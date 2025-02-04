Yazarın ilk olarak 1950 yılında Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilen sonrasında 1951 senesinde yayımlanan romanın Yalnızız, felsefi düşünce ve psikolojik analiz tarafı yoğun bir eserdir.

İçinde Simeranya adlı bir ütopik ülkenin de yer aldığı bir üstkurmaca romandır. Nietsche ve Marcel Proust gibi kimi yazar ve filozofun eserleriyle de alıntı üstünden metinlerarasılık yapılmış, kimilerinin de düşünceleri ana karakter Samim üstünden tartışmaya açılmıştır.

Karakter tahlili, birbirine zıt düşünce sistemlerinin çatışması ve sosyolojik tespitler açısından gayet zengin bir romandır Yalnızız. Elbette kitabın isminden de anlaşılabileceği üzere dönemin iki dünya savaşını geçirmiş, buhranlı neslini de iyi anlatmaktadır. Ayrıca mekan anlamında Paris ve İstanbul şehirleri üstünden de kuşak çatışması güzel bir şekilde gösterilmiş. Yer yer didaktik anlatıma dönse de dönemin şartları içinde değerlendiğinde belirli seviyenin üstünde bir roman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Peyami Safa

Yalnızız

Ötüken Neşriyat

416 Sayfa