üç Çentik

Zafer Acar / Nâzım Hikmet Şiiri: "Yeni Şey"

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 30.11.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:09
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber furkan çalışkan olağan şiir tded şiir
← Olağan Şiirʼin 41. Sayısı “Furkan Çalışkan” Dosyasıyla Yayınlandı

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