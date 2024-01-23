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Özgürlük Dosyası: Gençlere Sorduk: Size Göre Özgürlük Nedir?

23.01.2024 09:00 - Vildan KINALI
Özgürlük Dosyası: Gençlere Sorduk: Size Göre Özgürlük Nedir?

(Deniz Kart, Bezm-i Âlem Vakıf Üni., Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Sınıf)

Özgürlük, benim için dilediğin gibi yaşamak, kısıtlamalara ve dış düşüncelere takılmadan yaşamak anlamına geliyor. Ancak ne zaman ki benim özgürlüğüm başka bir insanın özgürlüğünü kısıtlıyor ya da özgürlüğüne etki ediyorsa o nokta her zaman benim özgürlüğümün sınır noktasıdır. Sonuç olarak özgürlüğün anlamı benim için kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadan dilediğin gibi yaşamaktır.

(Beyza TOSUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf)

Özgürlük din, dil ırk ayrımı yapmadan Kur'an'ın ışığında insanların sınırlarına saygı duymaktır.

(Şafak Beyza Şahin, Cerrahpaşa FTR 4. Sınıf)

Özgürlük sadece istediğini yapmak değil yapmamaktır da, gerektiğinde hayır diyebilmektir. Kabul etmek, karşı çıkmak, direnmek hepsi kendine göre özgürlüktür.

(Esra Gür, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 3.Sınıf)

Kişinin duygu düşünce ve inançlarını başkalarını kısıtlayıp kışkırtmadan ve başkalarından veya bir otoriteden etkilenmeden rahat bir şekilde yaşaması ve ifade edebilmesidir.

(Gökçe Sıla Pak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3.sınıf)

Özgürlük bir insanın istediğini yapabilmesi değildir. Sorumluluğunu alabildiği şeyleri yapabilmesi demektir. Bunun için de ortam ve imkan gereklidir. Bir insanın düşüncesinin bile özgür olması için maddi ve manevi olarak ihtiyaçlarının karşılanması ve uygun ortam gerekliliği vardır. Yoksa eksikliği olduğunu şeye bağımlı hale gelir bu da özgürlük demek değildir.

(Ayşe Hümeyra Mete, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)

Baskının olmaması benim için özgürlüktür.

(Zeyneb Gür, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 1.Sınıf)

Prangalar döneminde yürüdüğüm yolun farklılığıdır. İnsanın özünün çatı katlarında gürül gürül akan nehre kulak vermesidir. Rüzgârın fısıldadığı dolambaçlı yollardır, kalbimin işaret ettiğidir. Nefsî arzuların ve tutkuların esaretinden kurtuluştur. Yaratılmışlara köle olmama halinin insanda daima vücut bulmasıdır. İnsanın özünden hiçbir şey eksiltemeden iradesini önceleme halidir.

Büşra Dilek, BUÜİF, 3.Sınıf

Baskılanmamak, bir şey yapmak zorunda hissetmemek benim için özgürlük.

Gamze Dikyol (22)

Özgürlük, bedenî isteklerle ruhî istekler arasında sıkışmamaktır.

Duygu Silsüpür, BUÜİF

Sınırlar içinde sınırsız olmaktır özgürlük.

Yazar: Vildan KINALI - Yayın Tarihi: 23.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:05
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Vildan KINALI Hakkında

Vildan KINALI

1982 Kütahya doğumlu. Kütahya İmam Hatip Lisesi’nden 1999’da mezun oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Uluslararası ilişkiler okudu. Bazı yazarlardan yazmak üzerine eğitimler aldı. Edebiyat ve Uluslararası İlişkiler alanları arasında seçim yapamadığı için birini diğerine uyarlamaya çalışıyor.

2023’te “Kasım Bunlar Çok mu Lazım?” isimli çocuk kitabı yayınlandı. Evli, üç çocuk annesi. Konya’da yaşıyor.

Vildan KINALI ismine kayıtlı 18 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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