Olağan Şiir’in 46. Sayısı Çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 46. sayısı (Eylül-Ekim 2025) "Hasan Hüseyin Özbunar" dosyasıyla çıktı.
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 46. sayısında derginin Yayın Yönetmeni Turgay Demirel editörlüğünde hazırlanan "Hasan Hüseyin Özbunar" dosyasına yer verildi.
Sunuş yazısında "Bu sayıda sizlere Olağan Şiir sayfalarında yetişen, dergiye şiir ve eleştirileriyle önemli katkı sağlayan, süreç içerisinde editörlerimiz arasına giren ve geçtiğimiz aylarda ilk şiir kitabı "Şeytan İhaneti Yarattığında"yı yayımlayan Hasan Hüseyin Özbunar'ı tanıtıyoruz." diyen Aykut Nasip Kelebek, bu tür dosyaların kendileri için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak derginin kuruluş aşamasında ilk şiirlerini yayımlayan gençlerin, bugünlerde ilk şiir kitaplarını yayımlıdığına dikkat çekiyor.
Olağan Şiir'in 46. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-46-sayi
Olağan Şiir'in 46. sayısında (Eylül-Ekim 2025) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
Zafer Acar. Devrimci Nesne
Mehmet Baş. Üsküdar Sagusu
Kaan Eminoğlu. Hatıraların Soykırımında Bir Enkaz Günlüğü
Ömer Yalçınova. Büyük Baştan Kara
Aykağan Yüce. Nalan
Tuba Kaplan. Yüzün Yıkımı
Ömer Aladağ. Yenilgi
Pınar Aksu. Maskeler ve Yüzler
Murat C.. Bless My Soul
Kübra Okudan Apaydın. Sis Dağı
Selman Özkul. burun farkıyla
Hatice Atmaca. İki Metre Kare
Nima Vali Beygi. Ölmek Üzerine Birkaç Kısa Hikâye
Soran: Turgay Demirel. Hasan Hüseyin Özbunar ile Söyleşi: "Şiirde Uzmanlaşmaktan Kaçınacağım Ama Ustalaştığım Dilde Israr Edeceğim"
Zafer Acar. Birey Olmak İstemiyorum: Hasan Hüseyin Özbunar Şiiri
Yunus Emre Aklıbaşında. Başı Kesik Şiirin Öteki Yüzü: Şeytan İhaneti Yarattığında
Samet Kara. Özbunar'ın Şiirinde Modernite: İsyan ve Sevecenlik
Arasında Bir Dünya
Emre Aslan. Protestin Şiiri: Hasan Hüseyin Özbunar Şiiri
Zafer Acar. Düşünen Beni Düşün –III-
Vahid Firoozabadi. "Şehrin Efendisi": Hâfız-ı Şirazi
Elif Sönmezışık Aydın
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:04