Ruhsatsız 05: Gez Gör Şiir Yayında

Ruhsatsiz 05: Gez Göz Şiir

Genel yayın yönetmenliğini M. Burak Çelik'in, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kadir Tepe'nin yürüttüğü ve ekibinde Kürşat Çelik'in Yasin Taçar ve Hamza Eren Sarıçam'ın bulunduğu İki Aylık Edebiyat ve Fikir Dergisi Ruhsatsız'ın beşinci sayısı çıktı.

Ruhsatsız, beşinci sayısını "Namluyu Önce Kendine" dosyasıyla yayımladı.

Dosya konusuna binaen M. Burak Çelik, Ruhsatsız 05'in giriş yazısında şu noktaya dikkat çekiyor: "Uzun süredir yeni çıkan şiir kitaplarını yakından takip ediyorum, dergiler ise hayatımın merkezinde. Gözlemlediğim şey işte bu yapaylık. Şiirler gittikçe sentetik hâle geldi. Heyecan, acemilik, öfke, aşk, kavga vesair hiçbiri yok. Olmuş gibi olanlar var. Mahalle ağzıyla söyleyecek olursam; herkes dalga dümende."

Beşinci sayıda yer alan şairler ve şiirleri: Can Ülgen "Men Dakka Dukka", Merve Yaylacık "karar v", M. Burak Çelik "Ay'a Çift Ayakla Taklasız İniş", Bayram Tayyip Yaslıca "Kara Gavran", Kadir Tepe "Methlab", Sami Uluğ "Emir Kipi", Kadir Daniş "Naat Mevlit", Yahya Çerkez " Dejenerasyonu Haber Vermeliyim, maydaymayday!", Süleyman Emre Bayrak "Yüzünü Kalıtsal Olarak Permatikle", Muhammet Durmuş "Genesis", Cüneyd Ensari" Kardeşim Bu Şiirden de Olur Bee!!!", Muharrem Demirci "İnsanın Anlaşılmazlığı Üzerine Küçük Sözler", Batur Ozan Togay "Tehirli Mahkeme", Serdar Aydın "Akdeniz'in Zencileri", Deniz Schwarzwald "Ö.Ç", Mervan Söylemez "Merhamet Timşahı", Burak Akgedik "auxcerfs", Süleyman Berç Hacil "Google'da Bulamayacağınız Bazı Bilgiler", Hüseyin Ümit Yavuz "Duvara Asılı Mavzer", Kenan Osmanoğlu "Alarmım Çalana Kadar Bunları Düşündüm".

M. Burak Çelik ile Abdullah Enis Savaş, Eileen Myles'in "Sevgili Adem" isimli şiirini, Cuma Tanık, Muhammad al- Maghut'un "Bab Touma'ya Şarkı" isimli şiirini, Arif Teyimur Demirci, Louis Untermeyer'in "Güzellik" isimli şiirini ve Rukiye Gülbay Kollu, Amjad Nasser'in "Şairlerin Sadakati" isimli şiirini Türkçe söyledi.

"Namluyu Önce Kendine" dosyasına katkı sağlayan yazarlar ve yazıları: Kadir Tepe "Mermisi Silahının Kabzasına Kaçanlar: 'Silah Artık Yorgun Tetiği Bunca Zaman Kurşununun Hamallığını Yaptı Çünkü'", Hamza Eren Sarıçam "Şakağımdaki Namlu: Ya İntihar Ya İntizam!", Hüseyin Hakan "Çöksün İçin Üst Üste Yığdığım Hezeyanlar: Okur Bu İşin Neresinde?", Arif Semih Sulubulut "Çıplak Elle Cinayet Sonrası Giyilen Siyah Deri Eldiven 'Sanatçının Kendini Eleştirmesi'", Semih Samyürek "Mürekkep Yalamışların Ağzındaki Kekremsi Tat", İyinur Ergün "Düş'te Gör Kendini".

Yasin Taçar'ın "Ahmet Murat'ın Kalbin Kararı Şiirine Bir Şerh Denemesi" başlıklıdenemesiyle –D İ P– bölümü açılıyor. Taçar, bu yazısında Ahmet Murat şiiri üzerine eğilmenindışında, okuyucuya anahtar niteliğinde bir şerh sunuyor.

Sümeyye Kara, "Derinine İn" başlıklı denemesiyle insanı arayış içerisine sokan noktaları işaret ederken kayıp düşüncelerimizin peşinden gitmeye doğru sevk ediyor.

İyinur Ergün, film yazılarına devam ediyor. 05'te: "'Kış Uykusu'ndan Uyanmak". Ergün, mezkûr yazısında Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmi hakkında değerlendirmelerde bulunurken felsefi açıdan irdelemeler yapıyor.

Sefa Fırat, "Neden Güzel Roman Yazamıyorlar?" isimli denemesinde roman dünyası üzerinde dururken esas konuyu kışkırtıcı sorunlarla irdeliyor.

Kadir Tepe, poetika serisini bu defa Kürşat Küçük ile şiir kitabı "Işığı Kıran Şeyler"üzerinden Türk şiirini konuşup tartışarak devam ettiriyor.

Hamza Eren Sarıçam, Ümit Köksal ile hikâye kitabı "Yüzümde Kaybolan Gölgeler" üzerine konuştu.

Beşinci sayıda yer alan öykücüler ve öyküleri şu şekilde: Hamza Eren Sarıçam"Yaradılış İcabı Gülümsemem", Arif Semih Sulubulut "ENTELMORT: Bir Teşkilat Hikayesi", Cihat Tomruk "Geçmiş Olsun Samet Kardeşim", Barış Cem Bahar "Bezm-i Alem".

Belkıs Kılıç ise George Britting'in "Durgun Suda Kardeş Cinayeti" isimli öyküsünüTürkçe söyledi.

İyi okumalar dileriz.