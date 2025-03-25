Olağan Şiirʼin 43. Sayısı Yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 43. sayısı (Mart-Nisan 2025) çıktı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 43. Sayısında "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri" hakkında bir soruşturmaya yer verildi.

Sunuş yazısında "Birçok genç şairimizden yeni şiir kitapları okuyor ve gençlerin hem matbuatta hem dijital ortamda etkili bir şekilde var olma mücadelesi verdiklerini gözlemliyoruz, dolayısıyla sanılanın aksine mutlak bir durgunluktan bahsedemeyiz." diyen Aykut Nasip Kelebek, günümüzün genç şairleriyle gerçekleştirilen soruşturma hakkında ayrıntıları aktarıyor.

Olağan Şiir'in 43. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-42-sayi

Olağan Şiir'in 43. sayısında (Mart-Nisan 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: