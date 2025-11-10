Sağlık ve Hastalığın Edebi İzlerini Takip Etmek

Edebiyat, insanın kendini ve dünyayı anlama çabasının en estetik yollarından biridir. Hayatın içinden beslenen edebi eserler; aynı zamanda hayatı yansıtan bir ayna vazifesi de görür. Günlük yaşamın içinde ne varsa edebiyatta da o vardır. Sadece sevinçler, mutluklar değil bilakis kederler, çaresizlikler edebi metinlerde sıklıkla işlenir. Kimi zaman bir roman kahramanında kimi zaman bir mekânda yaşarız dönemin acılarını.

Bu yönüyle edebiyat, insan yaşamının en temel gerçekliklerinden biri olan hastalıkları, salgınları ve buna bağlı ölümleri de hem bireysel hem toplumsal boyutlarıyla ele alan güçlü bir anlatı alanıdır. Tarih boyunca salgınlar, ölümcül hastalıklar, çaresizlik ve iyileşme süreçleri, edebi eserlerde önemli temalar arasında yer almıştır. Yazarlar, tıbbın ulaşamadığı ya da açıklamakta yetersiz kaldığı yerlerde, hastalığın insan üzerindeki etkilerini anlamaya ve aktarmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda edebiyat, sadece ruhsal değil, fiziksel hastalıkların da birey üzerindeki etkilerini görünür kılarak hem bir tanıklık hem de bir hafıza işlevi görür. Veba, verem, kanser ve son yaşadığımız covit gibi pek çok hastalık, edebi metinlerde derin izler bırakmış; insan bedeninin kırılganlığı, acı ve ölüm karşısındaki çaresizlik, sanatın diliyle anlatılmıştır.

Mustafa Vakkas Atalay'ın Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri adlı eseri, hastalık olgusunu edebi metinler üzerinden sorgulayan özgün bir çalışmadır. Yazar, hastalığın yalnızca biyolojik bir durum olmadığını; toplum yaşamı üzerindeki etkilerini ve bu etkinin edebi metinlere yansımasını anlatır. Atalay'ın yaklaşımı, edebiyat ile tıp arasındaki kesişim noktalarını görünür kılarak, okura disiplinler arası bir bakış açısı sunar. Mustafa Vakkas Atalay eczacıdır. Mesleki tecrübelerini edebi donanımı ile harmanlayarak oluşturduğu Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri adlı eser, farklı bölümlerle salgın ve edebiyat ilişkisini irdeleyen kapsamlı bir çalışmadır.

Eserde ele alınan bazı başlıklar; Hastalık Kavramı, Salgın Eserleri ve Edebiyat, Salgın Eserleri ve Toplum, Salgın Eserleri ve Din, Salgın Eserleri ve Mekân, İslam Tarihindeki İlk Veba Salgını Amvâs Vebası. Ayrıca Mustafa Vakkas Atalay, salgın konusunu işleyen eserlerin incelenmesine de kitabında genişçe yer vermiş.

Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri, hastalık kavramını tanımlayarak, hastalıkları teknik olarak kısaca anlatılan bölümle başlıyor. Çiçek hastalığı, kızamık, kolera gibi hastalıklardan bahsediliyor. Eserin bu giriş bölümü çok teknik terimlere boğulmadan her okurun anlayacağı bir dille yazılmış. Esasen kitabın tamamı için bu tespiti yapabiliriz. Bizi tıbbi terminoloji ile yormadan hastalıkları anlatmaktan ziyade, bu tür geniş çaplı salgınların toplum hayatını nasıl etkilediğini ve bunun edebiyatta nasıl yer bulduğu üzerinde düşünmemizi istiyor yazar.

Atalay, hastalığın yaşamın bir parçası ve gerçeği oldu fikrini vurgularken özellikle sanatçı da bu gerçekle yüzleştiği yahut bu gerçeği bildiği için eserlerinde hastalıklardan bahsedebileceğine değiniyor. Yazar özellikle salgın veya çaresiz bir hastalık karşısında insanın yaşadığı acının ve çaresizliğin sanatçıyı tetikleyen bir yaracı güç olduğundan bahsediyor. Elbette hastalık sadece acı duygusu yaratmıyor; sanatçının belki hayata bakışını şekillendiren ölümle yüzleşme, ölüme yaklaşma, yok olma hissini de tetiklediğini düşünüyorum. Yazar, salgınların ve hastalığın olağan dışı olmasının ve biraz kötücül durum yaratmasının edebiyatın da temelini oluşturduğunu savunuyor. Bu noktada şöyle bir tespiti var Mustafa Vakkas'ın:

" Salgının edebiyatla bütünleşmesi özellikle insanlığın yaşadığı kırılmalar ile birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. Hastalıkların yaşattığı derin travmalar, daha fazla etkileyici imge ve öğeler içermesi açısından da her zaman yaşamdan daha çok değinilmesi gerektiği hususunu gündeme getirmiştir." (s.42)

Atalay, salgın konusunu işleyen eserleri incelemiş ve bu eserlerde salgının dört şekilde işlendiğini tespit etmiş. Bunlardan birincisi; temel konunun salgın hastalık olduğu ve tüm kurgunun bu hastalık çevresinde geliştiği eserler, ikincisi ana konunun yanında salgın hastalığın da işlendiği eserler, üçüncüsü salgın hastalığa çok az değinen hatta bazen ismini dahi anmadan bahsedilen eserler, dördüncüsü hastalığın tarihi gelişimini anlatan daha çok bilgi vermek amacıyla yazılan eserler. Yazar bu dört başlığı irdelerken her biriyle ilgili Türk ve dünya edebiyatından örnekler de sunuyor.

