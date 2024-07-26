Planlı Yaşama Sistemi: Bujo

Büşra Tektaş yazdı...

Hayatı pratik olarak yaşamamıza sebep olan yöntemler her daim dikkatimi çekmiştir. Çağın karmaşası, bir şeyleri unutmaya meyilli olan bizler için büyük bir açmaza sebebiyet veriyor. Bu sorunu gidermenin yollarından biri, hadislerde de tavsiye edilen kolaylaştırmak emri adına hızlı geçen hayatı sistematik bir şekilde planlamaktan geçiyor. Ben de "Hayatımı daha verimli nasıl geçirebilirim?" derdiyle Bullet Journal Metodu kitabını elime aldım. Daha önce ajanda tutma girişimlerim olsa da bir ajandayı baştan sona verimli şekilde bitirmek vaki olmamıştı. Kitabı elime aldığımda son derece kararlı bir şekilde eğer ikna olursam ajanda tutacağıma dair kendime sözler verdikten sonra okumaya başladım.

Eser, Ryder Carroll'un tecrübelerinden yola çıkarak üretmiş olduğu metodu samimi dil ile anlatmasıyla başlıyor. Dil okuru rahatlatıyor, tasarım da okunması için esneklik sağlıyor. Eser, vurgulu girişi ve ilgi çekici kapak tasarımıyla okuru karşılıyor. Bullet: Madde, madde işareti demek. Journal ise günlük manasına gelmektedir. Birleştirildiğinde maddeli günlük manasına gelen Bulet Journal kişiselleştirilmiş ajanda olarak ifade edilebilir. Carroll önsözde "Bullet journal iki şeyden oluşur sistem ve uygulama" diyerek bize sürecin anahtarını verip sistemi anlatıyor. Ana olarak dört aşamaya ayrılan yöntemin ilk aşaması "Dizin" yani içindekiler kısmı yapmak. Bu durum bullet journal kullanıcılarına ajandanın sayfalarında notları yerli yerince bulmayı kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlayacaktır.

İkinci aşama gelecek kaydı düşmek. Ajandayı her yıl değiştirmeyi tavsiye eden Carroll, ayların genel olarak yazıldığı ve geleceğe dair yapılacakların not düşüldüğü bir kısım oluşturuyor. Bu kayıt seneye kuş bakışı bakıldığında hangi işi nerede ve hangi tarihte yapıldığını görmeyi sağlıyor.

Bir sonraki aşama aylık kayıt kısmı oluyor. O ay içerisinde plan ve programımızda olan işleri not alıyor böylelikle zihnimizde duran karmaşık düşünceleri boşaltmış oluyoruz bu da son kısım olan günlük kayıta zemin hazırlıyor. Bu kısımda gün gün ne yapacağımızı yazıyor ve yaptıkça tik atarak dolduruyoruz. Böylelikle beynimiz bir görev tamamlıyor olmanın hazzını yaşıyor biz de ertesi gün için daha planlı hareket edebiliyoruz. Dizin, gelecek kaydı, aylık kayıt ve günlük kayıt kısımlarından sonra ajanda istenen şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Sistem kısmı anlatıldıktan sonra ikinci aşama olan uygulama bölümüne geçiliyor. Burada mantık oturtulmaya çalışıyor ve okurun zihni sistemi daha net kavramış oluyor. Son bölümde ise sanat başlığıyla yazar journalı nasıl kişiselleştirebileceğimize dair örnekler vererek bitiriyor.

Yazar sistemi okurun zihninde rahatlıkla canlanacak şekilde özet geçmiş hatta bujo yaparken olası sorunlar ve bırakma sebeplerine de değinmiş. Sonrasında sistemin dünya çapında nasıl yaygınlaştığına dair anekdotlar veren Carroll birkaç bujo kullanıcısının tecrübelerine dair yansıttıkları yorumları da eklemeyi ihmal etmemiş. İlgilisi için gerçekten kolaylaştırıcı unsur olan kitabın ve sistemin analiz edilmesi yerinde bir tavır olacaktır. Bize verilen en kıymetli sermayelerden biri vakitken onu iyi şekilde değerlendirmek için hesaplara girişmiyor ve hatta rahatlıkla kullanıp tüketiyor olmak akıl kârı değil.

Ayette de geçtiği gibi "Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir."1 Dolayısıyla arada kendimizi silkelemek ve hayatımızı yeniden gözden geçirmek yerinde bir karar olacaktır.

Bullet Journal Metodu

Ryder Carroll

Çevirmen: Cihat Taşçıoğlu

Turkuvaz Kitap

304 sayfa