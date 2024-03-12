Orhan Pamuk - Yeni Hayat, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Orhan Pamuk - Yeni Hayat

12.03.2024 09:00 - Turhan YILDIRIM

Orhan Pamuk'un ilk olarak İletişim Yayınları tarafından 1994 yılında yayımlanan Yeni Hayat romanı, Dante'nin aynı adlı ve Rilke'nin Duino Ağıtları eserleriyle metinlerarası ilişkide olan saplantılı aşkın, şiirle bağlantılı bir dil üzerinden anlatıldığı, macera, arayış, polisiye, cinayet, nesne ilişkisi gibi konuların yer aldığı postmodernist üstkurmaca bir anlatıdır.

"Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti," cümlesiyle başlayan, anlatıcının üçlü aşk hikayesinin baş kahramanı Osman'ın olduğu, tıpkı Kara Kitap'taki Galip - Rüya - Celal Salik karakter yapılanmasına benzer şekilde burada da Osman - Canan - Mehmet kurgusunu gördüğümüz bir romandır. Celal Salik'in adı yer yer Yeni Hayat'ta da geçmekte, kitap boyunca bir leitmotif olarak geçen OPA marka tıraş sabunu nesnesiyle yazar kendisini metnine dahil etmiştir. Bir başka leitmotif olan melek simgesinin ve karamelaların Heinrich Mann'ın Profesör Unrat romanıyla birlikte bu kitaptan uyarlanan Mavi Melek filmiyle olan bağlantısını da görüyoruz.

Yeni Hayat
Orhan Pamuk
248 Sayfa
Yapı Kredi Yayınları
15. Baskı
İstanbul, 2023

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 12.03.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:24
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat orhan pamuk postmodern anlatı turhan yıldırım yapı kredi yayınları yeni hayat
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 45 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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