Salgın ve hastalıkların edebiyattaki yerine dair belki pek çok çalışma yapılmıştır bu zamana kadar fakat Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri konuyu akademik bir dille aktarmadan, okuru teknik bilgilere boğmadan bilimsel yöntemlerden de istifade ederek hazırlanmış. Bana kalırsa eseri özgün kılan içeriğinden ziyade bu anlatım şekli olmuş.

Gerçek hayatta salgın hangi aşamalarda gerçekleşir belki tıbbi kaynaklardan öğrenilebilir fakat edebi bir metinde salgını anlatırken hangi aşamalara yer verilmektedir sorusunun cevabını yazar, 17 maddede sıralıyor. Bu meseleyi işleyen romanlarda salgın hangi aşamalarla gerçekleşmiş ve bu evrelerde neler yapılmış bunlardan bahsediyor. Bu kısım Atalay'ın eserinde dikkatimizi çeken bölümlerden biri.

Salgın konusunda ele alan edebi türlerden bahsedilirken Decameron, Veba Yılı Günlüğü ve Albert Camus'un Veba adlı eserinden bahsediyor. Yazar yine bu bölümde Orhan Pamuk'un Veba Geceleri eserine değiniyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu esere bir daha uzunca yer veren Atalay roman dışında da salgın teması edebiyatta hangi anlatılar içinde yer bulmuş sorularına da cevap veriyor.

Yazar, salgın hastalıkların edebi izlerini takip ederken salgının din üzerine etkilerinden de bahsediyor. Mustafa Vakkas, salgının getirdiği belirsizlik içerisinde özellikle ölüm endişesi, hayatın son bulma korkusu ya da yakınlarını kaybetme tedirginliği ile insanların bir takım manevi değerlere daha çok sarıldığını ortaya koyuyor. Bir felaket durumunda, insan kendi vaziyetini, zaman zaman pişmanlığını, yaptığı hataları daha çok düşünüyor. Bu bağlamda hastalıklara çözüm aranırken dini yorumun da ortaya atıldığına değinen Atalay, mesela veba rahatsızlığının kilisenin baskısı altındaki orta çağ Avrupa'sında en güçlü zamanını yaşaması, salgın hastalıkların dini yorumunu beraberinde getirmektedir fikrinde.

Kimi zaman salgının ilahi bir ceza olarak görülmesi, kimi zaman da rahmet ve bereket olarak algılanması durumlarıyla karşılaşıldığından bahsediyor. Özellikle İslami toplumlarda ilk gelişen refleksin ilahi olana muhatap olma ya da şehitlik mertebesine yükselme olarak gördüğümüzden bahsediyor, yine İslami inanca sahip toplumlarda bu tür hastalıkların kader bilinci ile yorumlanması tedbirlere karşı da biraz kayıtsız kalınması nedeni olduğundan değiniyor Atalay. Netice olarak salgın hastalıklardan bahsedilen edebi eserlerde de dini bakış açısı yine toplumun bir yansıması olarak ele alınıyor

Mustafa Vakkas Atalay, eserin başında bu eserin nasıl oluştuğundan bahsederken akademik bir çalışma olmadığını fakat kapsayıcı ve belirli bir sistemle kitabını yazdığı söylüyor. Yazarın, Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri'ni oluştururken farklı yerlerdeki yazıların da bir araya getirildiğini görüyoruz. Elbette bu tür kapsamlı bir çalışmada yazarların uzunca yıllar farklı mecralarda yazdıkları yazıları toplamaları kaçınılmazdır. Fakat Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri'ni okurken içeriğin daha iyi bir tasnifle bölümlendirilmesi okura kolaylık sunacaktı fikrindeyim. Kitapta Bir Salgın Güncesi başlıklı bölümden sonrasının ikinci bölüm olarak sınıflandırılıp buradaki dağınık başlıklarından toplanması sanırım daha yerinde olurdu. Bu bahsettiğimiz şekle dayalı önerileri bir kenara bırakırsak, eserin alanında yapılan kıymetli bir çalışma olduğu kanaatindeyim.

Yazımızı Mustafa Vakkas'ın kendi cümlesiyle bitirmek isteriz " Hastalık değişir yaşananlar asla."

Sağlık ve Hastalığın Edebi İzleri

Mustafa Vakkas ATALAY

Ahenk Kitap,İstanbul,2025