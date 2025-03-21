Roland Fishman’a Göre Yaratıcı Yazarlığın Sırları

Gerçekten yaratıcı yazının sırları var mıdır?

Her meslekte olduğu gibi yaratıcı yazının da birtakım kural ve kaideleri vardır. Bu kural ve kaideleri kendilerine göre yorumlayanlar yaratıcı yazının sırlarını yakalayabilirler.

Yazarlık kumaşı bazı insanlarda doğuştan mevcuttur. Bu kumaşı azimle ve sabırla işleyenler iyi bir yazar olabilir. Roland Fishman da yaratıcı yazı üzerine kafan yoran yazarlardan biri. O Yaratıcı Yazının Sırları kitabında başka yazarlardan alıntılara yaparak önemli noktalara temas etmiş. Fishman'a göre Yaratıcı Yazının Sırları:

*Bilmeliyiz ki hepimiz yaratıcıyız.

*Yazı yazarak yazar olabiliriz.

*Büyük düşünmek, büyük yazmak, büyük oynamak gerekir.

*Her şeyinle, bütün varlığınla yazıya bağlan.

*Yazmak bir yaşam biçimidir.

*Hikayenin duygusal boyutunu göz ardı etmemek gerekir.

*Başını sonunu düşünmeden yaz.

*Kusursuz bir yazı yoktur.

*Yazının gücü bilinçaltındadır, bilinçaltını keşfet; bilinçaltı ile bilinç üstünü birleştir.

*Yaratıcılığın anlaşılmaz yasaları vardır, en iyisi bu yasalara tabi olmak.

*Yargılamadan yaz.

*Eğlenerek yazmayı öğren.

*İnanarak yaz.

*Kaygı ve gösterişten uzak ol.

*İlk düşüncenin kurcalamadan yaz. Zira çoğu zaman ilk düşünce en doğru olandır.

*Kalemin akışına bırak kendini ve düşüncelerini.

*Yazmak başlı başına bir serüvendir.

*Yazıda her zaman için hayal gücü penceresini açık tut.

*Temkinli olmak yaratıcılığı boğar.

*Tanrı da şeytan da ayrıntıdadır.

*İyi bir öykünün üç kuralıdır vardır ve kimse bu üç kuralı bilmez ya da bu üç kural herkese göre değişir.

*Her zaman için yazmak ruha iyi gelmiştir.

*Hiçbir yazar ilk taslağın niteliğini kontrol edemez, belki hacmini uzun ya da kısa tutabilir.

*Açık ol.

*Hayal gücü hakikati bilir ve hakikat ebedidir.

*Yazma ve düzeltmeyi birlikte yapmaktan çekinme.

*Programlı yaz.

*Güç, öyküdedir.

*Yazarken dinlenmen gereken yerde dinlen.

*Yazıyı bitirmek için yazıya başlamak gerekir.

*Yazmak bir zanaattır.

*Yazarken içindeki eleştirmeni dinleme.

*Bir yazı işini bitirmeden başkasına başlama.

*Yazmak, hedef sahibi olmaktır.

*Yazmak, yaşadığın ana bağlı kalmak, yaşadığın anın hakkını vermek demektir.

*Kendini topun ağzına koymayan iyi yazamaz.

*Önemli olan nasıl söylediğindir.

*İçindeki Sansürcü'nün olumsuz görüşlerine aldırmadan yaz.

*Azim, bütün erdemleri aşar.

*Kendi kuramına göre yaz.

*Yazmak bir yaşam biçimdir.

*Doğru biçimi bulmak için çok denemek lazım.

*Kurmaca yazmak insanın sırlarını zorlar.

*Kimse seni senden daha iyi anlatamaz.

*Kıvrımlı patikalardan korkma.

*Yazmak ruhu besler.

*Yazma eylemi kendi yolunu bulur.

*En kötü düşmanımız kendimiziz.

*Önemli olan, devam etmektir.

*İçindeki editörü öldür.

*Cömert ol.

*Eserini yayımlamayan yayınevlerinin retlerine takılma; iyi bir eser yazmışsan bir gün mutlaka yayınlanacaktır.

*Kendini bilinçten, apaçık olandan, klişeden kurtarıp görevine adayanlar yaratıcı yazının sırların vakıf olabilirler.

*Birinci taslağı olabildiğince hızlı bitir ve bunun iyi olmamasını dert etme. İlk taslaklar, kesinleşmemiş şeylerin zamanıdır. Olağan olan ilk taslaklar dağınık olmasıdır.

*Yavaşlamak durmaktan iyidir; yola devam.

*Kaleminizden çıkana bağlanmayın.

*Yeniden yazmak için yazıyoruz.

*Olmak istediğin kişi hakkında yaz.

*Korkuyu hisset ve harekete geç.

*Programlı yaz.

*Kendini ve yazdıklarını fazla ciddiye alma.

*Saplantıya düşmeden önceliğin hep yazı olsun

*Düşle.

*Cesur ol.

*Kendini (sınırlarını) zorla.

*Planı bırak; hikayeni yazarken keşfet.

*Ahlaki ikilemler yarat.

*Adımları birer birer at.

*Öyküler evrim geçirir.

*Riski göze al.

*Daha azı daha çoktur, önemli olan az kelime ile çok şey söyleyebilmektir. Daha az sözcük çoğu kez daha çok şey söyler.

*Öykü yazmak bir süreçtir; öykünü terk etme.

*Kendi hikayeni yaz.

*Öyküler tamamlanmaya doğru ilerler.

*Özü bul.

*Kelimelerden değiştirip dönüştürmek senin elindedir. Kağıt üstündeki sözcükler kutsal değildir.

*Farklı şeyler yaz.

*Düzeltme. Yeniden yaz.

*Hırs seni tüketmesin.

*Gerilimle işe koyul.

*Açıklama yapma.

*Eldeki malzemenin büyük bir kısmını atmakta cesur olmasını bil.

*Yaratıcılık çalışma ve gayret ister.

*Basit tut.

*Okur için çalış.

*Her sözcüğe önem ver.

*Gözdelerini yok et.

*Bütünün bırakacağı etkiye odaklan.

*Öykünde bulunması gerekmeyeni çıkardığında, öykünde neyin bulunması gerektiği berraklaşır.

*Bolca hammaddeye ihtiyacın var.

*Düzelti can yakabilir; bütün farkı yaran düzeltidir çünkü.

*Yalnızca, öykü için önemli olanı betimle.

*Tüm cevaplar bilinçaltındadır.

*Yetenek eşittir çalışma.

*Çılgın ol.

*Gösteriş yapma, sade ol; numara yok.

*Yazıp bitirmek gibi bir başka duygu yoktur.

*Bitmedikçe asla bitmiş değildir; sona ulaş ve orada dur.

Yaratıcı Yazının Sırları

Roland Fishman

Çev. Haluk Mesci

Notos Kitap

Sayfa 134

İstanbul, 2012