Olağan Şiirʼin 42. Sayısı Yayınlandı
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 42. sayısı "Şiir ve Düşünce" hakkında makale ve incelemelere yer veriyor.
Sunuş yazısında "Genç şairler edebiyat ortamına dinamizm kazandırmak ve şiirin entelektüel arenadaki alanını genişletmek istiyorlarsa eleştiriyle ilişkilerini derinleştirmeliler. Eleştiri programları konusunda da kendilerini tamamen dergilerin özel sayı ve dosyalarına teslim etmekten uzak durmalı, kendi gündemlerini oluşturmayı başarmalılar." diyen Aykut Nasip Kelebek, genç şairlerin yeni ve özgün yollar açmaları gerektiği üzerinde duruyor.
Olağan Şiir'in 42. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-42-sayi
Olağan Şiir'in 42. sayısında (Ocak-Şubat 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Zafer Acar / Çakma Münacat
- Mehmet Baş / Bir Tutunma Çabası
- Ömer Yalçınova / Vazo
- Enes Talha Tüfekçi / Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-9
- Ali Oturaklı / Makiden Kısa Türkiye Tarihi
- Kaan Eminoğlu / Kederliyim, İyi Değilim, Rica Ederim
- Eray Sarıçam / Allahlı Bir Domates
- Melike Aydın Acar / Yeni Çağın Aç Tanrıları
- Zeynep Yıldırım / Sırtımdaki Bıçak Konuşunca
- Abdullah Yalın / Bağrımın Hüzünleri
- Abdullah Yalın / Bin İki Yüz Yirmi Dört
- Samet Kara / Metro -II-
- Ekrem Elmas / Müzik Kutularına Saklanan Şarkılar
- Mahmud Musab Önder / Anne Tablosu
- Emre Aslan / Ferhunde Teyze
- Selman Özkul / buralar hep putluktu
- İlknur Oral / Onlar ve Biz
- Hülya Özcan / Göğe Batan Şehir
- Hanife Sude Karaağaç / Dört Güz Nöbeti
- Yaren Nur Özen / irrasyonel tutulma
- Aykut Nasip Kelebek / Cilve
- Aykut Nasip Kelebek / Hüsrandadır
- Volkan Arslan / Şiir Ve Mesafe
- Mustafa Nezihi Pesen / Şair Sufiyle Nerede ve Nasıl Buluşuyor?
- Mahsum Oğrak / Şiirde Yaratıcı Özne
- Engin Koca / Şeytana Övgü
- Ahmet Melikşah İnce / Felsefe ve Şiir
- Emre Aslan / Şiir Ve Düşünce
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:59