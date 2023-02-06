Orhan Pamuk, Beyaz Kale ve Posmodernizm, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Orhan Pamuk, Beyaz Kale ve Posmodernizm

06.02.2023 09:00 - Turhan YILDIRIM

1985 yılında yayımlanan Orhan Pamuk edebiyatının postmodernist tarzda ilk romanı olan Beyaz Kale, tarihsel üstkurmaca biçimiyle yazılmıştır. Metinde çift üstkurmaca yer almakta olup buluntu elyazmasını günümüz diline çeviren yazarın Sessiz Ev romanındaki kurmaca karakter Faruk Darvınoğlu'nun anlatıcılığında roman ilerlemektedir. Dönem olarak Padişah 4. Mehmet zamanında geçen kitapta Venedikli esirle onun efendisi konumundaki Hoca karakterinin hikayesi anlatılmaktadır. Yazarın üçüncü romanı olan bu eserde Don Quijote'yle olan metinlerarasılık da göze çarpmaktadır. Buluntu elyazmasıyla sağlanan üstkurmacanın tarihsel kaynağı Cervantes'in yazdığı Don Quijote olup romanın ilk bölümünde esir düşmüş bir tip vasıtasıyla metinlerarasılık sağlanmıştır.

Beyaz Kale
Orhan Pamuk
İlk Yayın: 2012
Yapı Kredi Yayınları
152 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 06.02.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 23:33
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat beyaz kale orhan pamuk turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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