Olağan Şiirʼin 44. Sayısı Yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 44. sayısı (Mayıs-Haziran 2025) "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri -II-" soruşturma dosyasıyla çıktı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 44. Sayısında "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri" soruşturmasının devamına yer verildi.

Sunuş yazısında "Dergimizi kurarken hem günümüz şiirinin biçimlenme sürecine müdahalede bulunmak hem de modern Türk şiirini kavramak isteyenler adına arşiv oluşturmak gibi hedeflerimiz vardı, söz konusu soruşturmanın da bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz." diyen Aykut Nasip Kelebek, bu vesileyle şiirimiz adına yeni verimli tartışmaların ortaya çıkmasını umduğunu belirtiyor.

Olağan Şiir'in 44. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-44-sayi

Olağan Şiir'in 44. sayısında (Mayıs-Haziran 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: