OLDUĞUN YERDE KAL...VE ŞİMDİ GİT

"Bütün savaşlar bir gün biter, hem eskiler bitmezse yeniler nasıl başlayacak?"

Savaş, soykırım, afet, isyan, ölüm gibi konular çocuklara anlatırken en zorlandığımız konulardandır. Bu olumsuz durumları onlara nasıl tarif edeceğimizi bilemeyiz. Nasıl tepki vereceklerini, anlattıklarımızın onlarda nasıl bir yansıması olacağını kestiremeyiz. Yetişkinlerin dahi katlanmakta zorlandığı, çoğu zaman anlamlandıramadığı bu konuları çocuklara anlatırken kullanacağımız en iyi yöntemlerden birisi çocuk edebiyatıdır. Bu konuları işleyen nitelikli bir çocuk edebiyatı eseri hem çocuğumuzun konuyu anlamlandırmasında hem de bizim oradaki örnekler üzerinden daha rahat konuşmamıza vesile olur. Kitaplar vesilesiyle onlarla sohbet ederek, onlara çeşitli sorular yönelterek o şiddet içeren durumun çocuğumuz üzerinde nasıl bir etki bıraktığını fark edebiliriz.

John Boyne, Olduğun Yerde Kal kitabıyla bizlere bu fırsatı sunuyor. 1.Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemde bir çocuğun hayatından bir dönemi bizlere sunan yazar savaşın tüm kötülüklerini çocuğun gözünden resmediyor. Savaşın başladığı günü asla unutmuyor Alfie, çünkü o gün tam beş yaşına girmişti. Sonrasında babasının orduya katılmasıyla tüm hayatlarının değişmesi çocuğun anlatımıyla verildiği için çok daha etkileyici oluyor. Bir çocuk o dönem yaşanılanları nasıl değerlendiriyor ayrıntılarıyla görüyoruz kitapta. Sadece kendi ailesinin değil komşularının yaşadıkları da çocuğun bakış açısıyla değerlendiriliyor.Yahudi olan komşuları neden bir anda götürülüyor ve bir daha onları göremiyorlar? Neden askere gitmek istemeyen komşuları var? Babaannesi o komşularını çok severken neden onlara düşman gibi davranıyor? Neden insanları birbirinin kapısına tükürüyor? Neden bazı insanlara yoldan geçerken beyaz tüy veriliyor? Neden savaştan dönen bazı askerler akıllarını yitirmiş gibi davranıyorlar? Bunun gibi onlarca soru geçiyor Alfie'nin zihninden. Bizler de onunla birlikte soruların izlerini sürüyor, cevap bulmaya çalışıyoruz.

Kitapta en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi savaş nevrozu. Bu terim savaş sırasında yaşanılan strese dayanamayan askerlerin Travma sonrası Stres Bozukluğu yaşamalarına verilen isimdir. Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemlerde bu terim henüz sınıflandırmaya dahil edilmemişti ve psikoloji terimlerinin arasında yer almıyordu. O dönemde askerlerin yaşadıkları sıkıntıları anlamak isteyen, onlara yardımcı olmaya çalışan insanlar olduğu gibi bu durumu anlayamayan ve tepki gösteren insnalar da vardı. Bazı doktorlar çeşitli araştırmalar yaparak sorun yaşayan askerlere yardımcı olmaya çalışmışlardır. Hatta kitapta da Alfie'nin babası bu nevroza yakalanmış ve bir hastanede tedavi görmeye başlamıştır. Ancak doktorlar arasında bile fikir ayrılıkları vardır. Tam tedavinin bilinmediği gibi yaşanılan fikir ayrılıkları da hastaların durumunu zorlaştırmıştır. Halk arasında da bu kişilerin sırf savaşa katılmamak için numara yaptıkları söylenmiş hatta vatan hainliğine kadar giden çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kitapta, yaşanılan bu zorlu süreçte Alfie'nin verdiği mücadeleden de bahsediliyor. "Dünyanın en iyi nedeni uğruna yapmıştı bunları Alfie. Sevgi uğruna."(sy 216)

Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının da yazarı olan John Boyne her iki kitabında da zaten etkileyici olan savaş durumunu bir çocuğun gözünden anlatarak olayın vuruculuğunu artırıyor. Sade bir dil kullanması ve sürükleyici bir analtım benimsemesi kitabın okunurluğunu kolaylaştırmakla kalmıyor tüm yaşananları derinden hissetmenize de sebep oluyor. Çocuk edebiyatı eserleri sadece çocuklar için yazılmış metinler değillerdir. Bu kitap da bunun en güzel örneklerinden birisi. Olayların bir çocuk gözünden anlatılmış olması kitabı sadece çocukların okuması gerektiği anlamına gelmiyor. Biz yetişkinlerin çocukların bakış açısını kavrayabilmemiz adına böyle nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. 12 yaş ve üzeri herkesin severek okuyacağı ve kendine bir ders çıkaracağı güzel bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra Çizgili Pijamalı Çocuk kitabını da okumak istersiniz belki. Kitaplarla dolu aydınlık günlere.

Olduğun Yerde Kal

John Boyne

Tudem Yayınevi

2016