Olağan Şiirʼin 44. Sayısı Yayınlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 44. sayısı (Mayıs-Haziran 2025) "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri -II-" soruşturma dosyasıyla çıktı.
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 44. Sayısında "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri" soruşturmasının devamına yer verildi.
Sunuş yazısında "Dergimizi kurarken hem günümüz şiirinin biçimlenme sürecine müdahalede bulunmak hem de modern Türk şiirini kavramak isteyenler adına arşiv oluşturmak gibi hedeflerimiz vardı, söz konusu soruşturmanın da bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz." diyen Aykut Nasip Kelebek, bu vesileyle şiirimiz adına yeni verimli tartışmaların ortaya çıkmasını umduğunu belirtiyor.
Olağan Şiir'in 44. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-44-sayi
Olağan Şiir'in 44. sayısında (Mayıs-Haziran 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Cevdet Karal. Yaşlandığını Görmeden
- Seyfettin Ünlü. Fayton
- İlhan Kurt. Bir İdamın Mahkûm Gözlerinden
- Kaan Eminoğlu. Unutulmaz Bir Yıl
- Ömer Yalçınova. Çöl
- Ali Oturaklı. Pedagojik Bir Baba Destanı
- Hasan Hüseyin Özbunar. ölümün geldiği yerde insana ait bir şey yok
- Samet Kara. Fıtığın Manifestosu
- Emre Aslan. Dermanım Mı Var
- Hanife Sude Gökkaya. Yüzün Kalanşolar
- İlknur Oral. Kanat Çırpsa da Bir Kuş
- Ahmet Emin Eraslan. Al Gülün Dalında
- Hatice Atmaca. Ruhumdaki Katil
- Pınar Aksu. Zifiri Umut
- Aykut Nasip Kelebek. Zalimler Hakkında Bir Konuşma
- Zafer Acar. Eğlence Dünyası ve Musa
- Soran: Aykut Nasip Kelebek. 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri
- Enes Talha Tüfekçi. İlahî Bir Konuşmayı Başlatan Maneviyat: "Büyük Tatlı Kalabalık"
- Eray Sarıçam. Adnan Özer Şiiri: Tecrübenin ve Yerliliğin Takvimi
- Mahsum Oğrak. Birkaç Olağan Karşılama
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.05.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:46