Ruhsatsız Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı

Genel yayın yönetmenliğini M. Burak Çelik'in, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Kadir Tepe'nin yürüttüğü ve ekibinde Yasin Taçar'ın, Kürşat Çelik'in, Bayram Zıvalı'nın, Merve Yaylacık'ın, Merve Yavuz Çelik'in, Hamza Eren Sarıçam'ın ve Abdullah Enis Savaş'ın bulunduğu İki Aylık Edebiyat ve Fikir Dergisi Ruhsatsız'ın dördüncü sayısı çıktı.

Ruhsatsız, dördüncü sayısını "Edebiyatla Oyun Olur mu?" dosyasıyla yayımladı.

Dosya konusuna binaen M. Burak Çelik, Ruhsatsız 04'ün giriş yazısında şu noktaya dikkat çekiyor: "Görünürlüğün bir de etkinliklere çağırılma tarafı var. Ne kadar çok programa çağırılıyor, TV kanallarına çıkıyorsanız o kadar sağlam metinler yazdığınız düşünülüyor. Gösteri iyidir, iyi şey gösterilir, diyor Guy Debord. Maalesef günümüzde her alanda işler böyle yürütülüyor. Bir şeyi atlıyorlar: Gösterinin bir parçası olduktan sonra silinip gitmek karşı konulamaz bir kaderdir,".

Dördüncü sayıda yer alan şairler ve şiirleri: Süleyman Emre Bayrak "Kırılan Dişlere Mersiye", M. Burak Çelik "İki Şair Bisikletsiz", Can Ülgen "Adını Anımsamayı Unutanlar İçin", Kadir Tepe "Kan Gövdeyi Taşıyamayınca", Kadir Daniş "Naat Segâh", Rukiye Gülbay Kollu "Bomba İmha Ekipleri", Sami Uluğ "Karşıya Karşıdan Geçerken", Salim Nacar "Toplantı Yeter Sayısı", Cüneyd Ensari "Van Gölü Semalarında Erken Uçan Kuşun İdam Fermanı", Berat Korkmaz "Ejderhanın Üflediği", Yahya Çerkez "Sustum Pıhtılaştı Dudaklarım Anladım Ne Talkıng Cure Baş Edebilir Ne İnşirah", Muharrem Demirci "İnce Kitapların İz Bırakan Kahramanları", Kürşat Küçük "Tanrının Mürekkebi", Deniz Schwarzwald "I Ölü II Dolu III Ev II Dolu", Muhammet Durmuş "Patrol", Taha Tayyip Karaaslan "Tiryaki", Yasin Gedik "Beyne Bulaşan Boşluğun Büyüsü", Mahmut Hatunanaoğlu "Fazlasıyla Hayatta", Mustafa Yılmaz "Audi, Too Long", Serdar Aydın "Bir El Uslandıracak Göğü", Umut Cemal "Çıranın Sesi", Abdullah Sezer "Saksafon Yani Parasomnia" ve Evliya Çelik "Sakalsız".

Abdulhâlik Aker, Mahmud Derviş'in "Keşke Karanlıkta Bir Mum Olsaydım" isimli şiirini, Bayram Zıvalı'yla Belkıs Kılıç, H. C. Artmann'ın "Şiir Yazma Tutkusuyla Kelimelerin Şiire Dökülmüş Hâli" isimli şiirini, Arif Teyimur Demirci, Robert B. Shaw'ın "Aubade, İçerde ve Dışarda" isimli şiirini Türkçe söyledi.

"Edebiyatla Oyun Olur mu?" dosyasına katkı sağlayan yazarlar ve yazıları: Kadir Tepe "Hipokondriyak", Hamza Eren Sarıçam "Muazzam Korkunç Bir Silah! Anlatıda Klişeye Nasıl Kullanırsak Elimizde Patlamaz?", Merve Yaylacık "Noh Sahnesinde Bir Yazar: Tanrısal ve İnsani Dengede Görünür Olmak", Hüseyin Hakan "Edebiyatın Yetkili Bayileri", Cüneyd Ensari "Kargacık, Burgacık, Yapma(cık) Edebiyat" ve Can Ülgen "Hey Mayk, Alırım Anahtarını – Çocukları Pistten Alalım".

M. Burak Çelik ile Kadir Tepe, Ahmet Murat'la "Edebiyatla Oyun Olur mu?" başlıklı dosya konusuna dair konuştular.

Nafiye Yüksel'in "Kendini Akışa Teslim Eden: Gayb" başlıklı denemesiyle –D İ P– bölümü açılıyor. Yüksel, "gayb" kelimesini farklı bir bakış açısıyla irdeleyip kavramın sınırlarını genişletiyor, yeni bir anlam sunuyor.

Sefa Fırat, "Yazar Aldığı O Uyarıyı Ne Yapsın?" başlıklı denemesiyle -yazar- olarak nitelendirilen varlığa alışılmışın dışında bir kapı aralayarak yeni çıkış noktaları öneriyor.

İyinur Ergün, film yazılarına devam ediyor. 04'te: "Geç Kalmaya Yazgılı 'Geçmiş'".

Ergün, mezkûr yazısında İranlı yönetmen Asghar Fahradi'nin "Geçmiş" isimli filmini felsefi açıdan inceliyor. Aynı zamanda da Fahradi'nin Oscar ödül töreninde yaptığı konuşmayı bize hatırlatıyor.

Arif Semih Sulubulut, "Trafiğin Tam Ortasında Tanrının Evi Duruyordu: Edebiyatta Nefsini Bilen ve Bilmeyen Kuleler Soruşturması" başlıklı yazısıyla edebiyata dair kuramsal düşüncelerini aktararak yeniden yaratma eylemini sorguluyor, fikir üretiyor.

Eray Sarıçam, "Türk Şiiri İçin Yeni Bir Başlangıç Noktası" başlıklı yazısıyla Türk Şiiri'nin belli dönemlerini, yapı taşlarını adım (piyon) olarak seçip -eleştirel bir dille- şiirin engebeli yollarında yürüyor, Türk Şiiri için klişeleşmiş piyonları deviriyor.

Kadir Tepe, "Alaturkada Yıkılmayıp Ama Ayakta Da Olmayan ve Alafrangada Oturan 'Şiir'" başlıklı yazısıyla -poetika- dizisine devam ediyor. Tepe, bu yazısında şiirin özünde barınan küfrün, cinselliğin, argonun vs. kullanma kılavuzunu ironik bağlamda aktarıyor.

Can Ülgen'in "Bağdaş Kuran Şiir ve Enis Batur Üzerine" başlıklı denemesiyle -D İ P- bölümü sonlanıyor. Ülgen, mezkûr yazısıyla birlikte Ruhsatsız'da bir dizi hâlinde şiir tarihindeki belli başlı isimler üzerinden yol haritası çizip şiirin bileşenlerini irdelemeyi planlıyor.

Üçüncü sayıda yer alan öykücüler ve öyküleri ise şu şekilde: Hamza Eren Sarıçam "Yürekten Çorba Olmaz", Yasin Taçar "Çağrılmayan Yakup" ve Arif Semih Sulubulut "Bodiler Döngüsü".

