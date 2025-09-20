Olağan Şiir’in 46. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 46. sayısı (Eylül-Ekim 2025) "Hasan Hüseyin Özbunar" dosyasıyla çıktı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 46. sayısında derginin Yayın Yönetmeni Turgay Demirel editörlüğünde hazırlanan "Hasan Hüseyin Özbunar" dosyasına yer verildi.

Sunuş yazısında "Bu sayıda sizlere Olağan Şiir sayfalarında yetişen, dergiye şiir ve eleştirileriyle önemli katkı sağlayan, süreç içerisinde editörlerimiz arasına giren ve geçtiğimiz aylarda ilk şiir kitabı "Şeytan İhaneti Yarattığında"yı yayımlayan Hasan Hüseyin Özbunar'ı tanıtıyoruz." diyen Aykut Nasip Kelebek, bu tür dosyaların kendileri için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak derginin kuruluş aşamasında ilk şiirlerini yayımlayan gençlerin, bugünlerde ilk şiir kitaplarını yayımlıdığına dikkat çekiyor.

Olağan Şiir'in 46. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-46-sayi

Olağan Şiir'in 46. sayısında (Eylül-Ekim 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

Zafer Acar. Devrimci Nesne

Mehmet Baş. Üsküdar Sagusu

Kaan Eminoğlu. Hatıraların Soykırımında Bir Enkaz Günlüğü

Ömer Yalçınova. Büyük Baştan Kara

Aykağan Yüce. Nalan

Tuba Kaplan. Yüzün Yıkımı

Ömer Aladağ. Yenilgi

Pınar Aksu. Maskeler ve Yüzler

Murat C.. Bless My Soul

Kübra Okudan Apaydın. Sis Dağı

Selman Özkul. burun farkıyla

Hatice Atmaca. İki Metre Kare

Nima Vali Beygi. Ölmek Üzerine Birkaç Kısa Hikâye

Soran: Turgay Demirel. Hasan Hüseyin Özbunar ile Söyleşi: "Şiirde Uzmanlaşmaktan Kaçınacağım Ama Ustalaştığım Dilde Israr Edeceğim"

Zafer Acar. Birey Olmak İstemiyorum: Hasan Hüseyin Özbunar Şiiri

Yunus Emre Aklıbaşında. Başı Kesik Şiirin Öteki Yüzü: Şeytan İhaneti Yarattığında

Samet Kara. Özbunar'ın Şiirinde Modernite: İsyan ve Sevecenlik

Arasında Bir Dünya

Emre Aslan. Protestin Şiiri: Hasan Hüseyin Özbunar Şiiri

Zafer Acar. Düşünen Beni Düşün –III-

Vahid Firoozabadi. "Şehrin Efendisi": Hâfız-ı Şirazi

Elif Sönmezışık Aydın