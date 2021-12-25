Pınar Çekirge ile Tiyatro ve Yazı Üzerine

Pınar Çekirge kimdir? Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Eğitim yılları, sonrasında iş hayatı ve emeklilik. Tiyatro, daha çok okumak, yazmakla geçen zamanlar diyelim. İnsanın kendinden bahsetmesi zor aslında... Yine de; narsist, evhamlı, ego-manyak, oldukça defolu, paranormal biriyim diyebilirim.

Siz çok yönlü birisiniz. Yazar yönünüzle edebiyatı ve kitapları, araştırmacı yönünüzle muhtelif konuların yanısıra özellikle sinema ve tiyatro üzerine çok şey konuşulabilir. Bize biraz bu durumunuzdan bahseder misiniz? Böylesine çok yönlü olabilmeyi, güncel kalabilmeyi nasıl başarıyorsunuz? Çok okuyarak, çok gezerek, çok izleyerek mi besliyorsunuz bu dinamik yapınızı?

Ne güzel övgüler bunlar. Hiperaktif bir yapım var. Çalışırken dinlenenlerdenim yani. Yorulmak nedir bilmem. Sürekli okuyorum. Ve tabii çok iyi bir tiyatro izleyicisi olduğumu söyleyebilirim. 1965 'den bugüne tam 56 sezon boyunca yüzlerce piyes izledim. Asıl okulum tiyatroydu ve hep öyle kaldı. Hayatı ve duyguları o piyeslerle öğrendim.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bölümü'nü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans yaptınız. Eğitiminizin devamında akademisyen, ilgi alanlarınız vesilesiyle tiyatro veya sinema oyuncusu olmayı hiç düşündünüz mü? Çocukluk hayallerinizi süsleyen bir meslek var mıydı?

Sahnede olma hayalim vardı. Ancak sahnede o ışıkların altında olmak isteyip de yapamayan ne olur; ya iyi bir izleyici ya da iyi bir eleştirmen... Sanırım asla rol alamayacağım piyesleri başkalarına aktarmak istedim hep. İstanbul Belediyesi Konservatuarı Bale Bölümü'ne devam etmiştim ilkokuldayken. Balet olmak gibi bir hayalim vardı. Ancak solfej dersinin üstesinden gelemeyince, psikoloji eğitimi almaya karar verdim. Sahi, sekiz dokuz yaşındayken Filiz Akın, Ediz Hun için senaryolar yazardım. Haydi itiraf edeyim; o senaryolar filme çekilecek, ben de Filiz Akın ve Ediz Hun ile kamera karşısına geçecektim tabii... dedim ya, paranormal biriyim...

"Marazi Aşklar", "İntiharıma İki Saat Kala", "Benim Stand-Up'ım", "Gizli Defter", "Size Geçmişim Diyebilir miyim?", "Üvey Anne Efsanesi", "Sahne Tozu" kitaplarınızdan bazıları. Kitaplarınızın isimlerinden çeşitli konularda yazdığınızı söyler gibi. Yazacağınız konuyu nasıl belirliyorsunuz? "Tam da bu konuyu yazmalıyım işte." diyerek mi yola çıkıyorsunuz?

Sanırım kısmen de olsa, kalemim yettiğince bazı konularda farkındalık yaratmak istiyorum. Birkaç "ilk" im var örneğin."Yalnızlık Adası'nın Erkekleri "( 1991), " Başrolde Filiz Akın " ( 2007, 2014, 2020 ), "Üvey Anne Efsanesi" ( 2001 ) ni bu ilk'ler arasında sayabilirim. Çok unutkan bir toplumuz. Bugün ya da dünde olup bitenleri yarın için belgelemek gibi bir amacım da oldu hep...

Kitaplarınız dışında hangi mecralarda yazılarınızla okuyucunuza ulaşıyorsunuz?

Tiyatro Tiyatro Dergisi ve arsızsanat.com da yazıyorum... Öncesinde; Paros, Kadın, Popüler Psikiyatri, Rapsody In Blue, Koza gibi dergilerde de yazdım.

