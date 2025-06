Özel Gereksinimli Bireyleri Konu Edinen Kitaplar

İnsan gelişimi; motor, dil, sosyal, duygusal ve bilişsel gibi gelişim alanlarını kapsar. Her yaş grubunda bu gelişim alanlarının belli ortak özellikleri vardır. Bu gelişim özellikleri doğrultusunda değerlendirmeler yapılır ve ortak özellikler gösteren gelişime "normal gelişim" denilir. Bir insanın, hangi dönemde, hangi gelişim alanında, ne gibi özellikler gösterdiği belli olan normların dışında görülen özellikler, çocuğun gelişimini standart gelişimden ayırmaktadır. Eğitim sistemi, her yaş grubunun getirdiği ortak gelişimsel özellikleri temel alınarak standart (ortalama) yeterlilik ve özelliklerine göre oluşturulmuştur. Dolayısıyla, bu eğitim sistemi, ortalama olarak hazırlanmış strateji ve yöntemlerle eğitimini karşılayamadığı çocukları, farklılıkları nedeniyle ölçütlere uymadığı için özel gereksinimli çocuklar kategorisi içine almaktadır. Geçmişe oranla günümüzde eğitim sistemi içinde her çocuğa özgü yaklaşımların daha çok kabul gördüğü gerçeği sevindiricidir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)'nde özel gereksinimli çocuk " özel eğitim gerektiren" terimi ile ele alınmış ve "çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yetersizlikleri açısından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey" olarak tanımlanmıştır. Tanımlanmış olması yaşam içinde yeterli kabulü gördüğü anlamına gelmemektedir. Bunun için şüphesiz toplumsal bilince ihtiyaç vardır.

Toplumun bir üyesi olan özel gereksinimli bireyler gerek sosyal hayatın içinde gerek eğitim hayatının içinde birçok sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Yaşanan sıkıntıların en başında kabul görme sorunu gelir. Bunun esas nedeni ise tolumun özel gereksinimlere dair yeteri kadar bilgi sahibi olmamasıdır. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek ve onların da toplumun bir parçası olduğunu kabullenmek şüphesiz çocuk yaşlarda öğretilmesi gereken bir konudur. Kapsayıcı edebiyat (Özel gereksinimli bireyleri normal gelişim gösteren bireylere anlatmayı amaçlayan edebiyat eserleri) ile bunu başarmak mümkündür. Bu yüzden özel gereksinimli çocuklar için yazılmış kitapları, edebiyatın tüm alanlarında önemsemekle birlikte özellikle çocuk edebiyatında çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Nitelikli çocuk edebiyatı çocuğu hayata hazırlar. Kitaplar aracılığıyla şahit olduğu özel gereksinimli bireylerin hayatı, çocuk dünyasında yadırganmaz ve çok daha kolay kabule yol açar. Toplumda farklı yeterliliklere ve yeteneklere sahip çocuklara saygı duyulmasını destekler. Olumsuz düşüncelerle kalıplaşmış tutumlar, kapsayıcı edebiyatın gücüyle olumlu davranışlara dönüşebilir. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu bildiğim için hem çocuk edebiyatı hem de yetişkinler için yazılmış ve özünde özel gereksinimli çocuklara hizmet eden kitaplardan bir liste oluşturdum. Umarım özel gereksinimli bireylere ve özellikle çocuklara katkısı olur.

İçimdeki Aslan

3 yaş ve üzeri için Kristien Dieltiens tarafından kaleme alınmış eser, Yalçın Varnalı çevirisinden Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlanmıştır. DEHB tanılı, Vaut isminde bir erkek çocuğun hikâyesi anlatılmaktadır. Genellikle DEHB'e eşlik eden dürtüselliğin de olay akışında var olduğu görülen kitap, gerçeklerle örtüşmekte ve "Gerçek hayattan hikâyeler dizisi" olarak tanıtılmaktadır. Toplam 28 sayfadan oluşmaktadır.

Bir Türlü Yerimde Duramıyorum

Meg Belsivo tarafından yazılan, çevirisini Özden Hanoğlu'nun yaptığı eser, TÜBİTAK Yayınları etiketiyle 2019 yılında basılmıştır. Lucas isimli DEHB tanısı olan bir erkek çocuğunun, özel durumuyla nasıl baş ettiği ve nasıl kontrol altında tutmayı öğrendiğini konu edinmiştir. 6 yaş ve üzeri için yazılmış eser 33 sayfadan oluşmaktadır.

Zoe Zor Öğreniyor

Marie-Claude Fortin'in yazdığı eserin çevirisini Yalçın Varnalı yapmıştır. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan eser 3 yaş ve üzeri için yazılmış ve 28 sayfadan oluşmaktadır. "Gerçek hayattan hikâyeler dizisi" olarak sunulan hikâye, Zoe isminde zihin yetersizliği olan bir kız çocuğunun yaşadıklarını, sorunlarının yanı sıra güçlü yönlerini de göstererek anlatmaktadır.

