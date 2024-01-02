Orhan Pamuk - Sessiz Ev

Orhan Pamuk'un ilk olarak 1983 yılında yayımlanan ve 1984 senesinde Madaralı Roman Ödülü'nü kazanan ikinci romanı Sessiz Ev, yazarın çoklu anlatıcı kullandığı, iç monolog, bilinç akışı gibi anlatım tekniklerine yer verdiği, daha çok modernist edebiyat içerisinde bulunan ama yer yer postmodernizmi de görebileceğimiz bir eseridir.

Sırasıyla Recep, Babanne (Fatma), Hasan, Faruk ve Metin karakterlerini anlatıcı olarak görürüz. İlk 10 bölümde bu sıralama aynen korunurken sonrasında değişmektedir. Kitap toplam 32 bölümden oluşmaktadır.

Kitapta yer alan anlatıcıları ve Nilgün, Selahattin Bey gibi kendi sesi olmayan karakterleri rahatlıkla yazarın ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları'ındaki karakterlerle eşleştirebiliriz. Keza bu eserdeki Faruk Darvınoğlu karakterini de yazarın bir sonraki eseri Beyaz Kale'de başat rolde görebilmekteyiz.

Zaman olarak 1980 yılında, henüz askeri darbe olmamışken bir dönemi anlatır Sessiz Ev. Bu zamanda yaşananları en çok Hasan ve Nilgün karakterleri üzerinden görürüz. Esere ismini veren sessiz ev ifadesini ise Fatma Hanım sağlamaktadır. Onun eşi yaşarken suskunluğu ve sonra kocası öldükten sonra Recep'le birlikte yalnızlık içinde kendi odasında yaşayışı bu suskunluğu göstermektedir.

Sessiz Ev

Orhan Pamuk

304 Sayfa

Yapı Kredi Yayınları

İlk yayın: 1983