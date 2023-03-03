Sahipsiz Güzel Eseri Bağlamında Yazarına Bir Mektup

Bir kitabı okumak nasibiniz ise o kitap sizi arayıp buluyor. O, kitap sizin izinizi her yerden sürüyor.

İlk olarak; Ethem Erdoğan'ın eseriniz üzerine kaleme aldığı titiz ve alanına dayalı önemi vurgulayarak eserin okunması ve doğru anlaşılmasına kazanım sağladığı değerlendirmesi ile okuma haritamı oluşturdum. Hayatı doğru noktalarıyla ele alan eserini Sahipsiz Güzel, kaderin insan üzerinde oluşturduğu gerilimin neden olduğu aşırılıkların denge içerisinde hayatın kabine dokunmaktadır. Ben doğmadan doğan hakikatimi anlamak adına eserinizi okumaya karar verdim.

Ethem Erdoğan, eserinizin konu edindiği tasavvuf ve üslubunun dayandığı tasavvufi değerin kurucu metin tekniğiyle denemelere uyarlanmasına ilgimi çekti, şöyle ki: Ethem Erdoğan: "Kurucu Metin" kavramına bakmamız gerekiyor. Ayrıntıya girmeden kavramın çerçevesini ortaya koyalım: Anadolu'yu Türk ve Müslüman yapan, bu kimliğin kurumsal olarak teşekkül etmesini sağlayan metinler, şeklinde tanımlayabiliriz. Son dönemlerde değişik yapılar tarafından üretilen çalışmalarda bu metinlere kök metinler, zemin metinler gibi isimler de verilmiş. "Bu metinlerin işlevinin ve tarihsel süreçteki etkisinin, günümüz şartlarında da bir benzerinin oluşturulması pekâlâ mümkündür. Çünkü şartlar ve dilde gerçekleşen değişimler, o metinlerin özünde ve gönderisinde bir bozulmaya sebep olmaz. Bununla ilgili tek gerekçe sunmakla yetineceğim: Çünkü kurucu metinlerdeki dil değişimi gerçekleşmiş ama kirlenmemiş bir dildir" [1]

Sahipsiz Güzel, saygıdeğer Başaran, size sormak istiyorum: Güzel hiç sahipsiz olur mu? Güzelin sahibi güzeldir. Herkes güzelin peşindeyken nasıl sahipsiz kalmış ki? Güzelliğe neden sahip çıkılmıyor? Çünkü acıya sahip çıkılıyor. Güzel sahipsiz kalıyor. Geçmişten günümüze insanlık acıya sarılır. Yazarlar ve şairler acıya sarılmaktadır. Acıya sarılan, güzelliği kıskandırmakta ve gücendirmektedir. Acımak Allah'a mahsustur. İnsanoğlu acımakla acıya sarılmakla kendini tanrılaştırmaktadır. İnsan, iyiliğe ve güzelliğe sarılmalıdır. İyiliğe ve güzelliğe sahip çıkmalıdır. Bu kimin ahı, suçunu bilen bir gönül kalemine sahip Ahmet Edip Başaran, tasavvuf üzerinden güzelliğe sahip çıkmanın düşünce ve eylem boyutunu fasıl, gazel ve kırk altı deneme ile okura Güzel'e sahip çıkmanın yolunu sunmaktadır.

Başaran'ın bir gerçeği var. Kalbi bir arayışın izinde olan insan... İnsan her daim kalbiyle arayandır, hakkı ve hakikati. İyiyi ve güzeli anlayabileceği bir kalbi vardır insanın ve o kalp mihenktir. Bu kalp yolunun ustaları, pirler yol yöntem göstererek, ocaklarında kalplere şifa reçeteleriyle hizmet etmiş nice isim vardır. Ahmet Yesevi Hazretleri ve Hazreti Yunus bu isimlerdendir.

Manevi tekâmül sürecinde aşk, bir başlangıç noktası olarak görülmektedir. Gözün işi görmek, kulağınki işitmek, gönlünki de aşktır. Gönül aşk ve âşıklık için yaratılmıştır, başka bir şey bilmez imiş. Gönlün göze gönderdiği gözyaşları ise maşuktan haber getirecek elçiler imiş. Çünkü aşk gözden başlar, gönül gözyaşını "bu bela benim senin aracılığında geldi, şifam da senin aracılığına olacaktır." diye gönderir imiş. Bu düşünceyle güzelliği görebilmekten öteye güzelliğe sarılabilmenin yegâne yolu, aşk ve âşıklık ile gerçekleşmektedir.

Sadra şifa olan sözleriniz ile hikmet pınarlarından derdiğiniz cümleleri bir okur olarak önümüze sunduğunuz için teşekkür ederiz.

Sahipsiz Güzel

Ahmet Edip Başaran

Muhit Yayınları

Mart 2022

214 sayfa

[1] Ethem Erdoğan, kitaphaber.com.tr (erişim tarihi 20.02.2023)