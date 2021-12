Öyküde Yeni Arayışlar: Mümkün Öykülerin En İyisi

Türk edebiyatında son yıllarda yıldızı en çok parlayan türlerden biri de öyküdür. Nicelik bağlamında birçok kitabın birbiri ardınca baskı yaptığı, birçok insanın bu alana yöneldiğini görülmektedir. Nitekim tek başına öykü, kendi mecmuasını ve edebiyat grubunu oluşturacak kadar verimli bir üretim dönemine girmiş bulunmakta. Ancak sayıca artan öykü kitaplarının çoğunda; konu, biçim, arayış ve temaların birbirini tekrarladığını çok da derin olmayan okumalarla bile görebilmekteyiz. Bu döngüye yeni anlatım biçimi ve yeni konu alanı açma hususunda insanlara ilham verecek yazarlardan biri de Aykut Ertuğrul'dur.

Aykut Ertuğrul, öykü türünün son döneminin önemli temsilcilerinden biri. Keyfekader Kahvesi (2011), Mümkün Öykülerin En İyisi (2013), İki Dünyanın Ustası (2014), Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu (2018), adlı öykü kitapları ve Kusurlu Rüya: Tuhaf Zamanlarda Öykü (2019) adında bir de kuram kitabı vardır. Birçok öykü edisyonun yanında hâlihazırda yayın hayatına devam eden Post Öykü dergisinin de genel yayın yönetmenliğini yönetmektedir.

Mümkün Öykülerin En İyisi

Kitap iki ana başlık altına toplanmış, 24 kısa öyküden oluşmaktadır. Kitapta modern dönem öykü formuna uygun birçok öyküyle karşılaşacağınız gibi, öykünün konu alanını ve biçim alanına farklı pencereler açmak adına denenmiş farklı öyküler de mevcut. Öykü türünde benim okurken ve yazarken zorlandığım en önemli husus anlatıcının sahip olduğu bakış açısını okuyucuya sunma şeklidir. Hikâye anlatıcısı metinde karşı tarafa kendini ne kadar az hissettirirse metin o kadar güçlü, akıcı oluyor. Bu sade ve kendini hissettirmeyen anlatım yöntemi kitaptaki birçok kısa öyküde kendisini gösteriyor. Örneğin yazar 'Güneş Yaralarımızı Yakıyor' öyküsünde ölüm temasını basit ve sıradan bir kurguyla derin bir anlam bulma yolculuğuna çevirebiliyor.

Yeni Arayışlar

Aykut Ertuğrul'un bu kitabı ve sonrasında okuduğum diğer öykü kitaplarını farklı kılan temel husus; öyküyü farklı konu ve biçimlere uyarlama şeklidir diyebilirim. Öykü yazarlarının, okuyucusundan daha çok olduğu günümüzde; bu alanda kendine has bir tarz bulma yolculuğunda olan Ertuğrul, sınırları epey zorluyor. 'Kahramanın Sonsuz Yolculuğu' ve 'Son Anahtar ve Başka İhtimaller' adlı öyküler bu zorlamanın en etkileyici örnekleri. İki öyküde klasik formun epey dışına çıkarak aslında sadece insanın ve eşyanın değil, yeryüzünde değişen her kavramın, her olayın, var olan her cismin bir hikâyesinin olabileceği ve bunu bir edebi metine dönüşebileceği gerçeğini bizlere gösterebiliyor.

Son olarak yazarın sorduğu şu soru belki de bu arayışın en temel özeti gibidir:

'Anlatılınca değerini kaybetmeyen bir hikâyen var mı?'

Mümkün Öykülerin En İyisi

Aykut Ertuğrul

Ketebe Yayınları

109 Sayfa

1.Baskı Aralık, 2019

İstanbul