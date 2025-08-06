Ruhsal Bir Yolculuğun Hikâyesi, Edebiyat, Muhammed Fatih Coşgun

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Ruhsal Bir Yolculuğun Hikâyesi

06.08.2025 09:00 - Muhammed Fatih Coşgun
Ruhsal Bir Yolculuğun Hikâyesi

Hepimiz zaman zaman bir yolculuğa çıkarız. Bu yolculuklar bazen fiziken, bazen de ruhen gerçekleşir. Ancak hissedebilenler için her yolculuk bir şeyler fısıldar. Bugün sizlerle böyle bir yolculuğun hikâyesini paylaşmak istiyorum: Gariplerin Kitabı

Kitabın ismini ilk gördüğümde, bu kelime bana da "garip" gelmişti. Yazarı hakkında ise daha önce bilgi sahibi değildim: Şeyh Dr. Abdulkadir es-Sufi.

Kitabın kapağını çevirip ön ve arka kapak yazılarını okuduğumda, bir hidayet öyküsüyle karşı karşıya olduğumu hissettim. Biraz araştırınca, yazarın 1930 yılında İskoçya'da doğduğunu, 1967 yılında Müslüman olduğunu ve İslam'ın temel bazı klasik eserlerinin İngilizceye çevrilmesine öncülük ettiğini öğrendim. Yazarın kendi hayatından parçalarla da örtüşmesi detayı bile kitabın ne kadar özel bir zeminde ilerleyeceğini işaret ediyor.

Kitabımız 141 sayfadan ve 8 bölümden oluşuyor. Hikâye, ismini bilmediğimiz üniversite kütüphanesinde yazma eserler bölümünde çalışan genç bir memurun gözünden anlatılıyor. Kahramanımız, kendisinden önce bu görevde bulunan kişinin çıktığı gizemli bir yolculuğun ardından göreve geliyor. Göreve başladığında, önceki çalışanın odasında karşısına çıkan bir tablo onu derinden etkiliyor. Ardından eline geçen bir mektup ve yaşanan birtakım olaylarla birlikte, o da içsel bir değişime uğramaya başlıyor.

Karakterimiz, bir süre sonra her şeyini –kariyerini, konforunu, alıştığı modern hayatı– geride bırakarak, tıpkı kendisinden önceki memur gibi yollara düşüyor. Bu dışsal yolculuk, onun iç dünyasında da büyük bir dönüşümü tetikliyor. Müslüman oluyor, sade bir hayatı seçiyor ve tasavvufun etkisiyle bambaşka bir insan hâline geliyor. Gün gelip görevine döndüğündeyse artık eski hâlinden eser kalmıyor.

Gariplerin Kitabı, bize iki farklı insan portresi sunuyor: Biri modern şehir hayatında sıkışıp kalmış, anlam arayışındaki birey; diğeri ise hakikati bulan ve içsel huzura ulaşan bir arif. Bu yönüyle kitap, Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam" kitabına da anlatı yapısı açısından benziyor.

Kitabın ilk bölümlerinde karakterin şehirdeki modern yaşamda yaşadığı anlamsızlık, içsel boşluk ve zihinsel çalkantılar anlatılırken; yolculuk başladıktan sonra çöldeki deneyimleri, karşılaştığı insanlar, diyaloglar, düşünsel sorgulamalar ve ruhsal dönüşüm öne çıkıyor. Kitap, özellikle tasavvufi derinliği ve "hakikati arayış" temasıyla okuyucuda güçlü bir etki bırakıyor.

İncelememizi, kitapta da geçen ve yazarın dönüşümünü adeta özetleyen bir sözle tamamlayalım:

"Her arayan bulamaz, ancak bulanlar arayanlardır." - Beyazıd-ı Bistami

Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.

Gariplerin Kitabı

İan Dallas

Kalem Kitabevi

Çev.Ömer Seyfi Saruhanoğlu

144 sayfa

2021

Yazar: Muhammed Fatih Coşgun - Yayın Tarihi: 06.08.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:46
Etiketler : Muhammed Fatih Coşgun Edebiyat Düşünce gariplerin kitabı ian dallas kalem kitabevi muhammed fatih coşgun ömer seyfi saruhanoğlu
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Muhammed Fatih Coşgun Hakkında

Muhammed Fatih Coşgun

Muhammed Fatih Coşgun, 9 Nisan 1996’da Kütahya’da doğdu. Kökleri Afyonkarahisar’ın taşra hikâyelerine uzanırken, ufku Kazak steplerinde genişledi. Lise öğrenimini Kazakistan’ın Aktau şehrinde, Hazar Denizi’nin kıyısında tamamladı. Yükseköğrenimine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladıysa da, zamanla yönünü sesin, sözün ve medyanın dünyasına çevirdi.

Anadolu Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Mikrofonla başlayan serüveni; televizyon, radyo ve gazetelerde, kimi zaman kameranın ardında, kimi zaman haberin kalbinde sürdü. Medya yolculuğu boyunca, insan hikâyelerinin izini sürdü; kelimelerin sesini aradı.

Sivil toplumun önemine inanan Coşgun, birçok dernekte kurucu, yönetici ve gönüllü olarak görev aldı. Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde görev yapmakta; mesai saatleri dışında kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında diksiyon, hitabet ve etkili iletişim eğitimleri vermektedir.

Kültür, sanat ve edebiyat alanlarına duyduğu ilgiyi, “Arz-ı Hâl” adlı YouTube kanalında içerikler üreterek izleyicileriyle paylaşmaktadır.

Muhammed Fatih Coşgun ismine kayıtlı 9 yazı bulunmaktadır.

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