Pürdikkat Odaklanmak Üzerine

Pürdikkat Cal Newport'un odaklanma üzerine yazdığı bir kitap. Onun tanımlaması ile öğrenmeye bir eylem olarak bakmanın adıdır ''Pürdikkat çalışmak.'' Bir konuda çok uğraştığımız zaman ilgili nöronların etrafında daha çok miyelin birikiyor ve bu beceriyi ileten elektrik akımı daha kolay ve etkin ateşleniyor imiş. Bu işi öğrenme safhasında yoğun bir odaklanma başarılırsa da tekrar tekrar elektrik akımını ateşlemeye zorlamış oluyoruz.

Peki, bu bilgi güzel. Ancak güzel olduğu kadar zor olan ne? Tabi ki 21. yüzyıl insanı için: Odaklanmak. Yaptığımız neredeyse tüm işleri düşük konsantrasyon ile aynı zamanda yaptığımız iş dışında muhakkak bir ekrana bakarak, bir sese kulak vererek, sürekli bildirim kontrol ederek yaptığımız için gelişi güzel yapılan ateşlemeler istikrarlı ve işe yarar bir ateşi meydana getirmekte zorlanıyor.

"Bu sebeple öğrenmelerimiz oldukça zor ve kalıcılık süresi oldukça kısa olabiliyor. Örneğin A işiyle ilgilenirken ara verip B işine geçtiğimizde esasında tam olarak B'ye geçmiş olmuyoruz. Dikkatimizin bir kısmı A'da kalmaya devam ediyor," diyor Newport. Ancak şahsi kanaatimce A, eğer üzerine düşünülen bir işse, yazı, ezber, proje vs. gibi, bu durum A'nın faydasına olabilir, zira diğer işle meşgulken bir yandan zihinde bilgi işlenmeye devam ettiği için bir nevi demlenmiş olabilir.

Cal Newport'a göre ise bir işte başarılı olup hakkını vermek için, uzun periyotlarla, sadece tek bir işe odaklanarak ve dikkat çelici uyaranlardan uzak olarak çalışmak gerekiyor. Bu pek çoğumuz için elbette lüks. Birtakım şanslı azınlık dışında, sadece belli bir işe ayırabilecek uzun zamanlarımız yok. Yine de az da olsa elimize kalan vakitleri yönetme konusunda dikkat kesilmekte fayda var. Örneğin görünürde hiçbir maliyeti olmayan sosyal medya; zaten kısıtlı olan vaktimizi faydasız şekilde ona verdiğimizde, işimizin verimini azaltıp, ibadetimize, dersimize, çalışmamıza odaklanmamızı zorlaştırıyor, uyku kalitemizi düşürüyor ise, esasında bize epey pahalıya patlıyor demektir.

Herkesi günlerin yoğunluğundan, meşguliyetlerin çokluğundan, zamanın yetmeyişinden şikâyet etmeye iten güdünün sorgulanması için güzel bir kavramı var Newport'un ''verimliliğe eşlik eden meşguliyet.'' İnsanlar yaptıkları işin değerli ve verimli kılacak aleni göstergelerin olmadığı durumlarda başkalarının göreceği şekilde bir sürü işle uğraşmaya başlarlar.

Sosyal medyada özellikle fikri manada işler üreten insanların "şimdi 73. çizimimi yapıp 40. yazımı gönderdikten sonra 2 kitap bitirip 1 toplantıya katılıp sonra vakit kalırsa size soru cevap yapacağım" diye sürekli işlerini saymaları bundan olabilir… Bunca "yoğunluk" ve iş sonucu ortada hala telaşla gezinen fikir işçisinin huzursuzluğunu ise, el becerisi ile nesnel yoldan bir şeyleri var etmenin sağladığı tatmin duygusunun insanı sakin, huzurlu ve ağır başlı bir karakter kazandırırken zihin emeğinde bu işlerin epey bulanık oluşu ile açıklıyor yazar. Esasında öz olarak sahip olmamız gereken şey ise ulvi bir iş değil yaptığımız herhangi bir işe karşı ulvi bir yaklaşım geliştirmek diyen yazar, Aydınlanma ile nizam ve kutsiyet kavramlarının kaybolması ile bir çözülme yaşandığını düşünüyor.

Her şeyin boşverildiği, dillerde gezen söylemlerin "sal biraz", "koyver gitsin," "rahatla," gibi toptan bir gevşekliğe sevk ettiği dünyada biraz toparlanmak, kendimize gelmek ve hayatı takıntı haline getirmeden ciddiye almak odaklanmayı ve dolayısıyla nitelikli ve verimli meşguliyetlerimiz olmasını kolaylaştıracaktır.

Kitap, sanki insanları gün içinde en meşgul eden şey sürekli maillerine bakmalarıymış gibi iyimser ve iş odaklı bir yaklaşıma sahip olması dışında konuyla ilgilenenler için faydalı olabilecek bir kaynak. Yazarın bu kitaptan sonra çıkardığı Dijital Minimalizm kitabı ise, bu kitabın tesiri geçip tekrar koyverilmeye başlandığı bir zamanda hatırlatıcı olarak okumak üzere listeye eklenebilir.

Pürdikkat

Cal Newport

Metropolis Yayıncılık

2017

222 sf