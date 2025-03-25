Olağan Şiirʼin 43. Sayısı Yayınlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 43. sayısı (Mart-Nisan 2025) çıktı.
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 43. Sayısında "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri" hakkında bir soruşturmaya yer verildi.
Sunuş yazısında "Birçok genç şairimizden yeni şiir kitapları okuyor ve gençlerin hem matbuatta hem dijital ortamda etkili bir şekilde var olma mücadelesi verdiklerini gözlemliyoruz, dolayısıyla sanılanın aksine mutlak bir durgunluktan bahsedemeyiz." diyen Aykut Nasip Kelebek, günümüzün genç şairleriyle gerçekleştirilen soruşturma hakkında ayrıntıları aktarıyor.
Olağan Şiir'in 43. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-42-sayi
Olağan Şiir'in 43. sayısında (Mart-Nisan 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Emre Aslan - Karabatak
- Enes Talha Tüfekçi - Ali'nin Evi Nerede?
- Eray Sarıçam - Erenköyünde Bir Baba
- Ali Oturaklı - Makyaj Videosu İzle Göğümü Tamamla
- Tuba Kaplan - Çölü Karışmak Bir Üsküdar Akşamında
- Ömer Yalçınova - Yakut
- Mehmet Baş - Ben Hazanı Tanırım
- Murat C. - Yolculuk Zamansız ve Kurmaca
- Samet Kara - Metro 2
- Ali Şahin Çobanoğlu - Zamanın Dua Sunağı
- Hanife Sude Gökkaya - Türkiye Blues
- Muhammed Faruk Ayata - Hasat
- Eyüp Bacanlı - Yazgı
- Aykut Nasip Kelebek - Felaket
- Aykut Nasip Kelebek - Ziyan
- Aykut Nasip Kelebek - Divane
- Aykut Nasip Kelebek - Ezelden Ebede
- Aykut Nasip Kelebek - Hızır ile İlyasın Buluştuğu Yer
- Zafer Acar - Teknolojik Öngörü
- Zafer Acar - Hakiki İnsan
- Soran: Aykut Nasip Kelebek - Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri
- Sena Yığcı - Yolda Üç Kişi
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:33 - Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:36