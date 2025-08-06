Ruhsal Bir Yolculuğun Hikâyesi

Hepimiz zaman zaman bir yolculuğa çıkarız. Bu yolculuklar bazen fiziken, bazen de ruhen gerçekleşir. Ancak hissedebilenler için her yolculuk bir şeyler fısıldar. Bugün sizlerle böyle bir yolculuğun hikâyesini paylaşmak istiyorum: Gariplerin Kitabı

Kitabın ismini ilk gördüğümde, bu kelime bana da "garip" gelmişti. Yazarı hakkında ise daha önce bilgi sahibi değildim: Şeyh Dr. Abdulkadir es-Sufi.

Kitabın kapağını çevirip ön ve arka kapak yazılarını okuduğumda, bir hidayet öyküsüyle karşı karşıya olduğumu hissettim. Biraz araştırınca, yazarın 1930 yılında İskoçya'da doğduğunu, 1967 yılında Müslüman olduğunu ve İslam'ın temel bazı klasik eserlerinin İngilizceye çevrilmesine öncülük ettiğini öğrendim. Yazarın kendi hayatından parçalarla da örtüşmesi detayı bile kitabın ne kadar özel bir zeminde ilerleyeceğini işaret ediyor.

Kitabımız 141 sayfadan ve 8 bölümden oluşuyor. Hikâye, ismini bilmediğimiz üniversite kütüphanesinde yazma eserler bölümünde çalışan genç bir memurun gözünden anlatılıyor. Kahramanımız, kendisinden önce bu görevde bulunan kişinin çıktığı gizemli bir yolculuğun ardından göreve geliyor. Göreve başladığında, önceki çalışanın odasında karşısına çıkan bir tablo onu derinden etkiliyor. Ardından eline geçen bir mektup ve yaşanan birtakım olaylarla birlikte, o da içsel bir değişime uğramaya başlıyor.

Karakterimiz, bir süre sonra her şeyini –kariyerini, konforunu, alıştığı modern hayatı– geride bırakarak, tıpkı kendisinden önceki memur gibi yollara düşüyor. Bu dışsal yolculuk, onun iç dünyasında da büyük bir dönüşümü tetikliyor. Müslüman oluyor, sade bir hayatı seçiyor ve tasavvufun etkisiyle bambaşka bir insan hâline geliyor. Gün gelip görevine döndüğündeyse artık eski hâlinden eser kalmıyor.

Gariplerin Kitabı, bize iki farklı insan portresi sunuyor: Biri modern şehir hayatında sıkışıp kalmış, anlam arayışındaki birey; diğeri ise hakikati bulan ve içsel huzura ulaşan bir arif. Bu yönüyle kitap, Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam" kitabına da anlatı yapısı açısından benziyor.

Kitabın ilk bölümlerinde karakterin şehirdeki modern yaşamda yaşadığı anlamsızlık, içsel boşluk ve zihinsel çalkantılar anlatılırken; yolculuk başladıktan sonra çöldeki deneyimleri, karşılaştığı insanlar, diyaloglar, düşünsel sorgulamalar ve ruhsal dönüşüm öne çıkıyor. Kitap, özellikle tasavvufi derinliği ve "hakikati arayış" temasıyla okuyucuda güçlü bir etki bırakıyor.

İncelememizi, kitapta da geçen ve yazarın dönüşümünü adeta özetleyen bir sözle tamamlayalım:

"Her arayan bulamaz, ancak bulanlar arayanlardır." - Beyazıd-ı Bistami

Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.

Gariplerin Kitabı

İan Dallas

Kalem Kitabevi

Çev.Ömer Seyfi Saruhanoğlu

144 sayfa

2021