En son tiyatrodergisi.com'da "Yine Düşler Serpti Sahneye ve Kalplerimize" başlığı ile Dilek Türker'i yazdınız. Bu ve bu türden yazılarınızı –nispeten yeni bir edebi bir tür olan "porte" olarak değerlendiriyor musunuz? Yazım türünüzü nasıl tanımlarsınız?

Röportaj ve nehir söyleşiler çok hoşuma gidiyor. Mesela; Ömür Göksel ile 3 yılı aşkın bir süre nehir söyleşi yaptım. "Cebimde Saklı Şarkılar "( 2020 ) kitabı böyle oluştu. Ayrıca bu röportajların çoğunu Yavuz Pak ile gerçekleştirip kitaplaştırıyoruz. Evet, katılıyorum, portre diyebiliriz. Konuştuğum kişinin bir tür portresi, haklısın.

Kitaplarınızdan bir çoğunun adında "kadın" kelimesi var. "Marjinal Kadınlar", "Fotoğraftaki Kadın Fotoğraftaki Sır", "Öteki Kadın", "Adı Diğer Kadın" adlı kitaplarınız bu duruma örnek gösterilebilir. Bu yoğunlaşma hakkında bize neler söylersiniz?

Duygu Asena'nın, "Kadın" dergisinde ilk genel yayın yönetmenim Tuna Serim ve Rapsody In Blue 'da genel yayın yönetmenim Tülay Bilginer'in kadın konusunda yazmamda etkileri olmuştur. Ayrıca sıkı bir feminist olduğumu belirtmeliyim.

Sizin, Filiz Akın ve Ajda Pekkan sevginizi okuyucularınız olarak biliyoruz. "Profili Olmayan Kadın: Bir Süperstar'ın Yaşamından" ve "Başrolde Filiz Akın" isimli kitaplarınız bu sevginin ürünü. Bize bu konudan bahseder misiniz, bu sevginin kaynağı nedir?

Hayal kahramanlarım oldular ikisi de. Hayran olduğum ikonlardı. Bana göre, batılılaşma serüvenimizin en önemli simgelerinden olarak yıllardan yıllara geçtiler. Unutulmadan, eskimeden.

"Paralel Sorgu" ve "Dyonissos'un Çocukları" isimli kitaplarınızda Yavuz Pak ile birlikte çalıştınız. Çalışmanızdaki etkileşimden, aranızdaki iş bölümü frekansından ve bir projenin başlangıcından sonlandığı sürecin evreleri hakkında bilgiler verebilir misiniz?

2012 de başladık beraber yazmaya. Demek ki neredeyse on yıl olmuş. Birbirimize gölge olmadık. Ne önüne geçtik, ne arkada kaldık; Yanyana durmayı başardık. Bu önemliydi. Birbirimizi iyi biçimde tamamladık. Güzel bir uyum ve doku uyuşması sağladık diyebilirim. Hayata farklı da bakmıyoruz, bu da önemli. Röportaj yapacağımız kişi için bir süre ön çalışma yapıyoruz. Sorularımızı hazırlıyoruz birlikte. Aslında zor biriyim, benimle çalışmak zordur. Yavuz bunu başardı.

Yeni projelerinizi veya geleceğe dönük planlarınızı öğrenebilir miyiz?

61 yaşındayım. Önümde kalan seneler geride bıraktıklarım dan az. Hayatı ertelemeden yaşamış biri olarak, akıl ve beden sağlığım elverdiği sürece yazmaya, okumaya, anlatmaya devam edeceğim.

Kitaplarınızdan izniniz olmadan veya kaynak gösterilmeden alıntı yapıldığı oldu mu? Eğer olduysa bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaşanmaması için sizce hangi tedbirler alınmalı?

