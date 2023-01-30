Paul Austerʼın New York Üçlemesi, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Paul Austerʼın New York Üçlemesi

30.01.2023 08:00 - Turhan YILDIRIM

ABD'li yazar Paul Auster'ın 1985-87 yılları aralığında çıkan New York Üçlemesi, hacim olarak düşük üç romandan oluşmaktadır. Postmodern edebiyat tarihi açısından önemli bir üçleme olan bu eserlerde, üstkurmaca, postmodern polisiye, metinlerarasılık gibi postmodernist teknikler layıkıyla kullanılmış. Cam Kent, Hayaletler ve Kilitli Oda adlı romanlardan oluşan üçlemenin özellikle ilk kitabında üstkurmaca tekniği açısından başarılı bir anlatım söz konusu.

Cam Kent'te Daniel Quinn adlı kurmaca karakterin, polisiye yazarı William Wilson'a, sonrasında onun yarattığı kurmaca dedektif Max Work'e ve en sonunda da kurmaca dedektif Paul Auster'a dönüşümünü görürüz. Renk isimlerinden oluşan karakterlerle kurgulanmış yine bir postmodern polisiye olan Hayaletler romanındaysa özellikle Henry David Thoreau'nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı adlı eseriyle yoğun bir metinlerarasılık kurulmuştur. Kilitli Oda'da romanındaysa ilk kitap Cam Kent'te yer alan Daniel Quinn ve Peter Stilmann karakterlerini şöyle göz ucuyla görürüz. Üstkurmacanın roman içinde roman olarak kurgulandığı bu eserde üçlemenin diğer iki eserini kapsayıcı bir finale ulaşırız.

New York Üçlemesi
Cam Kent, Hayaletler, Kilitli Oda
Paul Auster
Can Yayınları

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 30.01.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 22:56
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat new york üçlemesi paul auster turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 26 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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