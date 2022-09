Şairler Geçidi: Abdulhâlik AKER ile Konuştuk

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Meraklı ve mücadeleciyim. Muhteris olduğumu sanmıyorum ama bazı konularda hırslandığım olur. Ağırkanlı ve hantalım. Bir şeyi kafama koydum mu kesinlikle yaparım ama örneğin başkasının iki günde yapacağı işi ben bir ayda yaparım. Mücadelem biraz ağır ilerliyor da diyebilirim. Ortalama bir baba, ortalama bir öğretmen, ortalama bir evlat, bir eş, bir kardeş olmakla beraber iyi bir şair olduğumu düşünüyorum. İnşallah öyleyimdir. Hakkıyla üstesinden geldiğim tek işin okumak ve yazmak olduğu fikri eskiden bazen, şimdi ise sık sık yokluyor beni.

Şiir yazma biçiminizi anlatır mısınız? Şiirin mutfağı sizde nasıldır?

Şu konuyla ilgili oturup bir şiir yazayım dediğimi hatırlamıyorum. Çoğunlukla bir mısra veya imajın aklıma düşmesi sonucu masaya oturur; onu genişletmeye ve geliştirmeye çalışırım. Bazen bu ilk düşünceden çok bağımsız bir şey ortaya çıktığı da oluyor ama daha çok aklıma ilk düşen bu mısra veya imajın çevresinde bir şeyler meydana gelmiş oluyor. Maksimum bir iki hafta sürer yazmam ama uzun süre bekletip geri dönerim. Yapmak istediğim değişiklikleri o zaman yaparım. Bazen yayınladığım şiirleri de sonradan değiştiririm. Kitabımdaki bazı şiirler dergilerde yayınlandıkları hallerinden farklıdır mesela. Ağırlık gece yazmakla beraber gündüz yazdığım da vardır. İlk şiirlerimi saymazsak uzun bir zamandır bilgisayarla yazıyorum.

Günümüz şiirlerinin sorunları nelerdir? Çözüm ne olabilir? Şiirimizin bugünkü durumu hakkında neler dersiniz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki tarihin hiçbir döneminde sorunsuz bir şiir olduğunu sanmıyorum. Her dönemin şiirinde kendine has sorunlar illaki olmuştur ve bence bu sorunlar o dönemin iyi şiirine irtifa kazandırmak gibi iyi işlere de hizmet etmiştir. Günümüzde şairlerin hep birbirine benzer şiirler yazmaları, saf şiir dediğimiz anlayışın alelade görülmesi, nitelikli olanları istisna kaydıyla deneysel şiir adına şiirden uzaklaşılması belli başlı sorunlar sanırım. Fakat bunların hangisine bakarsak bakalım iyi şiire irtifa kazandırdıklarını söyleyebiliriz. Bir şeyin kötü örneği iyisine her zaman hizmet eder. Bu hayatın doğal bir akışıdır. Sorunsuz bir alanın çekilmezliği çok daha vahim bir olaydır bana kalırsa. Bu nedenle çözüm üretmek yerine iyi şiirler yazmak eskiden de olduğu gibi tek yolumuz.

Dergi takip ediyor musunuz? Hangi dergilerde yazdınız/yazıyorsunuz? Dergilerdeki şiirler üzerine neler söylersiniz?

Eskisi kadar olmasa da hâlâ dergi takip ediyorum. Eskiden hem daha çok dergi takip eder hem de bu dergilerin hemen her yazısını okurdum. Şimdi hem takip ettiğim dergi sayısı hem de bu dergilerde okuduğum metin sayısı az. İlk şiirim 2012 yılında Dergâh dergisinde yayınlandı, en çok da burada yazdım. Dergâh'ın dışında Mahalle Mektebi, İtibar, Yedi İklim, Budak, Alandayız, Tasfiye, Sadece Şiir ve Kundak dergilerinde genellikle şiirlerim bazen de yazılarım çıktı. 2020 yılından bu yana Kürtçe şiirler de yazıyorum. Bunları ise Nûbihar dergisinde yayınlıyorum.

Hikâye / öykü türü günümüzün popüler edebiyat türleri arasında. Şiire ilginin az olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ise neden?

Öyküye nazaran şiire ilginin az olduğu bir gerçek. Bu zamanın ruhuyla ilgili bir şey olsa gerek. İnsanların şiire yüklediği anlam, şiirden beklentileri geçmişe göre farklılık arz ediyor. Öykünün olay içeriyor olması ve bunun okuru meraklandırması günümüz okurunun daha çok ilgisini çekiyor olmalı. Öte yandan öykünün şiire nazaran çok keskin değişiklikler yaşamadığını da söyleyebilirim. Günümüz şiiri anlaşılmaz görünüyor olabilir. Bunda sadece okuru suçlayamam, haklılık paylarının olduğunu da söyleyebilirim ama okurun günümüz şiirini anlamak için gerekli çabayı sarf etmediği de bir gerçek. Yine de şiirin kendine yeten bir okurunun olduğu kanaatindeyim. Şiirin az ama nitelikli okurunun olması kötü bir durum değildir.

Şiir sadece bireysel bir düşünüşün eseri mi yoksa toplumsal olay ve olgular da aynı oranda etkili midir?

Elbette toplumsal olay ve olgular da aynı oranda etkilidir şiirde. Fakat günümüz için bu sorunun tam tersini sormamız gerekiyor. Çünkü günümüz şiiri bireysel düşünüşü toplumsal olay ve olgular kadar önemsemiyor. Bireysel duygu ve düşüncelerin dün olduğu gibi bugün de şiirin temel kaynaklarından biri olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor.

Şiiri ortaya çıkartan koşullara ek olarak neler söyleyebilirsiniz?