Greg'in Zaferi

Danielle Noreau tarafından yazılan eser, Yalçın Varnalı çevirisinden Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlanmıştır. Zengin bir hayal gücüne sahip olan Greg isimli anaokulu öğrencisinin yaşadığı sıkıntıları konu edinmiştir. Greg, konuşma bozukluğu olan bir çocuktur ve aldığı eğitimlerle güçlü yanlarını ortaya çıkarmış, engelini aşmıştır. 28 sayfadan oluşan eser 3 yaş ve üzeri için yazılmıştır.

Ben Mutlu Bir Dawn Annesiyim

İsminden de anlaşıldığı gibi dawn sendromlu bir çocuk annesi olan Elçin Tapan tarafından yazılmış eser, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle çıkmıştır. Bu kitap, anne ve çocuğun yaşanmışlıklarından oluşmaktadır ve benzer sorunları yaşayan ailelere yol gösterici niteliktedir. Eser, 204 sayfadır.

Devam Eden Hikâyemiz

Elçin Tapan tarafından yazılan eser, Ben Mutlu Bir Dawn Annesiyim kitabının devamı olarak kaleme alınmıştır. Bir önceki kitapta olduğu gibi yazarın anılarından oluşmaktadır. Yapı Kredi Yayınlarının yayımladığı eser, 180 sayfadır.

Berke'nin Down Sendromu Hikâyesi

Olumlu tasvirin en çok öne çıktığı kitaplardan biri olan eser, Helena Kraljic tarfından kaleme alınmış ve Safiye Elif Opşin çevirisiyle Tübitak Yayınları tarafından 2016 yılında basılmıştır. Down sendromlu bir erkek çocuğu olan Berke, doğduğu günden itibaren bütün ailenin neşelenmesine sebep olan, esprileri ve yardımları ile ailenin diğer üyelerine katkıda bulunan, diğer aile bireyleri ile eşit haklara sahip bir birey olarak tanımlanmıştır. Kitapta Berke'nin özellikle güçlü yönleri, diğer karakterlere olumlu katkıları ve sürekli gelişen ilişkileri ön plana çıkarılmıştır. Toplam 23 sayfadan oluşan eser 5 yaş ve üzeri için yazılmıştır.

Down Sendromlu Bir Arkadaşım Var

Down sendromlu ve 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu olan Tammy'nin, müziğe olan yeteneğinin ön plana çıkarıldığı ve diğer arkadaşları ile eşit haklara sahip olduğu, katıldığı yetenek yarışması ile vurgulanmıştır. Tammy'nin arkadaşlarını da cesaretlendirerek yarışmaya katıldığı, gitar çalarak yeteneklerini sergileme olanağı bulduğu, Jennifer Moore-Mallinos'un yazdığı hikâye, Umut Hasdemir çevirisiyle Tübitak Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 31 sayfadan oluşan eser, 6 yaş ve üzeri için uygundur.

Sana Ne Oldu

Ampute bir birey olan James Catchpole'nin, farklı görünmenin nasıl hissettirdiğini, kendi çocukluk deneyimi ile kaleme aldığı eseri, Ketebe Çocuk Yayınları tarafından Sekine Beyza Köse çevirisiyle yayımlanmıştır. Yazar, engelli insanların hayatındaki en zor olan şeyin farklı muamele görmek ve merakla yöneltilen soruların etkisini anlatmıştır. Mizahi bir dille engelli olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu gösteren eseriyle, çocukları o an ki davranıştan çok nedenine odaklandırmayı amaç edinmiş. Böylece çözüm odaklı düşünebilmeye, anlayışlı olma yolunda bakış açısı geliştirmeye olanak sağlamayı başarmıştır. 4 yaş ve üzeri için uygun olan kitap, 32 sayfadan oluşmaktadır.

Farklı Ama Aynı

Yazarı ve çizeri Feridun Oral olan eserde, fiziksel yetersizliği olan bir keçinin hikâyesi anlatılmaktadır. Çobanın da yardımıyla keçi, hem diğer keçiler gibi hayatına devam etmekte, yavrulamakta hem de diğer keçilere yardım ederek ailesine ve çevresine katkıda bulunmaktadır. Resimleriyle çok daha etkileyici boyuta ulaşan eser, göstergebilimin çocuk edebiyatındaki önemine de başarılı bir örnek olmuştur. Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan, 3 yaş ve üzeri için uygun olan kitap 28 sayfadır.

Arkadaşım Yılmaz

Ayfer Gürdal Ünal'ın yazdığı eser, AÇEV tarafından basılmıştır. Tekerlekli sandalyeye mahkûm bir çocuk ve arkadaşının birlikte oynamak ve eğlenmek için hiçbir engelleri olmadığını anlatmaktadır. Kitapta, iki yakın arkadaş "hem benzeriz hem farklı" diyor. 3 yaş ve üzeri çocuklar için yazılmış ve 13 sayfadır.

Mucize