Peyami Safa - Yalnızız, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Peyami Safa - Yalnızız

04.02.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

Yazarın ilk olarak 1950 yılında Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilen sonrasında 1951 senesinde yayımlanan romanın Yalnızız, felsefi düşünce ve psikolojik analiz tarafı yoğun bir eserdir.

İçinde Simeranya adlı bir ütopik ülkenin de yer aldığı bir üstkurmaca romandır. Nietsche ve Marcel Proust gibi kimi yazar ve filozofun eserleriyle de alıntı üstünden metinlerarasılık yapılmış, kimilerinin de düşünceleri ana karakter Samim üstünden tartışmaya açılmıştır.

Karakter tahlili, birbirine zıt düşünce sistemlerinin çatışması ve sosyolojik tespitler açısından gayet zengin bir romandır Yalnızız. Elbette kitabın isminden de anlaşılabileceği üzere dönemin iki dünya savaşını geçirmiş, buhranlı neslini de iyi anlatmaktadır. Ayrıca mekan anlamında Paris ve İstanbul şehirleri üstünden de kuşak çatışması güzel bir şekilde gösterilmiş. Yer yer didaktik anlatıma dönse de dönemin şartları içinde değerlendiğinde belirli seviyenin üstünde bir roman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Peyami Safa
Yalnızız
Ötüken Neşriyat
416 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:41
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat peyami safa turhan yıldırım yalnızız
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 60 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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