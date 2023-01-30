Paul Austerʼın New York Üçlemesi

ABD'li yazar Paul Auster'ın 1985-87 yılları aralığında çıkan New York Üçlemesi, hacim olarak düşük üç romandan oluşmaktadır. Postmodern edebiyat tarihi açısından önemli bir üçleme olan bu eserlerde, üstkurmaca, postmodern polisiye, metinlerarasılık gibi postmodernist teknikler layıkıyla kullanılmış. Cam Kent, Hayaletler ve Kilitli Oda adlı romanlardan oluşan üçlemenin özellikle ilk kitabında üstkurmaca tekniği açısından başarılı bir anlatım söz konusu.

Cam Kent'te Daniel Quinn adlı kurmaca karakterin, polisiye yazarı William Wilson'a, sonrasında onun yarattığı kurmaca dedektif Max Work'e ve en sonunda da kurmaca dedektif Paul Auster'a dönüşümünü görürüz. Renk isimlerinden oluşan karakterlerle kurgulanmış yine bir postmodern polisiye olan Hayaletler romanındaysa özellikle Henry David Thoreau'nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı adlı eseriyle yoğun bir metinlerarasılık kurulmuştur. Kilitli Oda'da romanındaysa ilk kitap Cam Kent'te yer alan Daniel Quinn ve Peter Stilmann karakterlerini şöyle göz ucuyla görürüz. Üstkurmacanın roman içinde roman olarak kurgulandığı bu eserde üçlemenin diğer iki eserini kapsayıcı bir finale ulaşırız.

New York Üçlemesi

Cam Kent, Hayaletler, Kilitli Oda

Paul Auster

Can Yayınları