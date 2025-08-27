Şahitlik Edilmiş Hayatlar: Son Güzel Günler

İnsan güzel günlere hep hazırdır. Peki ya yaşadıklarının son güzel günler olduğunu bilseydi ne hissederdi? O son, hâlâ güzel olur muydu? O zaman güzelliğin tadına nasıl varabilirdi? İçten içe sonsuzluğu arzulayan, ne kadar şikâyet etse de ölümsüz olma hayalinin rüzgârından içinin titrediği insan, sonlara ne kadar hazırdır? İsmiyle bile zihninizi soru yağmuruna tutan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Abdullah İpek'in 2024 yılının şubat ayında, Loras Yayınları etiketiyle çıkan Son Güzel Günler isimli ilk öykü kitabı.

Eser, 11 öyküden oluşuyor. Geçmişin geçmeyen izleriyle bezenmiş. Maziden bu güne yansıyan, kimi zaman gülümseten kimi zaman hüzne çeken hâlleri kitabın ruhunu oluşturuyor. Abdullah İpek'in kaleminden insani öyküler dökülüyor. Yazar yaşama tanık gözlerle bakıyor ve şahitlik edilmiş hayatları kaleme alıyor. Okuduklarımız, ister istemez hepimizin bir anına denk gelen hatıraları canlandırıyor.

"Bilir misiniz Hâkim Bey burada zaman hep aynıdır. İnsanlar da. Herkesin kendine has bir yalnızlığı vardır. Kimse başkasının yalnızlığına dokunmak istemez." (s. 97)

Hayat bir yolculuktur ve Abdullah İpek'in öykülerinde yol hâli öne çıkıyor. Yolda olmanın ve yolculuğa anlam katmanın yazar için ayrı bir önemi olduğunu düşündürüyor. Jaspers, Felsefeye Giriş kitabında, Kök metafor olarak bilinen "yolda olmak" kavramı için "Gerçeğin peşinde, hakikati bilmek için çabalamak, arayarak yolda olmak veya huzuru bulmaktır," der. Bu tam olarak Son Güzel Günler'in satırlarına ışık tutar nitelikte bir tanımdır. Sayfa 88'de ki, "Elindeki kurşun kalemi alıp tane tane anlattım. Anladı mı yoksa anlamış gibi mi yaptı kestiremedim. Öğrenci milleti bu, bazen gururuna yediremeyip anladım der ama bir halt anladığı da olmazdı. Kendimden bilirim bunu." satırları meselenin destekleyici örneklerinden biridir. Bunların üzerine Son Güzel Günler isimli kitabı için Abdullah İpek'in hayata bakışının bir sinopsisi diyebilirim.

Bununla birlikte yazarın karakterlerinde, sarışın ve renkli gözlerin ön plana çıktığı görülüyor. İyi bir gözlemci olan yazarın, toplumun iz düşümü diyebileceğim Son Güzel Günler eserinde, tek tipleşme eğiliminin günümdeki yansımasını bu şekilde işlediğini düşünüyorum. Hâliyle güzellik anlayışının kalıplara indirildiği günümüzün gerçeğine bir gönderme hissi doğuyor. Ateş Düştüğü Yeri (mi) Yakar hikâyesinin özünde ise çaresizliğin suiistimal edildiği, toplumsal gerçekliğimiz çarpıyor yüzümüze. "Her ne kadar aldığı para, normal bir vatandaşın aldığının yarısı olsa da. Hasta bir anne ve iki kardeşin yükünü omuzlamış. Ne deseler, ne iş buyursalar yapmaya hazır." (s. 83) satırlarını okuyan herkeste, özellikle son yılların resmi canlanıyor. Eser, tarihe utanılacak notlar düşerek belki de gelecekten umut diliyor. Yazar, günlük hayat akışında sıradanlaşıp artık görünmez olanı görüyor. Kanıksanan durumların olağanlaşmış hâline farklı gözle bakabiliyor. Aynı zamanda öykü içinde yapılan atıfla yıllar öncesine götüren yazar, geçmişle günümüzü bağdaştırıyor. Benzer acıların, hikâyelerde isimleri değişerek devam ettiği gerçeğine dikkat çekiyor. Tarihler boyu tekerrür eden yaşanmışlıklarla yarın yaşanacaklar değişir mi bilemeyiz ama yazar gücü yettiğince anlatmaktan sorumludur, biz okurlar da fark etmekten...

Tıpkı V. Şklovski'nin Sözcüğün Dirilişi başlıklı yazısında "Biz alışılmış olanı hissetmeyiz, görmeyiz, ama onu tanırız yalnızca." söylediği gibi. Abdullah İpek'in tüm kitap boyunca alışılmış olanı hisseden ve gören, duyarsız tanıkların da gözünü açma hissine bürünen ahvali canlanıyor gözümüzde.

Gün geliyor en anlayışlı insan dediğimiz kişi bile kendi anlayışına bezginleşebiliyor. Üst satırlarda da söylediğim gibi insanlık hâli... Bizim yeter diyen hâllerimiz, bir başkasının hikâyesine istemeden son noktayı koyabiliyor. Son tutunağının biz olduğunu bilmeden "insanız ya hu" cümlesine sığınabiliyoruz. Yazar, Rutin isimli öyküsünü böyle hislerle doğurmuş. Yazdıklarıyla adeta okurlarının sınırlarını genişletme misyonu yüklemiş gibi gözüküyor. Etkileyici ve düşündürücü...

"O gittikten sonra vicdanımı yokladım. Rahattı ama yol boyunca acabalarla boğuşmadım değil." (s.36)

Kendi Değil isimli öyküsü, merak unsuru en belirgin olarak öne çıksa da kitapta genel anlamda merak unsuru diri tutulmuş bu da okuma eylemini daha keyifli hâle getirmiş. Son Güzel Günler bütününde şaşırtan, hüzünlendiren, gülümseten, düşündüren, yarım kalan hikâyeleri anlatıyor. Bununla birlikte biçimsel olarak bakıldığında yazarın üslubunda bir sakinlik var. Okur ister istemez tüm duyguların içinden dingin bir ruhla çıkıyor. Ayrıca özellikle Oyun Bitti isimli öyküsünde belirginleşen ironik dilin, Abdullah İpek'in kalemine yakıştığını söyleyebilirim. Kitabın genel olarak ben diliyle kaleme alınmış olması da okuru daha çok öykülere bağlıyor. Zaman zaman okur, iç sesinin kitapta can bulduğunu hissedebiliyor.

İsmini edebiyat dergilerinde sıkça gördüğümüz Abdullah İpek'in, okurda kendi yansımasını buldurma maharetiyle, yeni eserlerinin nasıl olacağı merak uyandırıyor. Yolu açık, okuru bol olsun.

Abdullah İpek

Son Güzel Günler

Loras Yayınları

111 sayfa