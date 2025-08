Poetik Kitaplar: Eşya Şairi Sedat Umran

"Daktilo makinesinin sürdü dedikodusu uzun:

Apayrı tutkuları var makine ruhumuzun;

Ne işe yaşadık siz insanlara yaranmaktan başka?"

Sedat Umran

Değerli Tuğba D. Can'ın Eşya Şairi: Sedat Umran adlı eseri Ahenk Kitap tarafından okura sunuldu. Tuğba D. Can'a "Eşyanın sırrına vakıf olma temennisiyle" imzaladığı için teşekkür ederiz. Bu eser, değerli Tuğba D. Can'ın ilk eseridir, konusu bir şair ve şiirleridir. Şair Sedat Umran ve öz saf şiir; Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde ses güzelliğine önem veren, anlamı ve anlatmayı arka plana atmayı tercih eden şairlerden birini anlatmak için bir eser ortaya koyan kıymetli Tuğba D. Can, retorik önemsenmediği ve sembolizmin ciddi etkilerinin görüldüğü bir dönemin öncüleri Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim ve Rainer Maria Rilke etkisinde kalan Sedat Umran'ın şiirlerini irdelemeyi seçmiştir.

Sanatın form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir. Dilde saflaşma düşüncesi kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öge olarak gösterir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir. Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar. İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler. Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır. Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendisini hissettirir. Şairlerde sembolizm akımının izleri görülür. Gizemselcilik bireyselcilik, ruh, ölüm, masal, mit temaları yoğun olarak işlenir.

Şiirde imgelerin ortaya çıkış sebebi olarak dil göstergelerinin kelime, kavram ve deyişlerin sayılı ve belirli olması; insan hayali ve düşüncesinin ise sınırlı olmaması sonucunda, sınırlı olanla sınırsızı ifade etme isteğiyle imgeler ortaya çıkmıştır. Sedat Umran, imgeleri en sık kullanan şairlerdendir. Dünyayı gözlemler, dehası ve sezgi gücüyle gözlemlediği unsurlardan kendine göre bir seçme ve eleme yapar. Bilincinde, şair duyarlığında bunlar arasında değişik ilişkiler ve bağlantılar kurar, ilginç gelebilecek, anlamlı, hayret ve hayranlık uyandırıcı soyut bir görüntü oluşturur. Bu özgün görüntüyü etkili, çarpıcı bir dille şiire döker ve böylece imge oluşur.

Sedat Umran'ı anlamak için etkisi altında kaldığı Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Rilke'ye değinen Tuğba D. Can, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden şair, mütefekkir, yazar, siyasetçi ve diplomat, 1884'te Üsküp'te doğan 1958'de İstanbulda vefat eden Yahya Kemal Beyatlı, şiirleri Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprü görevi üstlenmiştir. Türk edebiyat tarihi içinde Dört Aruzcu'dan biri olarak kabul edilir. Sağlığında Türk edebiyatının başaktörleri arasında kabul edilmiş ancak hiç kitap yayımlamamıştır. Ardından yayına alınmış eserleri arasında Kendi Gök Kubbemiz, üç bölümden oluşan şiir kitabıdır. Aziz İstanbul, düzyazı türünde eseridir. Yahya Kemal Enstitüsü tarafından 1964 yılında yayınlanmıştır. Yahya Kemal Beyatlı'nın 1913-1954 seneleri arasında yazdığı İstanbul konulu yazılarından oluşur. Eğil Dağlar, ölümünden sonra, 1966'da yayımlanan kitabıdır. Eser Yahya Kemal'in Türk Kurtuluş Savaşı sırasında kaleme aldığı yazılarından oluşur. Can'ın değindiği diğer şair Ahmed Haşim 1887'de Bağdat'ta doğar, 1933'te Kadıköy İstanbul'da vefat eder. Fecr-i Ati topluluğu üyesi şair ve yazarın Merdiven en bilindik eseridir. Tuğba D. Can, eserlerini Umran'ın çevirisini yaptığı ve etkisinin hissedildiği bir diğer şair René Maria Rilke ya da bilinen adıyla Rainer Maria Rilke Avusturyalı şair ve romancıdır. Kendine özgü ve etkileyici bir şair olarak tanınan Rilke, Alman dilinde önemli bir yazar olarak kabul edilmektedir. Eserleri eleştirmenlerin ve akademisyenlerce mistizmin alt tonlarına sahip olarak görülerek öznel deneyim ve inançsızlık temalarını irdeler. Avrupa'da sık bir şekilde seyahat eden Rilke, sonunda şiirlerinin çoğuna ilham kaynağı olan İsviçre'ye yerleşir. En çok Alman edebiyatına yaptığı katkılarla tanınsa da Fransızca da yazmıştır. En iyi bilinen eserleri arasında şiir derlemeleri Duino Ağıtları ve Orpheus'a Soneler'dir. "Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir." Maksim Gorki'nin sözü bu bağlamda haklı. Eseriyle daha birçok şair ve yazarın anılarına ve etkilerine okuru tanık ederek Umran'ı anlatan Tuğba D. Can, literatüre kaynak oluşturmaktadır.

Ölüme bakış açısıyla Umran'ın 18. yüzyılın romantik şairlerinde olduğu gibi; ölüm üzerine kasvetli düşünceleriyle de tanınan şairleri anımsatmaktadır. Bu şairler, "kafatasları, tabutlar ve mezar taşları" gibi imgelerle uğraşmışlardır. Ölüm için yas tutan ağıtların ötesinde, Gotik edebi türün ve romantik hareketin öncüsü olarak kabul edilmişlerdir.

Şiir, sanat olarak ele alır Tuğba D. Can. Jeffrey Moore göre: "Şiir tek kişilik bir zevktir, yalnızlığın sanatıdır." Söz sanatları içinde tartışmasız büyük bir yeri olan şiir, insanlık tarihi boyunca gücünü ve varlığını hissettirmiştir. Genel anlamda "duygu ve düşüncelerin, okuyan ya da dinleyenlerde güzellik duygusu uyandıracak biçimde aktarılması" olarak karşımıza çıkan şiirin tam bir tanımını yapmak, bir bakıma güçtür. Çünkü, şiir anlayışları çağlara, toplumlara, felsefe temellerine, yaşanılan hayata ve insanlara göre farklılık göstermektedir. Kimi zaman dizelerin ses uyumu, ölçü, uyak gibi ögelerin yer aldığı yapıya şiir denilirken, kimi zaman da dizeler içine serpiştirilen seslerle süslenen, duygu, düşünce ve hayalin ahenkli bir biçimde aktarılmasına şiir denmiştir.

Her şiirin dil, biçim ve konu olmak üzere üç temel ögesi vardır. Dil, şiirin maddesi; biçim, şiirin anlatım tarzı; konu, şiirin anlattıklarıdır. Şiirin özü ise, şairin tabiat, insan, toplum ve dünya görüşlerini yansıtır. Şiir bir bakıma kelimelerle güzel biçimler kurma sanatıdır. Şu bir gerçek ki, serbest şiirler şiirin alanı genişlemiş, yetenekleri artmış ve bugünkü modern Türk şiiri böyle doğmuştur. Bugünkü modern Türk şiiri dünya şiirinde olduğu gibi, insan duygularındaki karmaşıklığı bütün yönleriyle yansıtabilmektedir. Bugünkü şiir âdeta gerçeğin, yaşantının dili konumundadır. Gerçek bir şiirin nasıl yazılacağı konusunda hazır formüller yoktur. Bu konuda bir ölçü de belirlenmemiş. Çünkü her şair ayrı bir değerdir ve ayrı bir "poetika" üretir. Örnek verilebilecek, taklit edilebilecek tek poetika yoktur. Yalnız, şimdiye kadar yazılmış iyi şiirlerin ortak yanlarına baktığımızda ise, kendinden önceki şiirleri aşan, yaşanılan çağa damgasını vuran, evrensel değerlerin derinliğini taşıyan, fikirlere aydınlık veren ve tüm insanlığı sarabilecek söyleyiş, duyuş, düşünüş güzelliğinde özelliklere sahip olduğunu görmemizi Eşyanın Şairi: Sedat Umran ile sağlamıştır Tuğba D. Can, ömrünü şiire adayan bir şairi anlatmakla ciddi bir eser ortaya koymaktadır, çünkü Sedat Umran: "Eşyayı kendi ruh ve şuuraltımı deşifre etmede bir araç olarak kullanıyorum. Çünkü bir dalga nasıl dalgakırana çarpınca daha güçlenirse, şair de bir engel aramak zorunda. Maddeye çarpıyor, oradan şuuraltında bastırılmış arzular, korkular, umutlar hepsi şuurun yüzeyine çıkıyor. Ve bu şekilde bir nevi eşya sembolizmi doğuyor. Zaten şiir hakikati anlatmaz, hakikatin insan ruhundaki sembolünü ortaya koyar. Benim şiirim de gerçekçi bir şiir değil, gerçeğin bendeki yansımasıdır." Diye tarif eder sanatını. Ve şöyle devam eder: "Şiir bende böyle bir akış halinde. Ama güzel gözlemlere dayalı, zekaya dayalı, buluşlara dayalı, icada dayalı bir şiir. Tıpkı Ahmet Haşim gibi, Yahya Kemal gibi, Dağlarca gibi. Ben yaşantıdan çıkarıyorum şiiri. Ama bu yaşamak bedenen olmasa da ruhen yaşıyorum. Yani şiir yazmak için şiir yazmıyorum." Diye aktarmıştır. (Ay Vakti, Recep Garip 12.04.2011 Sedat Umran'la Şiir Üzerine Söyleşi) ifadesiyle şiir ve şiirdeki eşyaya bakışını özetlemiştir.

Eşyanın Şairi; Sedat Umran için şiir yazmanın şartları: "Duyarlı ve izlenimlere açık bir yürek, tabiatın verdiği bir elverişlilik. Boş zaman ve boş zamanı sırf şiir için kullanmaya gönüllü biri. Tehlikelerin içine atılamayacak olan, ama ona teğet geçebilecek bir cesaret. Bütün enerjisini, sevincini ve acısını şiirden alacak olan bir şiir kara sevdalısı." Olarak eşyanın metafiziğini sorgulatan şiirler yazmıştır. Ben ve benlik üzerine düşünmeye sevk ederek Nietzche'nin "vitalizm" düşüncesi ile Bergson'un "elan vital" düşüncesini önemsemiş. "Eşyanın Şairi" gündelik hayat, sesler, aşk, doğa/tabiat ve insan ruhunun açmazları onun şiirlerinin odak noktalarını oluşturur diye aktarır Can, şiir onun için bir sığınma yeri nefes aldığı cephe huzur bulduğu bir durak olduğunu ve eşyanın sevgisine ihanet etmediğinden dolayı sevginin kaynağının kurumadığı anlaşılmaktadır. Melankoli onda hastalık derecesindedir. Dünya edebiyatından onun kadar kimsenin eşyaya böyle yönelmediğine dikkat çeker Tuğba D. Can, kadınlara şiirler yazabilen ve aşkını şiirine işleyen bir şair oluşunu dile getirir. Hem sembolist hem romantiktir kendine özgü bir alan açabilen ender şairlerdendir ve önemi anlaşılamayanlardandır Can'a göre, bilinçaltında biriken duygu ve düşünceleri eşyanın kimliğiyle dışa yansıttığını, rahatsızlığını bu şekilde gidermeye çalıştığını ifade etmiştir. Klasik ve önemsiz görünen birçok eşya ve unsuru şiire dahil ederek şiirin ilgi alanını genişletmeye çalışmıştır, tematik zenginliği sağlamıştır ve intact sanatını kullanarak eşyayı konuşturması varlıklara insana has özellikler vermesi teşhis ve bazen onları canlandırması ve bunu kendine özgü gerçekleştirmesiyle Modern Türk Şiirinde özgün bir yer edinmiştir. "Necip Fazıl olmasaydı, ben de olmazdım." diye kendini ifade etmiş. Metafiziksel alanda çevirileriyle Türk Düşünce Tarihine katkı sağlamış. Aşk şiirleriyle başladığı şiirlere kendini, eşyalar üzerinden ifade etmeyi seçerek devam etmiştir. Herhangi bir sanat akımına bağlı kalmadan, kendi şiir anlayışına göre ilerler. Sembolist anlamda şiirleri olsa da diğer şairlerden pek çok yönüyle ayrılır. Eşyanın başka anlamlara geldiğini ifade etmiştir. Dil ve ilham olmadığını felsefe ve metafizik gibi disiplinlerin şiirine farklı bakış açısı sunduğuna değinerek şairi, şiirleri üzerinden değerlendirmektedir Tuğba D. Can, şair sayınsınca şiir tanımlaması olduğunu ve şiir nedir sorusunun cevabını vermek mümkün olamadığını aktarırken ne zor bir işe soyunduğunu okura hissettirerek kendi kendini ele vermektedir. Alanında tek ve farklı bir yol açmayı başaran yazar Tuğba D. Can'ın devamında hangi şairi ele alacağını merakla bekliyoruz.

Şiir dil, söz ve yazıdan oluşur elbet eşyadan oluşması çok ilginç bir tercih Umran için. Şiiri açıklamaya çalışan metinlere poetik metinler denir. Şiir sanatı anlamına gelen poetika günümüzde, büyük oranda şair ve yazarların estetik, sanat, sanatsal yaratım, sanat dalları, edebiyat, edebi türler ve şiirin çeşitli konuları üzerine görüşlerini içeren metinleri karşılar hale gelmiştir. Bu bağlamda Tuğba D. Can, poetik bir eseri yorumlayarak, okura sunmaktadır. Türk Edebiyatı'ndaki yenileşmenin başladığı dönem olarak kabul edilen Tanzimat Dönemi'dir. Tanzimat Dönemi'nden sonra Servet-i Fünûn dönemi başlar. Bu dönemden sonra gelen Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer edinmiş Fecri Âti Edebiyatı Sedat Umran'ın şiirlerinin daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu dönemden sonra başlayan dönem ise Cumhuriyet dönemi edebiyatı olarak anılmaktadır. Bu dönemden itibaren dönemler genellikle şiir anlayışına göre şekillenmiştir. Umran, şiir yazarken kafamızda ve gönlümüzde başka isteklerin olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Sedat Umran şiirlerinde eşyaya ağırlık vererek hayatımızdaki eşyaların önemini hissederek, onlarla olan bağımızı sorgulayarak edebiyatımıza katkı sunduğuna dikkat çeken Can, eşyaya olan ilgisini hemen hemen bütün şiirlerinde görmemizi sağlamış. Tuğba D. Can, eseriyle Umran'ın tüm şiirlerini ele alarak kullandığı eşyalara dair düşüncelerini de şiirlerden yola çıkarak yorum yapmaktadır.

"Leke aşmaz sınırını,

Kendini bilir,

Durur bütün oturmuşluğuyla;

Dağıtmaz, yaymaz gücünü

Siz dokunmayınca."

Sevilen bu dörtülüğün ait olduğu Leke şiirini kaleme aldıktan sonra "eşyanın şairi" olarak anılmaya başlanmıştır. Meş'aleler Adlı şiirde Umran; meş'ale, perde, cam, nesnelerini vurgulamaktadır. Akşam şiirinde lamba, tül ve cam kullanır. Saatler şiirinde perde, saat, ayna işlemesi Ahmet Haşim etkisi olarak okunur. Soba şiiri sıcakken etrafını saranların soğukken etrafta olmamasını işler. Şair yalnızlığının çıkmazlarını eşyalara yükler. Fıskiye şiirinde aşk ve özlemi işler. Ayna üzerinde en çok duran şairlerdendir. Şiirlerinde aynanın özel bir yeri, özel bir anlamı vardır. Kendi mevcudiyetini kendi görüntüsüyle ispata yeltenen bir şairin tavrı vardır. Görüntüler dünyasının biricik yansıtma aracı ayna, insana kendisinin bir yansımasını sunar. Şairin aynı eşyaları farklı zamanlarda aynı duygu durumunu aktarmakta kullanması bir özelliği olarak belirten Tuğba D. Can, şairler arasında ayna üzerinde en çok duran şair Umran, kaleme aldığı şiirlerinde aynanın özel bir yeri özel bir anlamı vardır. Kendi mevcudiyetini kendi görüntüsüyle ispata yeltenen bir şairin tavrıdır. "Aynaların gözlerinde / Okuyamadığım mâna, / Yoksa o kadar derin de / Müphem mi geliyor bana?" Umran'ın en sevdiğim şiirleri Mum, Daktilo, Kitapların Yakınışı oldu. Ağırlıkla şiir yazdığı nesne; ayna, saat. Ağırlıkla üzerinde durduğu temalar; zaman, trajik ben, yalnızlık, çaresizlik, aşk ve özlem, mahzunluğu ve sevinci, acı ve hüzün olmuş.

Sonuç olarak eşyayı şiirde işleyerek insanın materyal karşısında duygu durumunu çözümleyerek sezgisel bir yaklaşım sergilemektedir. Onun için şiir, farklı sesleri ve eşyaları içselleştirerek aktardığı bir kurgudur. Umran'ın şiiri modern dünyada metaya dalmış insana bir tür cevap içermektedir. Somut nesnelerden yola çıkarak soyutu anlatma yolunu seçmiştir.

Bütün şiirleri için güzel ifadesini kullanmak yanıltıcı olacaktır fakat güzel bir tür olan şiirden yola çıkarak eserler üretmesi güzelliğin farklı boyutlarını görmemize katkı sağlamaktadır. Modern insanın yalnızlığı temel dayanağı olmuştur. Hakikati şairin tarzı ve ifade biçimiyle almaktayız. Eşyalara idealist, sezgici açıdan baktığını ifade etmiştir Tuğba D. Can, şiirini kurarken kelimelerin ilk anlamlarını bozarak, yeni bir anlam üretimine girişir. Şiirlerindeki sanatı, eşyanın üzerindeki sanatla karşılaştırarak ortaya koymaya çalışmıştır. Şiirlerinde sürekli olarak benzeten-benzetilen döngüsü içerisinde bir konumlandırma söz konusudur. Şiirinin geneline yayılan bu hava Umran'ın şiirlerinin karakteristik bir özelliğidir. Çünkü şiiri hayat biçimi olarak görmektedir. Şiir onun için edimsel bir serüvendir. Şiir, Umran'da farklı nesnelerin hangi duygu durumu üzerine yoğunlaşmasının adıdır, aşk ve yalnızlık duygusu içerisinde düşüncelerini yansıtmaktadır. Yoğun olarak kullandığı yansıtma üzerinden eşyalara ses vermiş, eşyaların sesi olmuştur. Hayatını yalnız yaşamayı seçmiş bir şairdir, en büyük sorun zaman kavramıdır, saat takvim gibi eşyalar şairin en çok uğraştığı eşyalardır. Gerçek ve mecaz arasındadır Umran. Aynada görünen gerçek, yansıtılansa mecazdır. Aynadan yansıması, aynadan içeri gizli bir kapıdan girerek fantastik bir aktarımı olarak anlam kazanabilir. Umran, her eserine eşyaya dair umutlarını, korkularına, sevgilerine, nefretini bir merak altında ortaya koyabilmeyi başaran ender şairlerden olduğunu vurgular Can. Türk şiirinde ele aldığı konular bakımından diğer şairlerden çok farklı bir konumdadır. Eşyanın hakikati üzerine yoğunlaşır. Bu çalışmada, eşyaya bakışı ve şiiri işleyişini ele alarak şiirde çok farklı eşyaları bir arada kullanan bir şairi Sedat Umran'ı ele alır Tuğba D. Can. Şiirlerine direkt başlık olarak kullandığı yüz dokuz eşyayı ele alan şair, başlık olarak benzer olsa da içerik olarak birbirinden şiirlerini farklı işlemiştir. Bu şiirlerini aynı başlık altında toplayarak o eşya ile ilgili düşüncelerini nasıl yansıttığını ortaya koymaya çalışmıştır. Sünger, mıknatıs, kürdan, zamk, terlik, yürüteç, … gibi nesneleri şiirine alan şair, kelimelerin ve eşyaların sınırının olmadığını göstermektedir. Hakikatle bağ kurduran şiir hayatın ve hakikatin yansımasını sunar. Modern çağın bunalımlarını hisseden şair, bunları eşyayı odak noktasına koyarak işlemiştir. Umran, tüm eserlerinde öncelikli olarak kullandığı eşyaların haritası çıkarılmıştır, Tuğba D. Can çok yönlü ve derinlemesine başarılı bir kaynak literatüre kazandırmıştır, kalemini kutluyoruz ve devamını bekliyoruz.

Dostlukla.

Eşya Şairi Sedat Umran

Tuğba D. Can

Ahenk Kitap

İstanbul Mart 2025

Sayfa 216