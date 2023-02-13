Papağan Teoremi - Denis Guedj

Bu videoda Denis Guedj'in yazdığı, İsmail Yerguz'un çevirisini yaptığı Papağan Teoremi kitabının tanıtımını yaptım. Kitabı okuyarak hem matematikle ilgili bilgilerinizi tazeleyip yeni şeyler öğreneceksiniz hem de matematiğin tarih boyunca gelişimini göreceksiniz. Kitabı aşağıdaki yayınevi linkinden kendiniz de inceleyebilirsiniz.

Kitap linki: https://www.kirmizikedi.com/papagan-teoremi-kitabi-denis-guedj

Çözülemeyen bir cinayet ve konuşan bir papağan matematik tarihiyle birleşirse ne olur? Paris'te küçük bir kitabevinin sahibi olan yaşlı Mösyö Ruche'e Amazon'larda yaşayan eski arkadaşı Grosrouvre, tarihi matematik kitaplarından oluşan çok değerli bir koleksiyon gönderir. Annesi ve ikiz kardeşleriyle Mösyö Ruche'ün yanında yaşayan ve sağır olan küçük Max'ın iki haydudun yakalamaya çalıştığı bir papağanı kurtarıp eve getirmesiyle kitapların değeri daha da artar, çünkü Grosrouvre, kendisine ait olan ve matematikten anlayan bu papağana önemli bilgiler emanet etmiştir. Bunu bilmeyen Mösyö Ruche, papağanın yardımıyla Max ve kardeşlerine matematik formüllerinin ve kuramlarının güzelliğini ve şaşırtıcılığını anlatmaya çalışırken bir yandan da kitaplarla bağlantılı olan bir cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırmaya çalışır. Fransa'da yayınladığında aylarca liste başı kalan Papağan Teoremi matematikle gerilimi birleştiren, okuru matematiğin büyülü dünyasında dolaştıran bir roman. (Tanıtım bülteninden)

Papağan Teoremi

Deniz Guedj

Çev: İsmail Yerguz

Kırmızı Kedi Yayınları

İstanbul, 2020