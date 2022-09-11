Saatçi İbrahim Efendi Tarihi - Elvan Kaya Aksarı, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Saatçi İbrahim Efendi Tarihi - Elvan Kaya Aksarı

11.09.2022 15:08 - Turhan YILDIRIM

Elvan Kaya Aksarı'nın Nisan 2022 tarihinde Vacilondo Kitap tarafından yayımlanan romanı Saatçi İbrahim Efendi Tarihi, daha kapağı, iç tasarımı, kitap içi görselleri ve kurmaca arka kapak yazılarıyla okuru metne giriş yapmadan tarihi atmosferin günümüzle buluşmasına davet ediyor.

Sanki 19. yüzyıl romanlarından çıkma ama esasen 1939 doğumlu olan karakterimiz saatçi İbrahim Aslan devletine ömrü boyunca hiç yük olmamış sade bir vatandaştır. Ama tıpkı Gogol ya da Aziz Nesin öykülerinden fırlamışçasına sahneye çıkan bürokrasinin ana karakterimizin hayatını toptan değiştirişine şahit oluyoruz. Romanda postmodernizm günümüz zamanıyla geçmişin dilini birleştiren "ben" sesli yazar anlatıcının anlatımıyla daha çok görülüyor. Fakat eserin beşinci bölümünde yer alan kum saati şeklindeki metin, bu romanda biçimsel anlamda da postmodernizme yer verildiğini bize gösteriyor.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 11.09.2022 15:08 - Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 15:11
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat elvan kaya aksarı saatçi ibrahim efendi tarihi turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 18 yazı bulunmaktadır.

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