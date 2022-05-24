Özgün Fikirler Kitabı: Çorap Kral, Çocuk, A. Erkan AKAY

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Özgün Fikirler Kitabı: Çorap Kral

24.05.2022 09:00 - A. Erkan AKAY
Özgün Fikirler Kitabı: Çorap Kral

"Çorap Kral" kitabı dokuz kısa deneme-hikâye içeriyor. Kapaktaki kitabı tanımlayan "Gerçeği Gıdıklayan Masallar" ibaresi de oldukça yerinde. Masalsı bir gerçeküstülük de içeren bu hikâyeler denememsi bir havada çünkü her birinin bir mesajı ve yazılmalarına neden olan birer çağrışımı var. Hayatın getirdikleri üzerine düşünme, çağrışımları anlamlandırma çabası elbette arayış ehlinin harcı ve kimi zaman bir ayetten, kimi zaman bir hadisten, ama her halükârda evrensel bir gereksinimden mülhem satırlarda karara vararak kendini gösteriyor. Yazar, kendisine hikâyeleri yazdıran, yetişkin okurun hemen, çocuk okurun ise bir süreç içerisinde yakalayabileceği bu "nüve"lerden kitabın başında haber vermiş; belki de çocuk okuru bu nüvelerin farkına vardıkça kitabının hatırlanmasını murat ediyor.

'Ayı Hapşırtan Gökdelen' ve 'Mor da Güzel Ama Bir Yeşil Değil' hikâyeleri çevre bilincini hedefleyen, insan fıtratına uygun ve dünyanın fıtratıyla da barışık yaşamı öğütleyen, bunu çocukların pek sevdiği uzay zemininde gerçekleştiren iki hikâye. Ben olsam bu kitabın adını 'Ayı Hapşırtan Gökdelen' koyardım diye düşünmedim değil. Yapaylaştırdıklarıyla övünen insanın gafletini açık etme derdiyle yazılmış bu tür hikâyeler biz çocuk edebiyatı yazarlarının geleceği ihya faaliyetinin önemli bir parçasını teşkil ediyor ve her kitapta olması gerektiği kadar bu kitapta da yerini almış. 'Tosba Bey ve Salya Hanım' hikâyesinde ölüm ve rızık kavramlarına âşinâlık oluşturmaya çalışılıyor. Yazar, ölümün de rızıklardan bir rızık olduğunu, alemler arası bağlantıyı, hayır-şer ikilemini, bir karasineğin dünyasından anlatmaya çalışmış. 97. sayfadaki çizim mesajın anlaşılmasına önemli bir katkı veriyor. Arzulanan hayat ile gerçek hayat kıyası temeline oturtulmuş 'Ceviz'in Şeker Dünyası' hikâyesinin sonu, hâlinden razı olma, sahip olduklarının değerini anlama kararına varıyor.

Altına patlatmalık mısırlar yapıştırılmış bir kazana yerleşip uzaya gitme, ayla karşılaşınca onun dede değil sivilceli bir ergen olduğunu fark etme, Ebu Suud Efendi'ye mesaj atan Kanunî fikirleri yazara çocuk sempatisini kazandıran hayalciliğinin bu kitapta öne çıkan örnekleri olarak dikkat çekiyor. Hikâyelerde çokça kişileştirilmiş hayvan-nesne yer alıyor ve bu, çocuğun çevresiyle kurduğu ilişkiye yeni katmanlar ekliyor. Bu yönüyle kitap okul öncesine de hitap ediyor ve 4-10 yaş aralığında geniş bir kitleye sesleniyor. Tabii bazı kavramların ancak ebeveyn desteğiyle anlaşılabilmesi mümkün. Dolayısıyla üst yaş gurubu için de birlikte okuma gerektiren kitaplardan diyebiliriz. Okur yorumları da bunu doğruluyor ve birlikte okumayla hem eğlencenin hem öğrencenin katmerlendiği anlaşılıyor.

Kitapta Resul Ertaş'ın, çoğu tam sayfayı kapsayan, otuz beşten fazla karikatürize çizimi var; bir de çocuk çizer katkısı olmuş. Dolayısıyla küçük yaş dinleyici ve okurların hikâye hikâye ilerleyebileceği, üst grubun ise bir çırpıda okuyabileceği bir kitap ortaya çıkmış. Hikâyeler kendi içlerinde, kitap da kapsamıyla bir sınırsızlık, bir esneklik hissi yaşatıyor, yazarın daldan dala atlayışının bir armonisi var.

Kitabın altıncı baskısını inceledik, bir sonraki baskıya iki küçük okur katkımız olsun; 69. sayfadaki "Yatağının içine gömülmeyi, battaniyesine sarılıp timsah gibi dönerek dolanmak tek hobisiydi." cümlesi hikâyedeki her şeyi düzelten mucize tabletin gözünden kaçmış ve 89. sayfada "Herkes aynı hikayeyi anlatıyordu Tosba. Amca ve Salya Teyze orası nereyse, oraya gidiyordu." cümleleri arasındaki yaramaz nokta da konulduğu yerde durmamış gibi görünüyor. "Bin kere de okuduyduk amma..." diyeceğinden de hoşgörüsünden de emin olarak "hatasız kul olmaz hatamla sev beni, dermansız dert olmaz dermana sal beni, sevenlerin aşkına tez elden düzeltiver beni" diyen bu satırları iliştirip Melih Bey'e gönülden selam ediyoruz.

Melih Tuğtağ
Çorap Kral
Resimleyen: Resul Ertaş
Cezve Çocuk Yayınları
128 Sayfa
Ocak 2021

Yazar: A. Erkan AKAY - Yayın Tarihi: 24.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 19:09
Etiketler : A. Erkan AKAY Çocuk Edebiyat a. erkan akay cezve çocuk yayınları melih tuğtağ resul ertaş çorap kral
Nohut Adam Neyi Anlatmak İstiyor?
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A. Erkan AKAY Hakkında

A. Erkan AKAY

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Konya'da yaşamaktadır. İki evlat babası, iki evlat amcası, ikisinin de eniştesidir.

Spora, edebiyata ve küçükleri eğlemeye ilgisi çocukluğundan beri devam etmektedir. 2012-2020 yılları arasında Bilgin Atıcılık Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2020 yılları arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri Atıcılık Komisyonu Üyeliği ve İl Branş Sorumluluğu görevlerini yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya ulaşmış birçok sporcunun yetişmesine katkıda bulunmuştur. Destek AFAD gönüllüsüdür.

2017 yılında, kardeşinin bir hayali olan “Hayallerin Karın Doyursun” isimli kitaba katkılarından sonra, hep arzuladığı çocuk kitapları yazımının önü açılmıştır. Yayımlanmış sekiz çocuk kitabı bulunmaktadır. “Edebistan”, “Eğitim Her Yerde”, “Dilhane” gibi çeşitli sanal dergilerde deneme, makale ve şiirleri yayımlanmıştır.

Farkındadır ki her yazılan okunmaz ama okunanlar da ancak yazılanlardır. Yaşadıkça anlamını kaybeden sonsuz sözler arasından zarurî olanlara tutunuyor.

Dualarınızı bekler.

A. Erkan AKAY ismine kayıtlı 31 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

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