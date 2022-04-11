Raf Ömrü: Kitaplardan Dünyalar Kurmak

Güzel manzaralı bir pencerenin gizli bir edebiyat menfezi olduğunu sananlardan biri olarak yanıldığımı anlamış bulunmaktayım. Bunun yanında yazarın ruh kavramının pastoral resimler içinde değil ayak basılmamış mekânlarda eserini mayaladığı gerçeğiyle hem hal olmaktayım.

Kitapların dünyaya geldiği masalar, bir illüzyonistin masası gibi görülüp, Goethe'nin masasındaki mürekkep lekeleri, Ferdinand'ın gömleğindeki kan lekeleri kadar ilgi gördüğünü bilmek rahatlatmalıydı beni. Yazarın içsel mekânla olan bağ ile dışsal mekân ile kurduğu bağ arasında okumanın kapı aralayıcı bir rolü olduğu gerçekliğiyle yüzleştiriyor bizi Ali Ural.

İyi bir yazar iyi bir okurdur ayrıca, birbirinden ayrılamaz gerekliliklerdir bunlar. Dünyadan başka sığınacağımız yegâne yer, kitaplarla kurduğumuz dünyamızdır. Bizden önceki kitapseverler de öyle hissediyordu, bizden sonrakiler de öyle hissedecekler, burası muhakkak.

Deneyerek Görmek

İlk deneme yazarı 1571 Michel de Montaigne, 38 yaşında kitapları arasında geçiriyor günleri. Babasından kalan çiftlikte sessizlik içinde, kitaplarla hemhal olarak geçiriyor. Bu sessizlik, yirmi yılda "Denemeler"i ortaya çıkartıyor. Sessizlik ile üretmek arasında bu yüzden bir bağ olmalı bana göre.. Bu bağ ile yazarlar, kendi yolunu bularak bu uğurda birçok sessizlik tüketerek devasa eserlere imza attı. Bu imzalardan birini de, kanaatime göre Türk Edebiyatı'nda en verimli isimlerden biri Ali Ural olmuştur. Ortaya koyduğu deneme türünden eserler ile adını edebiyat tarihimize yazdırmıştır.

Ural, yazarlığı, tecrübe ettiği yoldan okuru da bunu mütalaa etmeye çağırır; Sığınağa Girerken adlı denemesiyle. Bu deneme; ruha ait bir gizli odadan, bir saklı bahçeden söz ettiğine değinmekle başlar okuru kendine çekmeye. Ali Ural, okurunu dinginleştirecek bir eseri okura sunarken; kitap sevgisini de gizliden gizliye aşılar. Bunu cümleleriyle, satır aralarında yansıttığı duygularla yapar.

Başka bir denemesinde; Robinson öldürürken Hay her canlının yaşama hakkına saygı duydu. İki insanın iyilik ve kötülük üzerinden yeryüzünde konumunu arayan insan vardır, der Ali Ural ve deneme başlığı üzerinden okura sorar: Sen Robinson musun Hay Bin Yakzan mı? Bu soru bir nevi okuruyla sohbet eden bir yazarın ifadesidir.

İçine Işık Sızdırmayan Bir Karanlıktı "Beyaz Adam" başlıklı denemenin Kurtz'un ahlak problemine karşılık Marlow'un inanç problemi üzerinden çeşitli hikâyelerin zıt portreleri ardında bıraktıkları serüvenin dünya üzerindeki etkisini sorgulatıyor. Denemeler eşsiz ve iddialı olmamakla birlikte, ispat kaygısı da taşımamaktadır. Okuru, düşünmeye, okuduğunu anlamlandırmaya, diğer eserlerle bağlantı kurmaya yönlendirir. Bu bir nevi karşılaştırmalı bir okumayı gözler önüne sermek gibidir.

Raf Ömrü eserinde yer alan denemeler Ali Ural'ın zihin zenginliğinden inanılmaz bir düşünce deneyimi sunuyor. Toplumsal konulardan daha çok bireysel konulara, soyut dünyalara ve iç hesaplaşmalara yöneliyor. İki Yabancı olmaktansa dünyanın bir parçası olmaktan kaynaklı meselelere yöneliyor. Başka bir dünyaya ait olma bilincinden kaynaklanan bir yabancılık bağlamında "Dünyada bir yabancı ol ya da bir yolcu," diyerek, insanlığın dünya serüvenini edebiyat izleğinde açıklamayı önemli görüyor.

Sonuç olarak Ali Ural, Raf Ömrü adlı eseriyle denemenin sağlamış olduğu dil ve anlatım imkânlarıyla geniş bir perspektif sunmaktadır. Dil zevki ile kendine özgü anlatım ve aktarım biçimiyle ufuk açan sorularıyla edebî eserler izleğinde insanlığın anlam arayışının bir çetelesini sunmaktadır Ali Ural.

Ural, şahsına münhasır özgün bir tür oluşturulmaktadır. Ali Ural'ın eseri Raf Ömrü, belli bir türe sokulmayan denemeleri, kitaplar üzerinden oldukça geniş bir dünyaya bakışı, zengin bir edebiyat, sanat ve felsefe kültürü ile birlikte özgün ve durağan olmayan bir anlatış tarzı sergilemektedir. Ali Ural, en çok kitaplardan esinlenmiştir. Ural, duyguları, düşünceleri, istekleri ve hayallerini okuruna açmaktadır. Birçok eserden yararlanarak daha çok da kişisel deneyimlerinden, yaşantılarından esinler taşımaktadır. Anlatım özellikleri bakımdan yer yer "senli benli" ve yer yer "düzenli" olan anlatımıyla betimlemelerle, mizah ve nükte yer almaktadır. Eser, yoğun kısa ve özlüdür. Okumayı sevdiren, okumayla hayatı birleştiren bir eser olarak durmaktadır.

Ali Ural

Raf Ömrü

Şule Yayınları

157 sayfa

Kasım 2019