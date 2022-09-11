Saatçi İbrahim Efendi Tarihi - Elvan Kaya Aksarı

Elvan Kaya Aksarı'nın Nisan 2022 tarihinde Vacilondo Kitap tarafından yayımlanan romanı Saatçi İbrahim Efendi Tarihi, daha kapağı, iç tasarımı, kitap içi görselleri ve kurmaca arka kapak yazılarıyla okuru metne giriş yapmadan tarihi atmosferin günümüzle buluşmasına davet ediyor.

Sanki 19. yüzyıl romanlarından çıkma ama esasen 1939 doğumlu olan karakterimiz saatçi İbrahim Aslan devletine ömrü boyunca hiç yük olmamış sade bir vatandaştır. Ama tıpkı Gogol ya da Aziz Nesin öykülerinden fırlamışçasına sahneye çıkan bürokrasinin ana karakterimizin hayatını toptan değiştirişine şahit oluyoruz. Romanda postmodernizm günümüz zamanıyla geçmişin dilini birleştiren "ben" sesli yazar anlatıcının anlatımıyla daha çok görülüyor. Fakat eserin beşinci bölümünde yer alan kum saati şeklindeki metin, bu romanda biçimsel anlamda da postmodernizme yer verildiğini bize gösteriyor.