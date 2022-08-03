Ova Dergisi'nin İlk Sayısı Yayımlandı

Yeni deneme-eleştiri dergisi Ova'nın ilk sayısı yayınlandı! Ova, birbirinden farklı konulardaki kurgu dışı metinlerle iki ayda bir okurla buluşacak. Sadece deneme ve eleştiri türündeki metinlerin yayınlanacağı dergi, kurgu dışı türlere odaklanacak.

Özel bir format çerçevesinde hazırlanan dergi sadece sınırlı sayıda, 250 adet olacak şekilde basılıyor ve genel dağıtıma girmiyor. Ova'nın Shopier hesabı üzerinden okurlarla buluşturulacak dergi, bu yol ile halihazırdaki zorlu dağıtım sisteminin dışında, diğer yayınevi ve süreli yayınlara da öncü olmayı amaçlıyor.

Editörlüğünü Abdullah Ezik'in üstlendiği Ova'nın ilk sayısında Oğuz Demiralp, Nedret Öztokat Kılıçeri, Abdullah Ezik, Arzu Alkan Ateş, Feridun Andaç, Nilüfer İlkaya deneme-eleştiri yazılarıyla yer alıyor. Derginin "Geçmiş Zaman Yazıları" başlıklı köşesinde ise Ahmet Rasim'in, devrini anlatan bir deneme yazısına yer veriliyor.

Oğuz Demiralp, "Ölülerle Yaşamak" başlıklı yazısında Octavia Paz'dan hareket ederek "ölüm" imgesinin bugün için nasıl bir anlama geldiğini ve bu durumun edebiyatta kendisine nasıl bir karşılık bulduğu meselesi üzerinde duruyor.

Nedret Öztokat Kılıçeri, ünlü Fransız yazar Marcel Proust'ın Kayıp Zamanın İzinde'sinden yola çıkarak onun çizdiği "anlatıcı" profiline dikkat çekiyor. Proust'un yedi ciltlik devasa eserinde çizdiği anlatıcı tiplemesi, Nedret Öztokat Kılıçeri'nin notlarıyla daha da çarpıcı bir hâl alıyor.

Abdullah Ezik, Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ını merkezine alarak kaleme aldığı yazısında Rüya'yı kimin öldürebileceği sorusu üzerinden birtakım spekülatif cevapların peşine düşüyor.

Feridun Andaç, "Kayıp Anlatıcıların İzinde, Yükselen, Alçalan, Kanatlanan" başlıklı yazısında Herman Melville'in meşhur Moby Dick romanını incelerken dikkatlerden kaçan kimi noktalara dikkat çekiyor.

Arzu Alkan Ateş, "Lizbon Kuşatması Altında"da Saramago'nun yazı evrenini mercek altına alırken bir yazar olarak Saramago'nun dikkat çeken yanlarına değiniyor.

Nilüfer İlkaya ise "Kent-Nostalgia-İmge" başlıklı yazısında bir imge olarak "kent" kavramının izini sürüyor.

Ova'nın "Osmanlı Eleştiri Edebiyatı" köşesinde ise Ahmet Rasim'in gazetelerde kalmış bir makalesi yer alıyor. Ahmet Rasim, "İstibdâd-ı Edebî" Zamanında Şiir Okuma Tarzı'nda devrin önde gelen yazar ve şairlerinin nasıl şiir okuduklarını tüm canlılığıyla resmediyor.