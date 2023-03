Ruhsatsız Dergisinin 3. Sayısı Yayımlandı

Genel yayın yönetmenliğini M. Burak Çelik'in, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kadir Tepe'nin yürüttüğü ve ekibinde Yasin Taçar'ın, Kürşat Çelik'in, Bayram Zıvalı'nın, Merve Yaylacık'ın, Merve Yavuz Çelik'in, Hamza Eren Sarıçam'ın ve Abdullah Enis Savaş'ın bulunduğu İki Aylık Edebiyat ve Fikir Dergisi Ruhsatsız'ın üçüncü sayısı çıktı.

M. Burak Çelik, Ruhsatsız 03'ün giriş yazısında şu noktaya değiniyor: "Türk her zaman hızır kaldıkça ve sönmeden yurdumun üstünde tüten son ocak bayrağımız da milletimiz de daimi kalacaktır. Enkazdan tekbirlerle, salavatlarla ve dualarla çıkan milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. ABD gibi ülkelerin uçak gemisi gönderecek kadar iştihanı kabartacak hiçbir felaketi bir daha yaşamamak duamla."

Üçüncü sayıda yer alan şairler ve şiirleri: Durmuş Ongun "Çekiçle Kelebek", Rukiye Gülbay "Jenga", Kadir Tepe "Dudaktan Öpüşmeyen Fahişeler", Süleyman Emre Bayrak "Puče Puška, Puče Druga İz Carigrada", Neslihan Magunacı "Kaçmaya Yeltendiğim", Kadir Daniş "Naat Bulgurlu", M. Burak Çelik "Eyüp'te Fıskiyeli ve Fotojenik Bir Havuzun Güvercinzeminde Olmadık Düşüşü", Can Ülgen "Kudret Narı", Cüneyd Ensari "Bir Bardak Masalında Ebubekir", Yahya Çerkez "Majestic Alaz", Berat Korkmaz "Yorgun ve Hatalı Günlerin Yitirilen Irmağı", Bayram Tayyip Yaslıca "Çat", Sami Uluğ "Allah Var Mesai Var", Mustafa Emeç "Cellatlara Sövülürken Bileylenen Ellerimizle", Deniz Schwarzwald "Dört Elementtin Dünyadaki", Kürşat Küçük "Bize Göre Bir Savaş", Yasin Gedik "The Bear (1988) ve The Cow (1969) Filimlerinin Ardından Okunası Şiir", Burak Akgedik "Re Re Re Ra Ra Ra", Mustafa Yılmaz "Yamuk Yumuk Çiçekler", Muhammet Durmuş "Marlboro, Sparring, Marlboro.", Taha Tayyib Karaaslan "İki Eğik Çizgi Otuz", Ahmet Şen "Nasıl Yapalım", Taha Ömer Bilik "10 Soru -Ama Kızıldeniz'de Yarılanlardan Değil.-", Alihan Çetiner "Fly Forever", İnan Gündoğdu "Muhatap Bulamadan Biten" ve M. Burak Çelik, Jean Valentine'ın "İkinci Rüya" isimli şiirini Türkçe söyledi.

İyinur Ergün'ün "Ölümü Öldürmek" başlıklı yazısıyla -D İ P- bölümü açılıyor. Ergün, sinema yazılarına bu sayıda da devam ediyor. Mezkûr yazısında yönetmenliğini Daren Aranofsky'in yaptığı, çekimleri uzun yıllar süren 2006 yapımı film; The Fountain'i felsefi bir yaklaşımla ele alıyor.

Nafiye Yüksel, "Hakikatin Mitleştirilmesi" başlıklı denemesinde Mit ve Hakikat arasındaki bağlamı düşünsel açıdan irdeliyor.

Yasin Taçar, "Hallac-ı Mansur Üzerinden Şeriat ve Şeriat-Ötesi Yorumu" başlıklı yazısında Hallac-ı Mansur ve Hakk üzerine değinilerde bulunuyor.

Eray Sarıçam, "Buluşçu Şiirden Organik Şiire: 'Savaşa Çağrılmadığım Günler'" başlıklı yazısında Mustafa Akar'ın Muhit Kitap etiketiyle yayımlanan toplu şiirlerini, "Savaşa Çağrılmadığım Günler" isimli kitabını değerlendiriyor.

M. Burak Çelik, "Tanrısal İstismar" başlıklı yazısında edebiyat kamusundaki birtakım problemleri "tanrısallaştırma" adı altında ele alıp, açığa çıkarıyor.

Kadir Tepe, "Brutal Vokal vs Müzik Kuramcısı: 'Derin Sessizlik'" başlıklı yazısıyla -poetika- dizisine devam ediyor.

Ahmet Furkan Balta'nın "Üç Güneş ve Sezai Karakoç" başlıklı makalesiyle -D İ P- bölümü sonlanıyor.

Üçüncü sayıda yer alan öykücüler ve öyküleri ise şu şekilde: Arif Semih Sulubulut "Saint One Bir Dinozor Hikâyesi", Hamza Eren Sarıçam "Dehşetli Bir Fırtınayı Başlatan Sıcak Tatlı Bir Rüzgar", Atakan Güngör "Yirmi Yıllık Özlem" ve Mustafa Bilgücü "İki Kule".

İyi okumalar dileriz.