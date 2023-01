Ruhsatsız Dergisinin 2. Sayısı Yayımlandı

Genel yayın yönetmenliğini M. Burak Çelik'in, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kadir Tepe'nin yürüttüğü ve ekibinde Yasin Taçar'ın, Kürşat Çelik'in, Bayram Zıvalı'nın, Merve Yaylacık'ın, Merve Yavuz Çelik'in, Feyza Nur Ertuğrul'un, Hamza Eren Sarıçam'ın ve Abdullah Enis Savaş'ın bulunduğu İki Aylık Edebiyat ve Fikir Dergisi Ruhsatsız'ın ikinci sayısı çıktı.

Ruhsatsız, ikinci sayısını "Edebiyat ve Genç Yazar Kavramı: Yaşlıları niçin öldürmeliyiz?" dosyasıyla yayımladı.

Dosya konusuna binaen M. Burak Çelik, giriş yazısında şu noktaya dikkat çekiyor: "Dosya konumuzdaki 'yaşlılar'dan ve sloganımızdaki 'dinozorlar'dan kastımız asla bir insanın dünyada geçirdiği zamanla ilgili değil. Köşe başlarını tutmuş, yıllardır aynı metinleri yazan ve mahalleye girmek isteyen herkese de aynı metinleri yazdırmak isteyen her yaştan yazarı/şairi kastediyoruz. Bu yüzden dergide de yaş sınırımız yok, bir anlayış sınırımız var."

İkinci sayıda yer alan şairler ve şiirleri: Kadir Tepe "Falan Festekiz", M. Burak Çelik "Abi Park Etme Buraya Demokrasi Gelecek", Ali Oturaklı "İkinci Yeni Okudum", Kadir Daniş "Naat Madrigal", Merve Yaylacık "Karar IV", Bayram Zıvalı "Frankfurt'la Kim İlgileniyor?", Abduhâlik Aker "Aleykümselam", Can Ülgen "Gerçek Zaman Üzerine Yazılmış Methiyeler", Berat Korkmaz "Daha Demin Bir Çocuk Allah'tı", Burak Demirtaş "Neuropoetica", Muharrem Demirci "Yaban Ağrısı", Yahya Çerkez "Çoktandır Ninni Duyuyor Kulakların", Taha Ömer Bilik "Orta Asya'dan Bağıran Egzistansiyalist Bir İkircik", Ahmet Şen "Hâl Çaresi", Dursun Bulut "Hainler Ölür Kötüler Yaşar" ve Serdar Aydın "Bir Kars Treni İçin Uzun Hava Denemesi".

Abdullah Enis Savaş, John Murillo'nun "Mecaz Üzerine" isimli şiirini, Bayram Zıvalı'yla Belkıs Kılıç, Stefan Zweig'ın "Brugge" isimli şiirini, Nazlı Ulaş, Adam Zagajewski'nin "İstanbul" ve "Gezintiye Çıkan İhtiyar Ressam" isimli şiirlerini Türkçe söyledi.

"Edebiyat ve Genç Yazar Kavramı: Yaşlıları niçin öldürmeliyiz?" dosyasına katkı sağlayan yazarlar ve yazıları: M. Burak Çelik "Şairlikte Yaşa Takılanlar", Kadir Tepe "Peter Pan Sendromu yahut Distemper", Eray Sarıçam "Genç Şair: Erkek-Ses, Kadın-Ses, Travesti-Ses", Semih Samyürek "Gencin Âhisi Dinozorun Dâhisinden Yeğdir", Ali Sürmelioğlu "Muzdarip Ruh", Hamza Eren Sarıçam "Mükemmel Öykü Filtresi: Genç Öykücüler Gerçekten Genç mi?", Yasin Taçar "Gençliğin Karşılaştığı Paradoks ve Bir Tohuma Yaklaşım", Bayram Zıvalı "Şiir Deneyimlenemez Ey!".

İyinur Ergün'ün "Sinemanın Delisi" başlıklı yazısıyla –D İ P– bölümü açılıyor. Ergün, sinema yazılarına bu sayıda da devam ediyor. Mezkûr yazısında tüm zamanların en etkili film yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Tarkovski'den yola çıkarak deliliğin sınırlarını genişletiyor.

M. Burak Çelik, "Bir Kehânet Değil, Bir İnsanlık Çağrısı" başlıklı denemesinde toplum içindeki birtakım sıkıntıları farklı bir perspektif sunarak irdeliyor.

Ümit Köksal, "Kırk Yıllık Tanışıklık Hissi: Tomris Uyar'ın Gündökümleri" başlıklı yazısıyla Tomris Uyar'ın eser incelemelerine devam ediyor. Köksal, bu sefer de Uyar'ın günlüklerine değiniyor.

Mustafa Atikebaş, "Tanpınar'ı Savunmak" başlıklı yazısında Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden dile dair bir savunma üretiyor.

Selma Cansız, "Genç Hamza'nın Sancıları ya da 'Nereden Biliyorlar Nasıl Yaşanacağını?" başlıklı yazısında Ömer Faruk Dönmez'in bir kitabını inceliyor.

Feyza Nur Ertuğrul, "Mevlâna'nın Mesnevi'sindeki 'Çâr-ı Yâr-ı Güzîn'" başlıklı yazısında Mevlâna'nın Mesnevi'sinde dört halife hakkında verdiği malumatlar üzerine bilgiler sunuyor.

Kadir Tepe'nin "Onaylanmamış Dünyanın Yasa Korucuları" başlıklı poetika yazısı ve Abdullah Enis Savaş'ın birinci sayıda da Paul Valéry'den çevirmiş olduğu "Baudelaire'in Yeri" başlıklı metnin devamıyla (II) –D İ P– bölümü sonlanıyor.

İkinci sayıda yer alan öykücüler ve öyküleri ise şu şekilde: Bahri Vardarlılar "Orhan Pamuk'u Öldürdüğüm Gün", Merve Uygun "Üç Gündür Kahve İçmedim", Yasin Taçar "Ayşe Bencilleri Sevmez", Hamza Eren Sarıçam "Havada Asılı Kalmış Kızıl Kum Taneleri", Bartu Çay "Bir Hacıhüsrev Makarası" ve Cihat Tomruk "Hayat Kadar Gerçek; Yalan Hayat Kadar".

İyi okumalar dileriz.