Ömer'in deli dolu kalbinde aşk ve ölümü aynı anda barındıran, hem aşkın hem de ölümün yüzünü ağartan, hem aşka gülücükler saçarken hem de ölüme el sallayan sebep nedir?

Ömer'in kalbi aşktan ölüme mi gidiyordu yoksa ölümden aşka mı dönüyordu?

Belki de Ömer'in kalbinde ölüm yere uzanıp yatmış uçsuz bucaksız yeryüzüdür Çehov'un bozkır öykülerinde fırlamış, aşk gökyüzünde taht kurmuş Zümrüdü Anka kuşudur sıradaki yeni kurbanlarını seyreden. Belki de aşk ve ölüm aynı şarkıyı okuyordur Ömer'in kalbinde; fakat hiçbir şeyden haberi yoktur Ömer'in. Ölüm geldiği gibi bitirecektir her şeyi, aşk kör bir ustura ile meydan okuyacaktır her şeye.

Ömer'in kalbinde kim gider kim kalır, hiç belli olmaz. İrade ve atalet hep iç içedir. İrade Platon'un tedrisi rahlesinden geçmiştir, atalet Oblomov'un yastığının altından çıkagelmiştir. Ömer'in kalbinde Platon ve Oblomov'un ezeli ve ebedi savaşı başlamıştır. Platon hep yüzünü iradenin aydınlığına çevirmeye çalışırken, Oblomov ısrarla ve inatla ataletin karanlığına kök salmaya çalışır. Platon'un Ömer'in kalbini mağaradan çıkarmaya çalışırken, Oblomov Ömer'in kalbini mağaranın kör karanlığında tutmaya uğraşır. Ömer'in kalbindeki Gri Kuş kanat çırpıp durur. Bir kanadı kırıktır gri kuşun, bir kanadı gökyüzüne doğru çırpınıp durmaktadır.

Ömer'in kalbinde güçler savaşı başlamıştır yine. Bir yanda Hürmüz, diğer yanda Ehrimen… Hürmüz İyiliğin Türküsü'nü okur, Ehrimen Kötülüğün Şarkısı'na kulak kesilir. Ömer yerinde durmaz, gider gelir. Giderken de gelirken de bir başkasıdır. Giderken de gelirken de hiç kendisi olamamıştır. Ömer'in kalbinde iyilik meydan bulur her daim kendine, kötülük de bir yol bulur yandaşlarına. Düşer kalkar Ömer, Hürmüz ve Ehrimen ile. İyiliğin Türküsü'nü kalbine indirmeye çalışırken Ömer, Kötülüğün Şarkısı'na tutunur bütün bir bildikleriyle bilmedikleriyle. Yağmur yağar Ömer'in kalbine. Benzemiyordur yağan yağmur ne Hürmüz'ün iyilik saçan gücüne ne de Ehrimen'in kötülük timsali sebebine.

Ömer'in kalbinde Gelip Geçici Atlılar ile Sonsuzluk Müdavimi Süvariler aynı anda gözükürlar, aynı ayda yola çıkarlar. Değişen ve dönüşen dünyaya bir çağrıdır Gelip Geçici Atlılar, hep yerinde kalan hiç değişmeyen ahret yurduna bir davetiyedir Sonsuzluk Müdavimi Süvariler. Ömer'in kalbi tam ortasından ikiye bölünmüştür. Bir tarafı kan ağlamaktadır, bir tarafı yeni baharlar doğurmaktadır. Bir tarafı taş çıkarmaktadır içinin derinliklerinde, bir tarafı taşa tutmaktadır içindeki şeytanları. Ömer bilir içindeki şeytanı, güç yetiremez ama. Belki Gelip Geçici Atlılar her yerdedir, içimizin her bir coğrafyasını esir almışlardır. Bilir Ömer ve sadece düşünüp durur gelecek güzel günleri. Asılı durur gelecek güzel günlerin düşü, Sonsuzluk Müdavimi Süvarilerin heybesinde.

Ömer'in kalbinde mezar kazıyordur Gece Bekçileri, Işığının Savaşçıları'nın sadece adı vardır. Zaten hiç uğramamışlardır Işığın Savaşçıları Ömer'in kalbine. Hep köşe başını tutmuşlardır Gece Bekçileri. İstedikleri zaman istedikleri kadar Atalet Tohumu ekeceklerdir Ömer'in kalbine. Ömer'in kalbi varoluş sebebi olmuştur Gece Bekçileri'nin. Artık Gece Bekçileri istedikleri gibi at koştururlar Ömer'in kalbinde. Kimse onları tutamaz, kimse onlardan hesap soramaz. Işığın Savaşçıları'nın sadece adı vardır Ömer'in kalbinde. Saygı duyulur, hürmet gösterilir Işığın Savaşçıları'na. Ömer'in kalbinde ötesi ve gerisi hiç olmamıştır Işığın Savaşçıları için. Zaten Ömer de daha fazlasını hiç beklememiştir. İçindeki şeytana tabi olmuştur daha en başından beri.

İçimizdeki şeytan, Gece Bekçilerinin yolu…

İçimizdeki şeytan, Gece Bekçilerinin varoluş sebebi…

İçimizdeki şeytan, Gece Bekçilerinin kıblegâhı...

Payitahtı olmuştur Ömer'in kalbi içindeki şeytana ve Gece Bekçilerine.

Gece Bekçilerinin avuçlarında başkalarının kalbine atılmayı bekleyen Atalet Tohumları… Başkaları? Ömer'e benzemeyen, Ömer'de olmayan başkaları…

Başkaları? Ömer'in kalbinden bihaber, Ömer'in hikâyesinde yer bulamadığı.

Başkaları? Ölüm kadar yakın, aşka gibi apansız.

Ömer'in kalbinde başkalarına yer kalmamıştır; ama Gecenin Bekçileri ile Ömer hep başkalarının kalbinde yer alacaklardır, başkalarının kalbinde yaşayacaklardır.

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yayınları

267 sayfa

İstanbul 2019