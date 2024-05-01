Ahmet SEZGİN

Çok değerli Eğitimci-Şair-Yazar Ömer Vural Hocamın şahsıma imzalayarak hediye ettiği "Suyun Gördüğü" isimli ilk öykü kitabını okumaktan büyük bir zevk ve mutluluk duydum. Kendisine çok teşekkür ederim.

Felsefe Öğretmeni ve Yazar Ömer Vural Hocamı Çarşamba'da öğretmenlik yaptıkları bir lisede yıllar önce çıkardıkları "Arkesanat" isimli bir dergi vesilesiyle tanımıştım. Telefon ederek dergi için benden yazı ve şiir istemişti. Ben de birkaç yazı ve şiir göndermiştim o zaman.

Sevgili Ömer Vural Hocam, Haziran 2017'de gerçekleştirilen 5. Çarşamba Kitap Fuarı'na beni hem yazar olarak hem de çok kıymetli Selvigül Şahin ile bir söyleşi yapmam için davet etmişti. Yüz yüze görüşüp sohbet etmemiz ve birbirimizi yakından tanımamız bu kitap fuarında nasip olmuştu. Kitap fuarını organize edenlerin başında olan Ömer Vural, fuarda onca yoğunluğuna rağmen Yazar Selvigül Şahin Hanım ile bizleri saatlerce yalnız bırakmamıştı, Samimiyet ve tevazu ile bizleri hoşnut etmişti.

Bir zaman sonra sevgili Ömer Vural Hocamı Yolcu Dergisi editörü olarak Samsun'da bulduk. Nitelikli birçok şiir ve öyküsünü Hece Öykü, Edebiyat Ortamı ve Mahalle Mektebi gibi önemli dergilerde beğeniyle okumuştuk.

Yazar Ömer Vural'ın Ağustos 2023'te Loras Yayınlarından çıkan 150 sayfalık öykü kitabını hem özgün içerik ve kurgusu bakımından hem de duru, akıcı, sürükleyici, özgün ve şiirsel üslubuyla çok beğendim. İlk kitabı çok aşan bir yetkinlik ve kalitede güzel, sarsıcı ve hikmetli öykülerle karşılaşmak beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Bu büyük başarıda Ömer Vural'ın yıllardır çok yoğun ve yönlü olarak okumasının, Felsefe öğretmenliğinin, idealist eğitimciliğinin, dergi editörlüğünün ve en önemlisi de yıllardır sabır ve aşkla yazmasının payı büyük olmalıdır.

Ömer Vural, "Suyun Gördüğü"nde can gözüyle gördüğü insan ve kâinat kitabını, gönül ve hayal havuzunun sularında yeniden seyretmektedir. Suyun gördüğü, aslında onun irfan mektebinde terbiye etmeye çalıştığı "gönül gözü"dür. Yazar, modernizmin gölgesinde yaşanan gündelik hayatta, kirlenen insan ve tabiatta gördüklerini, yaratan Rabbin adıyla, ölüm ve kulluk şuuruyla okumakta, gönül gözüyle bakıp sorgulamakta, bizleri metafizik atmosferin içine çekmekte, hikmetle sarsıp tefekkür ettirmekte son derece mahir bir kurgu ve anlatıma sahip. Yazarın bazı öykülerinde Sait Faik, Memduh Şevket Esendal, Rasim Özdenören ve Mustafa Kutlu gibi zirve ustaların üslup izleri görülse de özgün ve güzel bir anlatıma sahip olduğunu söylemek gerekir.

Çok değerli Yazar Ömer Vural; "Suyun Gördüğü"nde ağırlıklı olarak hâkim (ilahi) bakış açısıyla bazen de kahraman bakış açısı ve üstkurmacayla tasvir etme, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, diyalog, gösterme ve özetleme gibi bütün anlatım tekniklerini başarıyla uygulamış, nefis bir Türkçeyle nitelikli modern durum öykülerine imza atmıştır. "Bitmeyen Uçurum", "Meşe Ağacının Şarkısı", "Rüya", "Yol Nağmeleri", "Üstün Görü" gibi öykülerinde rüya, bilinçaltı gibi ögelerle sürrealizm (gerçeküstücülük) hâkim. Bazen hayvanları bazen de bitkileri, rüzgârı konuşturarak teşhis ve intak sanatlarını başarıyla kullanarak masalsı atmosfer oluşturmuş yazar. Mesela "Yol Nağmeleri" isimli öyküde rüzgârı şöyle konuşturmuş yazar: " Issız şehirlerin, kimsesiz yerin, bakılmamış göğün, ne anlamı var. Saçının teliyle oynadığın, gömleğini şişirdiğin, uçurtmasını uçurduğun, gemisini yürüttüğün bir insan yoksa hikâyenin içinde, bunca varlığın ne anlamı var?"

"Suyun Gördüğü" isimli çok değerli kitapta çok beğendiğim diğer öyküler ise şunlar oldu: "Şehrin Kıyısında", "Çuval Dolusu Hikâye", "Herkes ya da Hiç Kimse", "Seher Yeli Gün Umudu" ve içinde memleketim Terme ismimin de geçtiği "Susuz Bekir".

Çok değerli Eğitimci-Şair-Yazar Ömer Vural'ı modern ve çağdaş Türk öykücülüğünde önemli bir yeri olacağına inandığım bu güzel ve kıymetli ilk kitabından dolayı yürekten tebrik eder, nice güzel ve nitelikli eserlere imza atmasını Allah'tan niyaz ederim. Selam, dua ve muhabbetlerimle...

Suyun Gördüğü

Ömer Vural

Loras Kitap

2023

152 sayfa