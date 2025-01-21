Olağan Şiirʼin 42. Sayısı Yayınlandı

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 42. sayısı "Şiir ve Düşünce" hakkında makale ve incelemelere yer veriyor.

Sunuş yazısında "Genç şairler edebiyat ortamına dinamizm kazandırmak ve şiirin entelektüel arenadaki alanını genişletmek istiyorlarsa eleştiriyle ilişkilerini derinleştirmeliler. Eleştiri programları konusunda da kendilerini tamamen dergilerin özel sayı ve dosyalarına teslim etmekten uzak durmalı, kendi gündemlerini oluşturmayı başarmalılar." diyen Aykut Nasip Kelebek, genç şairlerin yeni ve özgün yollar açmaları gerektiği üzerinde duruyor.

Olağan Şiir'in 42. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-42-sayi

Olağan Şiir'in 42. sayısında (Ocak-Şubat 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: