Prens Valetta'nın İzinde Bir Karavan Macerası; Bozuk Pusu, Çocuk, A. Erkan AKAY

Prens Valetta'nın İzinde Bir Karavan Macerası; Bozuk Pusula yazısını ve A. Erkan AKAY yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabili

Prens Valetta'nın İzinde Bir Karavan Macerası; Bozuk Pusula

05.07.2022 10:00 - A. Erkan AKAY
Prens Valetta'nın İzinde Bir Karavan Macerası; Bozuk Pusula

Kahramanları Kâtip Dede, torun Tunç, Karavan Tırtıl ve Prens Valetta isimli antika bir pusula olan kitaptaki yolculuğa başlar başlamaz dikkatimi çeken metnin hızı oldu. Özellikle bu yaş grubuna (12+) hitap eden kitaplarda tempolu bir akış hep aradığım bir özelliktir. Akıl çelenleri çok olan, kitaba tutunmakta en çok zorlanan yeni gençler için tuttuğunu bırakmayan kitaplar çok önemlidir. Bir karavan seyahatini konu edip turistik bir macerayı kaleme alırken riskli alandan uzaklaşmak için bu hızlı dil iyice önemli hâle geliyor. Zira daha önce okuduğum bazı (karavansız) seyahat hikâyelerinde tur rehberi kimliğine fazlaca bürünen yazarların sıkıcılık sınırını aştığına şahit olmuştum. Yazarımız da bu riske girmiş ama rehberlik görevlerini her mekânda farklı bir karaktere yükleyerek ana karakteri dikte eden olmaktan kurtarmış, dozu hafifletme yoluna gitmiş. Tabii bu yine de her okurun sabrını garanti etmeyecektir. Metnin diliyle ilgili dikkat çeken ikinci bir unsur olarak yazarın yerel dile hâkimiyeti, sakil durmayan diyaloglarda kendini belli ediyor.

Gelelim hikâyeye... Dede torunun güney sahilleri turu planıyla çıktıkları karavan yolculuğu antika bir pusulaya yerleştirilmiş Prens Valetta biblosunun yönlendirmesiyle ilginç bir hâl alır. Bu garip pusula kuzeyi değil gitmek istediği yeri göstermektedir ve aslında benzer başka bir pusula üzerindeki Prenses Nora biblosunun peşindedir. Bu iki antika pusulanın uzun zaman önce ayrılan yolları belli ki bu seyâhat ile birleşecektir. Ama birleşene kadar da kahramanlarımızı türlü dolambaçlara sokacaktır. Hafif şeyla ve "hafif" çılgın dedemiz bu dolambaçlara dünden razıdır, rahmetli eşi Şahende Hanımla ortak bir anısının başrolü olan Prens Valetta'yı muradına erdirmeyi kafaya koymuştur. Torun Tunç da her ne kadar aklı bir an önce denize girmekte olsa da macera ilginçleştikçe dedesinin uhdesine katılır ve Anadolu turundan keyif almaya başlar.

İnsanlık tarihine yön veren Anadolu medeniyetinin köklerinden itibaren ele alınışıyla Halikarnas Balıkçısı'nın efsanelerini, haklı ve mağrur hamasetini hatırlatan bölümlerle karşılaşıyorum. Bugün fotoğraf çekme yarışına sahne olan hâlleriyle betimlenen bir çok ören yerini ve eşsiz tarihi eserleri henüz böyle bir çılgınlık yokken gezmiş olduğuma seviniyorum. Yeri gelmişken kitaptaki seyahatin rotasını vermekte fayda var; Ankara'dan başlayan yolculuk Alacahöyük ve Hattuşa antik kentinden Yozgat'a, Sivas'tan Şarkışla ve Divriği'ye, Keban Baraj Gölü ve Malatya üzerinden Nemrut Dağı'na, otostopçu gençlerin katılımıyla Göbeklitepe'ye, Katip Dede'nin memleketi Anavarza'ya uğrayıp hiç tanımadığı akrabalarını bulduktan sonra Adana ve Mersin üzerinden Erdemli'ye uzanıyor, Prens Valetta ile Prenses Nora'yı kavuşturduktan sonra nihayet Anamur'da Akdeniz'e kavuşup mayoları giyince sona eriyor. Yazarın belgesel yapımcılığı ile iştigâl ettiği dönemlerde hikâye ettiği bu seyahatin uğradığı mekânlarda bulunmuş olduğunu ve detaylı kayıtlarından faydalanmış olduğunu anlıyoruz. Bu birikim bize Atina'dan, Endülüs'ten, Fransa'dan, İtalya'dan esintiler, hikâyedeki insanları birbirine bağlayan tesadüfler ve insanlık tarihinin tüm ipliklerinin ucundaki düğümü bağrında tutan Anadolu bileşkesi olarak yansıyor.

