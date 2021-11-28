Permakültür Uygulamaları

Bahçeler şenlensin. Ağaçlar çiçek açsın. Dallar meyveye dursun. Başaklar altın gibi parlasın. Sepp Holzer Türkçe'de!

Sepp Holzer kimdir?

Avusturyalı çiftçi, permakültür uzmanı. Çiftliği Krameterhof'u 45 hektara kadar büyüttü. Alp dağlarında yüksek rakımda kimsenin yetişmesi mümkün değil dediği bitkileri, kendi icadı mikro iklim uygulamaları ile ticari olarak yetiştirmeyi başardı. Çiftlik ve kümes hayvanları için geliştirdiği uygulamalar dünyanın dikkatini çekti. Tayland ve İskoçya başta olmak üzere, dünyanın değişik ülkelerinde pek çok devasa permakültür projesini başlattı ya da fikir babası oldu.

Neden permakültür?

Tarım ya da bahçecilik, uzun zamandır doğayla, börtü böcekle ve toprakla savaşıyor. Permakültür bir barış ilanıdır. Toprağa dost, bitkiye kardeş, ineğe, koyuna arkadaş bir tasarım biçimidir. Onarıcı tarımdır. Verimli bahçeciliktir. Akıllı bahçıvanlıktır.

Teorik değil pratik

Sepp Amca, köyde doğmuş, annesinin ve babasının yanında çiftçiliği öğrenmiş geleneksel bir köylü çocuğu. Köylünün derdini yakından biliyor. Lafı dönüp dolaştırmadan, bir bahçıvanın neye ihtiyacı varsa doğrudan onu yazıyor. O nedenle bu kitap tam bir uygulama kitabı.

İşin özü

Soğanın ne olduğunu anlamak için onu soymaya kalkışırsanız sonunda elinizde hiçbir şey kalmaz. Permakültürü anlamak da buna benzer. Uygulamalar bir bütündür. Her bir tekil uygulamanın mantığını kavradıkça, bunlar zihninizde birikir ve en sonunda bütüncül bir kavrayışa, yani permakültür anlayışına varırsınız. Sepp Amca'nın kitabında yaptığı tam da budur. Kurnazca bir anlatımla, bize uygulamaların mantığını öğretir. İşin özü, kitabın sonunda güneş gibi parlar.

Neleri öğretiyor?

Sepp Amca, işe özel uzmanlığı olan mikro iklim uygulamaları ile başlıyor. Böylece her türlü iklimde her türlü bitkinin yetişmesi mümkün oluyor. Aşılama, mantar yetiştiriciliği, çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, sıvı gübre yapımı, bitkilerden insanlar için ilaç yapımı… Liste uzayıp gidiyor. Taraça açmak, kendisi eğimli arazide çalıştığı için çok iyi bildiği ve erozyonu önleyen müthiş bir uygulama. Kitabın sonuna doğru, bütüncül yönetimin nasıl mümkün olduğunu gösteriyor. Mera yönetiminin önemini vurguluyor ve kitabını dünyanın değişik ülkelerinde yaptığı projeler ile tamamlıyor.

Renkli baskı

Sepp Holzer'in Permakültür Uygulamaları kitabı renkli yayınlandı. Böylece bitkileri tanımak, uygulama detaylarını kavramak kolaylaştı ve zevkli hâle geldi. Kitap büyük boy. Kağıtları hiçbir ormana zarar vermeden, endüstriyel bahçede üretildi. Sonuçta tarıma meraklı, kendi bahçesini kurmak isteyen, bahçıvanlık yapan bütün doğaseverlere Türkçe önemli bir kaynak ortaya çıktı.

Permakültür Uygulamaları

Sepp Holzer

Yeni İnsan Yayınevi