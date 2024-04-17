Renklerle Bezenmiş Şiirler

Ayşe Altıntaş yazdı...

Çocukların okuması için yazılan eserler, sosyal becerileri öğretmeye ve kişilik oluşumunun gelişmesine yönelik eserlerdir. Konuşmaya aktif olarak hâkim olmaya, yerel kelimenin güzelliğini ve ifadesini hissetmeye yardımcı olur. Bir sanat eserini anlayarak okumak, çocuğun estetik algısını, ahlaki değerlere duyarlılığını geliştirir. Edebi dilin ifade araçları, çocukları gerçek yüksek kurgu örnekleriyle tanıştırır. Edebi ve sanatsal izlenimler rezervi yaratır. Dilin doğruluğunu ve etkileyiciliğini ortaya çıkarır. Onları iletişim faaliyetlerine dâhil eder ve edebi metnin estetik bir algısını sağlar. Buradan, kurgu yoluyla sadece çocukları eğitmekle kalmayıp, aynı zamanda kendilerini toplumda entelektüel olarak sunmalarına yardımcı olduğu sonucuna varıyoruz. Bu açıdan baktığımızda Bestami Yazgan'ın şiirleri de önemli birer kaynaktır.

Yazgan şiirlerinde daima yüksek ahlâkı yüceltmeyi tercih etmiştir:

"Sen boş yere tasalanma, / Eksilmez güneşin feri. / Bir verene binler verir, /Allah sever cömertleri." (s.41)

Kimi zaman öğütler vererek çocukları iyiliğe, güzelliğe teşvik eder:

"Sevgiler kucak kucak, / Küskünlük olsun uzak. / El ele tutuşarak / Gelin çiçek olalım." (s.66)

Nezaket fikri çok önemli bir yer tutar onun şiirlerinde. Yaşamın amacını, iyilik yapmak ve başkalarına iyilik yapmak olarak görür:

"Dostluğun çemberinde/ Tatlı diller birleşse, / Bir sevgi ağacında / Nazlı dallar birleşse, / Bülbülü çocuk olur." (s.136)

Yazgan'ın şiirleri eğitimle ilgili zengin fikirlerle dolu. Vatanseverlik, insanlık, cesaret, kahramanlık, dostluk ve sadakat gibi asil ahlâki nitelikler de önemli bir yere sahip:

"Kabardı yelesi, kükredi aslan, / Tüm orman halkına eyledi ferman: / - Her yere kurulsun gönül harmanı, / Yurdumuzun adı, sevgi ormanı; / Düşmanlığa geçit vermeyin, dedi." (s.34)

Bestami Yazgan'ın "Uçtu Uçtu Şiir Uçtu" isimli şiir kitabı 2015 yılında Nar Yayınları'ndan çıkmıştır. Sekizinci baskısına ulaşan kitap yüz elli iki sayfadır. Kitabın içinde toplam yüz şiir var. Kitabı resimleyen ise Gülinaz Şafak'tır.

Kitabın içindeki bazı şiirler yapı olarak La Fontaine masallarına benziyor. Devamındaki birçok şiir ise gerek kelime seçimleri gerek kurgusuyla masal tadında:

"Ay yüzlü peri kızları / Uyuturken yıldızları, / Çiçek çiçek gülüyordu / Mavi masal denizleri." (s.15)

Çocuklar için yazdığı şiirlerinde ilginç diyaloglar oluşturan şair, eserlerinde rengârenk, dolgun ve doğal tablolar oluşturarak sanki bahsettiği konuyu kalemle değil de fırçayla anlatmış:

"Anneciğim, / Sevginin beşiğinde, / Uykunun eşiğinde / Bekle beni. / Babacığım, / Fındık içi evlerden, / Koca koca devlerden / Sakla beni. (s. 96)

Yazgan şiirlerinde çocuğa göre, çocuğun düşlem gücüne seslenen, onun rahatça ve tat alarak okuyup anlayabileceği dil ve anlatımı kendinde barındıran, ilgi duyabileceği konuları işlemiştir. Bunlar çocuğu duygu ve düşünce yönünden de besleyen şiirlerdir:

"Beyaz bir kuş gibi / Bahçemize konan kar, / Yavaş yavaş erir / Gelince bahar." (s.131)

Diğer yandan kurgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp çocuğun kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arındırılmış şiirlerdir:

"Fidanlar çiçek çiçek / Heceliyor baharı. /Çocuklar şiir okur, / Şiirse çocukları." (s.123)

Bestami Yazgan, şiirleriyle çocukları hayal ve düş gücüne, anneye, doğaya, kültürel zenginliklere, yaşama sevincine, sorgulamaya, çocuğa ve çocukluğa, sevgiye, iyiliğe, paylaşmaya, mutluluğa, yoksul insanlara, yardımlaşmaya, adalete, inanca, barışa, okula, emeğe ve çalışkanlığa, okumaya, kitaba, hayvanlara duyarlı kılmaya çalışmaktadır.

Uçur Masal Kuşunu Ay yüzlü peri kızları Uyuturken yıldızları, Çiçek çiçek gülüyordu Mavi masal denizleri. Neler yoktu, neler vardı, Kafdağı'nda ilkbahardı. Renkler kanat açıyordu, Gökkuşağı uçuyordu. Bulutların üzerinden Yağmur kuşu geçiyordu. Neler yoktu, neler vardı, Kafdağı'nda gül açardı. Dokununca bir sihirbaz: Dağlar beyaz, ova beyaz... Yürüyordu hiç korkmadan İp üstünde küçük cambaz. Neler yoktu, neler vardı, Kafdağı'na kar yağardı. Masal değil, bir zamanlar Yaşıyordu Keloğlanlar. Başlarına devlet kuşu Konan nice garibanlar Kafdağı'nda bahtiyardı, Neler yoktu, neler vardı... (s.16)

Uçtu Uçtu Şiir Uçtu

Bestami Yazgan

Nar Yayınları

152 sayfa

Ocak 2015