"Yolculuğa yön veren prens biblosu" buluşu roman için çok önemli ve özgün bir buluş olmuş. Hem efsanenin kendisi hem de efsanenin önüne geçen seyahat hikâyesi ilk gençlikte okunacak bu kitabı okurun zihnine ömürlük kazıyacak bir kurguya dönüşmüş.

Kitabın içinde dokuz küçük karakalem çizim bulunuyor ancak bunların kitabı çizimli kitap kategorisine sokmak niyetiyle eklenmediğini, kitaba hareket getiren küçük dokunuşlar olduğunu düşünebiliriz. Sayfalara hızlıca göz atacak olsanız çizimlere rast gelmemeniz dahi mümkün. Düzenleme ve dizgi kalitesi iyi, kapak tasarımının kitabı temsili kuvvetli, 18x12 cm boyutları yolculuklara eşlik etmeye uygun. Gezerek ve okuyarak donanmanın en iyisi olduğu fikrini yerleştiren, özellikle coğrafya ve tarih meraklısı gençleri besleyecek, teşvik edecek bir eser. Son kısımda o meraklı gençler için Alacahöyük, Anavarza, Arsemeia, Arslantepe Höyüğü, Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi, Hattuşa, Göbeklitepe, Kanytellis, Nemrut Dağı Tümülüsü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi hakkında birer paragraflık bilgi notları mevcut.

Çocukluğunda tarih derslerinden çekinen, yetişkinliğinde ise tarihin zevkine varan, dolayısıyla tarih derslerinin tamamıyla dizi film yapımları ile aktarılması gereğini yıllardır savunan bir eğitim kafa yoranı olarak bu tür kitapların da aynı amaca hizmet edebileceğini söylemem gerekiyor. Görsel yapımlardan farklı olarak, konu olan nesnelerin-mekânların aslını görme ihtiyacını doğurabilir, öğrenme dürtüsünü harekete geçirebilirler. Her halükârda belge temelli oluşturulması gereken bu eserlerden görsel yapımların kalitesi, basılı yayınların da edebî yetkinliği öncelikli ölçütümüz olacaktır.

İsmet Bertan
Bozuk Pusula
Günışığı Kitaplığı
195 Sayfa
2022 Mayıs

Yazar: A. Erkan AKAY - Yayın Tarihi: 05.07.2022 10:00 - Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 12:20
Etiketler : A. Erkan AKAY Çocuk Edebiyat a. erkan akay bozuk pusula günışığı  kitaplığı ismet bertan
Son Sanılan Başlangıç
16

A. Erkan AKAY Hakkında

A. Erkan AKAY

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Konya'da yaşamaktadır. İki evlat babası, iki evlat amcası, ikisinin de eniştesidir.

Spora, edebiyata ve küçükleri eğlemeye ilgisi çocukluğundan beri devam etmektedir. 2012-2020 yılları arasında Bilgin Atıcılık Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2020 yılları arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri Atıcılık Komisyonu Üyeliği ve İl Branş Sorumluluğu görevlerini yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya ulaşmış birçok sporcunun yetişmesine katkıda bulunmuştur. Destek AFAD gönüllüsüdür.

2017 yılında, kardeşinin bir hayali olan “Hayallerin Karın Doyursun” isimli kitaba katkılarından sonra, hep arzuladığı çocuk kitapları yazımının önü açılmıştır. Yayımlanmış sekiz çocuk kitabı bulunmaktadır. “Edebistan”, “Eğitim Her Yerde”, “Dilhane” gibi çeşitli sanal dergilerde deneme, makale ve şiirleri yayımlanmıştır.

Farkındadır ki her yazılan okunmaz ama okunanlar da ancak yazılanlardır. Yaşadıkça anlamını kaybeden sonsuz sözler arasından zarurî olanlara tutunuyor.

Dualarınızı bekler.

A. Erkan AKAY ismine kayıtlı 44 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

A. Erkan AKAY Yazarının Son Yazıları
Çocuk Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları