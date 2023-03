Öteki Modasında Türk Şiiri Defilesi

Recep AYIK yazdı...

Akademik metinleri ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı mı? Belki. Kaynar kazanda eritip de bir forma sokmalı her şeyden önce. Abus çehresini dağıtmalı, dudaklarını iki yandan gererek zoraki de olsa bir tebessüm eklemeli…

Kuruluğundan bolca şikâyet ettiğimiz akademik metinlerin en başta üslup probleminden dert edinilir, el hak doğrudur. Metnin ciddiyetini sağlamak amacıyla zorlanan tavır, hele şiir gibi ayrı bir dünyanın metni olan türü inceliyorsa eser boyunca takınılan tavır, sıkıcı hale gelir. Şiir, ciddi bir metin midir? Hayır! Ciddiyetsiz midir? Ona da hayır! Şiir nedir? Bambaşkadır. Onun ciddiyeti de ciddiyetsizliği de başka limanlara bizi götürür. Akademik dille yapılan şiir incelemelerinde bu limanlara varmak da pek mümkün görünmüyor.

Sema Noyan'ın Modern Türk Şiirinde Ötekileştirme kitabı yukarıda dert ettiğimiz bazı düşünceler çerçevesinde okuduğumuz, Şubat 2022'de basılmış bir kitap. Kitabın temel tezi öteki kavramı üzerine kurulu. Kitap, giriş ve sonuç bölümleri dâhil olmak üzere altı bölümden oluşuyor. Kitabın giriş kısmında "öteki" kavramı (akademik metinlerin âdeti olduğu üzere) tanımlanıyor. 1. Bölümde modern şiirimizde öteki kavramı, 2. Bölümde Doğu-Batı bağlamında öteki kavramı, 3. Bölümde İslam dünyası üzerinden öteki okumaları, 4. Bölümde ise Avrupa'da bir öteki olarak Bosna konuları işleniyor.

Her dönemin ruhu olduğu gibi her akademik meselenin de bir modası olduğu muhakkak. Moda ile akademiyi bir arada ifade etmek talihsizliği okuyucunun değil, bizatihi akademinin problemi. Öteki kavramı da akademinin moda meselelerinden biri. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın Ben, Öteki ve Ötesi eseriyle İslam ve Batı kavramları üzerine eğildiği kitabının yayınlaması, öteki kavramını daha da popüler hale getirdi denilebilir. Bunun üzerine her şeyin bir ötekisinin aranması da akademik moda kıvamına erişti. Ötekinin de ötekisini arama gayretleri günden güne de artacak görünüyor.

Türk şiirinde öteki kavramı üzerine yoğunlaşan eser, giriş bölümüyle kendine kavramsal bir çerçeve çizmeyi başarmış olsa da inceleme kısımlarında aynı başarıyı gösteremiyor. Öncelikle konunun sınırlandırılmasından ileri gelen bir zorluk söz konusu. Modern Türk Şiiri, denildiğinde tarihi nereden alırsak alalım, ister Cumhuriyet'in ilanı olan 1923, ister Garip akımının ortaya çıktığı 1940'lar, ister çok partili hayata geçişin tarihi 1950, yüzlerce şairi, farklı farklı kamplarda, birçok şiirle ele almak gerekiyor. Bu sebeple kitabın iddialı ismi, kendini tehlikeye atıyor.

En başta ifade etmek gerekir ki Modern Türk Şiiri başlığında ele alınan herhangi bir meselede bugün Türk edebiyatının yaşayan en büyük şairi (evet en büyük şairi) İsmet Özel'i görmeden, incelemeden yazılan her şey eksik kalır. Bu, "partizan"lık değil, bilakis hakikat. Kitapta, şifa olsun diye bir mısra dahi yer almıyor İsmet Özel'den. Hâlbuki öteki kavramına (ki madem modamız bu, buna uygun söyleyelim) en büyük söylemlerden birini getiren Of Not Being A Jew adında bir kitabı var İsmet Özel'in. Buz gibi bir ötekileştirme: Yahudi olmamak hakkında.

Yüzlerce şairi ve tabii ki şiirlerini incelemenin zorluğu ve dağınıklığı da eserde kendini gösteriyor. Örneğin Batı'nın ve İsrail'in Kıskacında: Kutsal Filistin (s. 136) alt başlığında Filistin'i öteki bağlamında mesele edinen şairler şu sıra ile verilmiş: Erdem Bayazıt, Hasan Hüseyin, Sezai Karakoç, Kemal Sayar, Arif Ay, Nurettin Durman, Birhan Keskin, Bülent Ata, Alper Gencer, Habil Tecimen, Fatih Demirel. İsmi anılan şairler hangi sırayla veya hangi tasnifle tespit edilmiş, belli değil. Bağlı bulundukları akımlar mı, üslupları mı, öteki konusuna bakışları mı… Bu tarz örnekler de metnin dağınıklığına sebep oluyor. Hasan Hüseyin gibi toplumcu gerçekçi şairin ötekisi diyebileceğimiz İslamcı Erdem Bayazıt, ortak "öteki"de buluşturuluyor. Buluşamaz mı, elbet belli noktalarda buluşabilir fakat bu buluşmanın aynı minvalde olduğunu söylemek güç olacaktır.

Sonuç bölümünde de değinilen, şairlerin fikir ayrılıkları ve dolayısıyla edebî akımları da tartışmaya açık. Türk şiirine üç ana damar tespit ediliyor: İslamcı, Türkçü, Komünist. Hâlbuki Üstad Sezai Karakoç, bu akımların hepsinin Batıcı olduğunu yıllar öncesinden söylüyor. (Dipnot veremiyorum, kaynak olarak Sezai Karakoç Üstad'ın Edebiyat Yazıları'nı okumanızı tavsiye ederim.) Üç ana damar olarak "görünen" bu damarların tek bir Batı damarından çıktığı ele alınsa ve bu şekilde öteki kavramı üzerinde durulsa sanırım daha derli toplu bir metin önümüze gelecekti.

Hâsılı, Modern Türk Şiirinde Ötekileştirme; üslup açısından kuru, teknik açıdan dağınık, akademik açıdan da puan getirici bir kitap.

Sema Noyan, Modern Türk Şiirinde Ötekileştirme Sosyolojik, Kültürel ve İdeolojik Ben/ Biz ve Öteki Söylemi, Şubat 2022, Hece Yay., Ankara