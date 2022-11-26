Ruhsatsız Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Genel yayın yönetmenliğini M. Burak Çelik'in, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kadir Tepe'nin yürüttüğü ve ekibinde Kürşat Çelik, Yasin Taçar, Abdullah Enis Savaş, Feyza Nur Ertuğrul ve Hamza Eren Sarıçam bulunan İki Aylık Edebiyat ve Fikir Dergisi Ruhsatsız, ilk sayısıyla yayım hayatına başladı.

Derginin sloganı olan "Dinozorlar giremez!" ifadesine binaen M. Burak Çelik, ilk sayının giriş yazısında şu noktaya dikkat çekiyor: "Ruhsatsız, güvenli limanlarda gezinen edebiyat camiasına tehlikeyi hatırlatmak istiyor. Silahın göründüğü anda yarattığı tehlike ve gerginlik. Şiir patlamasıyla değil görünmesiyle gerginlik veren bir metindir çünkü. Edebiyatın diğer türlerinin de buna yaklaşması gerektiğini düşünüyorum."

İlk sayıda yer alan şairler ve şiirleri:

Kadir Tepe "Ense Pedagojisi ya da Ensest Demagojisi: 'Bugün Cuma Enseyi Kapat!'",

M. Burak Çelik "Allah Vs Kasa",

Can Acer "Ağırlaşan Arılar",

Yunus Emre Aklıbaşında "Ruhsatsız Şiir",

Enes Talha Tüfekçi "Bir Ev ile Nasıl Konuşulur",

Eray Sarıçam "Hatırlamak Zorunda Kaldığın Günler",

Batuhan Çağlayan "Gün Bir Uykudur",

Burak Demirtaş "Piksel Piksel Dağılıp Giden Bir Fotoğraf",

Hasan Hüseyin Çaçan "Aklımı Topla Kuşları Uçur",

Can Ülgen "Soğuk Çocuk ve Huy'un Ardında Kalan",

Berat Korkmaz "Lanetlenmiş Çocukların Göğsüne Denk Düşen Tüfenk",

Muharrem Demirci "İkindi Güneşinin Isıtmadığına Dair",

Abdulkadir Yaylacık "Sarı Sıcak Sergisi",

Abdullah Sezer "Öylesine Her Şeyin İçinde ve Her Şeyden Öylesine Âzâde"

Ferhat Bezci "Zamanın Kanında Yıkanmış Kelimeler Ordusu".

Abdullah Enis Savaş, Harkaitz Cano'nun "Sebepler" isimli şiirini, Cuma Tanık'sa Mahmud Derviş'in "Geceleyin Adımlar" isimli şiirini Türkçe söyledi.

Kadir Tepe'nin "Aynı Şampuanla Yıkanmak: "Kadrolaşmak Koro-laşmaktır!"" başlıklı eleştiri yazısıyla "D İ P" bölümü açılıyor.

Burak Demirtaş, "Yalnız Hüznü Vardır Kalbi Olanın Hüzün Öylece Orta Yerdedir Tuhaf Bir Yarma Yaşanıyordur Çepçevre Şaytan Kilitleri" başlıklı inceleme yazısıyla İlhami Çiçek'i anıyor.

Semih Samyürek, "Yolcunun Azığı Şiir" başlıklı eleştiri yazısıyla Türk şiirine dair ipuçlara değiniyor.

Enes Talha Tüfekçi, "Yalnız ve Lirik: Bayram Zıvalı'nın OlağanHiçç Kitabı Üzerine" başlıklı eleştiri yazısıyla Bayram Zıvalı'nın Epona yayınlarından çıkan ilk şiir kitabını değerlendiriyor.

Ümit Köksal, "Tomris Uyar Öykülerinde Diyalog Tekniği" başlıklı inceleme yazısında Tomris Uyar'ın öykülerinden yola çıkarak diyalog tekniğini ele alıyor.

Feyza Nur Ertuğrul, "Estetik ve Poetika" başlıklı makalesinde Aristoteles, Platon, Platinos, Estetik, Mimessis, Taklit, Sudûr Teorisi gibi anahtar kelimelerle estetiği ve poetikayı irdeliyor.

İyinur Ergün, ""Sonsuzluğun Kapısında" Bir Işık" başlıklı inceleme yazısında dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un son bir yılını konu alan "Sonsuzluğun Kapısında" isimli filmi felsefi açıdan inceliyor.

Yasin Taçar'ın "Gazetelerin Yeri Neresi Olacak?" ve Yağız Gönüler'in "Bilinenden Kurtulmak" başlıklı denemeleriyle ve Abdullah Enis Savaş'ın Paul Valéry'den çevirdiği "Baudelaire'in Yeri" başlıklı metniyle birlikte "D İ P" bölümü sonlanıyor.

İlk sayıda yer alan öykücüler ve öyküleri ise şu şekilde: Kadir Daniş "Pirzola Hazreti", M. Fatih Kutlubay "Bıçağın Söze Değme Sesi", Hamza Eren Sarıçam "Vakayiname-i Havai Cıva", Mustafa Aplay "Allah Senin Belanı Versin Fethullah Gülen" ve Bartu Çay "Bir Övgü Niyetine Dünyayı Yeniden Yaratmak".

İyi okumalar dileriz.