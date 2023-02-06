Orhan Pamuk, Beyaz Kale ve Posmodernizm

1985 yılında yayımlanan Orhan Pamuk edebiyatının postmodernist tarzda ilk romanı olan Beyaz Kale, tarihsel üstkurmaca biçimiyle yazılmıştır. Metinde çift üstkurmaca yer almakta olup buluntu elyazmasını günümüz diline çeviren yazarın Sessiz Ev romanındaki kurmaca karakter Faruk Darvınoğlu'nun anlatıcılığında roman ilerlemektedir. Dönem olarak Padişah 4. Mehmet zamanında geçen kitapta Venedikli esirle onun efendisi konumundaki Hoca karakterinin hikayesi anlatılmaktadır. Yazarın üçüncü romanı olan bu eserde Don Quijote'yle olan metinlerarasılık da göze çarpmaktadır. Buluntu elyazmasıyla sağlanan üstkurmacanın tarihsel kaynağı Cervantes'in yazdığı Don Quijote olup romanın ilk bölümünde esir düşmüş bir tip vasıtasıyla metinlerarasılık sağlanmıştır.

Beyaz Kale

Orhan Pamuk

İlk Yayın: 2012

Yapı Kredi Yayınları

152 Sayfa