Mesela dün bir tesadüf sonucu YouTube'a yüklenmiş bir belgeselde "Ve Perde Kapandı " (2021 ) adlı kitabımda yer alan bir bölümden bazı yerlerin izin hususunu bir yana bırakalım, kaynak bile gösterilmeden kullanılmış olduğunu fark ettim. 1990'larda da şu an aramızda olmayan bir aktör yazdığı tiyatro oyununda, " Yalnızlık Adası'nın Erkekleri "( 1991 ) adlı kitabımdan, yine kaynak göstermeden alıntılar yapmıştı. Ehh, demek ki iyi yazıyorum... Aslında yaptırım gerekli.

"Okumaya doyamam." dediğiniz kitabın, "İzlemeye bıkmam." dediğiniz tiyatro oyununun, "Dinlemekten usanmam." dediğiniz şarkının adını öğrenebilir miyiz?

"Hıçkırık", "Hedda Gabler", "Kimler Geldi Kimler Geçti ".

Bu güne kadar bir çok sanatçı ve yazarla röportajlar yaptınız. Bunların her biri sizin için çok değerli, bu tüm okuyucularınızın malumu. O nedenle aralarından seçim yapmanızı değil de yaptığınız röportajlarından konu açıldığında ilk aklınıza gelen hangisi? Neden?

Filiz Akın; düşünsenize hayran olduğunuz bir yıldız oyuncuyla röportaj yapmak. O günü hiç unutamam. Karşısında resmen titriyordum heyecandan. Ve; Duygu Asena. 1984' de Duygu, benimle röportaj yapmıştı, 1999 'da ise O benim konuğum olmuştu. Hoş bir anıydı. Duygu Asena'yı çok özlüyorum.

Seyahat etmeyi severmisiniz? Seyahat rotanızı tespitte en büyük etken/ler nedir? Bu güne dek sizi en çok etkileyen şehri ve mekanı öğrenebilir miyiz?

Girne'yi çok seviyorum, Atina'yı da. Seyahat etmek hoşuma gider. Rota derken, genelde çok beğendiğim yerlere yeniden gitmek gibi bir takıntım vardır.

Küresel salgın dönemini nasıl geçirdiniz? Bu bağlamda yaşadığınız şehirdeki sosyal hayatı ve özel ilgi alalarınız hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Salgın ile ilgili yasaklar gelene kadar tiyatro, sinemaya gitmeye devam ettim. Dijital ortamda piyes izledim bol bol. On-line röportajlar yaptım. İki kitap yazdım.

Röportajlarınızda sıklıkla yer bulan bir soru var, müsaadenizle bu defa sizden rol çalarak bu soruyu size yöneltmek istiyorum: "Buğulu bir cama ilk ne yazarsınız?"

Narsist ve egomanyak biri olarak, kendi adımı yazardım. Hem de büyük harflerle.

Evinizde sadece bir cümleyi tekrar edebilecek bir papağanınız olsa o cümle ne olurdu?

Zor soru, hiç düşünmediğim bir şey. Oidipus'un final repliği desem: "Kimsenin son anını görmeden iyi yaşadı deme."

Sizin gibi renkli bir kişiliğin koleksiyonu olmalı diye düşünüyor insan, var mı?

5.000'e yakın afiş ve fotoğraftan oluşan Filiz Akın Arşivim var. 200 küsur oyuncak bebek koleksiyonum var. Ajda Pekkan'ın tüm plak ve albümleri var. Ve tabii kitaplar...

Hayatınız bir film olsa soundtrack'inin hangi şarkı olmasını istersiniz?

"İf we were free" yani Ajda'nın yorumuyla " kimler geldi kimler geçti "

Bu söyleşiyi yapan siz olsaydınız kendinize hangi soruyu sorardınız?

Hayatta senden geriye kalacak son cümle ne olmalı?

O halde ben sorayım o cümleyi…

Hiç pişman olmadım çünkü koşulsuzca sevdim...hepsi bu!

Kitaphaber.com ailesi olarak Pınar Bey'e bize vakit ayırdığı için teşekkür ederiz.