Bunun şairden şaire farklılıklar arz ettiğini söyleyebilirim. Her şairde şiiri ortaya çıkaran koşullar başka başkadır. Kendi adıma konuşacak olursam bir şiirin bende yer etmesi, yazılmayı istemesi ve nihayet yazılıp son bulması da farklı nedenlerle olmakta. Bir olay karşısında hüzünlenmem, sinirlenmem, hayret etmem bile bir şiir yazmama neden olabilir. İzlediğim bir film, dinlediğim bir şarkı, okuduğum bir roman bile bir şiirin ortaya çıkması için tüm koşulları sağlayabilir.

Şiir ve şuur arasında birbirini etkileyen ya da tetikleyen bir ilgiden söz edebilir miyiz? Toplumun akıbeti açısından şiiri değerlendirmek mümkün müdür?

Toplumun eskisi kadar şiirden büyük bir beklenti içerisinde olduğunu sanmıyorum. En azından şiirden beklenti içerisinde olanların eskisi kadar çok olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Günümüz toplumunun şuurunu belirleyen şairler değil artık. Fakat şiirin bir dil işçiliği olması, onun yalnızca bu alanda, yani dil meselesinde bir bilinç oluşturabileceğini düşünüyorum.

Şiirin metropol ya da taşra ile bağı nedir? "Büyük şiir büyük şehirlerde mi yazılır"?

Eskiden bu daha farklı oluyordu sanırım ama 90'ların başından günümüze değin Türk şiirinde yer eden veya bu anlamda umut vadeden şairlerin taşradan çıktığını, ilk şiirlerini taşrada yazıp daha sonra merkeze geçtiklerini söyleyebilirim. Bunun nedenleri üzerinde sosyologların durması lazım. Anadolu'da doğup büyüyen, ilk ürünlerini buralarda yazıp yayınlayan şairlerin yakaladıkları irtifaya rağmen neden bir merkeze, bilhassa İstanbul'a ihtiyaç duydukları incelenmeye değer. Büyük şiirin büyük şehirlerde yazılmadığını onlarca şair onlarca şiiriyle ispatlamıştır. Buna rağmen neden hâlâ büyük şehirlere ilgi devam ediyor, araştırılması gerek. Edebî çevre dediğimiz şeyin iyi şiir yazmak noktasında hiç etkili olmadığını, hadi olaya biraz daha ılımlı yaklaşalım, çok da etkili olmadığını söyleyebilirim. Şiirin daha çok okura ulaşmasında, yayınlanmasında, yayıncı bulmasında daha etkili olabilir ama şiir metni üzerine böyle bir etki söz konusu değildir.

Şiirde kuşak kavramı üzerine değerlendirme yapmak ister misiniz? Bu konuda neler söylersiniz?

Kuşak dediğimiz şey, birbirleriyle aynı zamanda yaşamış olmaktan başka aralarında neredeyse hiçbir bağın olmadığı şairler topluluğunu ifade ediyor. Şairlerin kuşaklara ayrılması bize nasıl bir avantaj sağlar, bilmiyorum. Şiir için sağlıklı bir sınıflandırmanın şiir anlayışı üzerinden olması gerektiğine kaniyim. Benim şiirimin Cahit Sıtkı'yla, Dıranas'la, Necip Fazıl'la, Çobanoğlu'yla bir bağı var. Beni 2010 Kuşağı içerisinde değerlendirmek şiirimin daha iyi anlaşılması için bir katkı sunacak mı, emin değilim. Değilse kuşak var mı yok mu söyleminde kuşakların olduğunu kabul ediyorum. Fakat bu sınıflandırmanın gereksiz olduğu düşüncesindeyim. Üstelik bu kuşağın on yılda bir değişmesi de sağlıklı değil bana kalırsa.

Şiir eleştirisi var mı günümüzde? Bir şiir eleştirisi nasıl olmalıdır? Bu alanda dikkatinizi çeken isimler kimler?

Şiir eleştirisi var. Yeterli mi derseniz elbette değil ama var. Şiirin nasıl olması ya da olmamasından ziyade iyi şiirlerin yazılmasının şiir adına daha sağlıklı olduğunu söylerim hep. Peki, şiir eleştirmeni ne yapmalı bu noktada? Zira o şair değildir. Şiire katkısı nasıl olmalıdır? Buna vereceğim cevap şiir eleştirisinin nasıl olması gerektiğinin de cevabı olacak. Şiir üzerine yapılan poetik, kuramsal ağırlıklı çalışmalardan çok şiir metnine ve onun anlaşılmasına, çözümlenmesine hizmet eden eleştirinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu eleştiri okuru o şiirin iklimine çekme noktasında da oldukça etkilidir. Bu anlamda Mustafa Kurt'un Çağdaş Türk Şiirinde Modernizmin İmgeleri çalışması ile Furkan Çalışkan'ın İmkânsızın İhlali isimli eseri aklıma ilk gelen iki iyi eleştiri.

Şiir, kurucu bir unsur olarak geçmişten günümüze birçok toplumun duygu ve düşünce bütünlüğü içerisinde hareket etmesini sağlayan bir etkiye sahip tür. Bu bakımdan şiirin kurucu rolü üzerinden kültür ve medeniyet okumaları nasıl yapılabilir.

Yukarıda da benzer şeyler söyledim sanırım. Tekrara düşmek pahasına yinelemem gerekirse şiirin eskisi gibi/kadar kurucu bir rol üstlendiğini söylemek zor. Toplum şiirden bu beklentisini kopardığı gibi şairler de bu rolü üstlenmek istemiyor artık veya üstlenemiyor. Açıkçası bu durum biraz da bizim toplumumuzla ilgili bir şey. Her şairden bir Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Sezai Karakoç olmasını bekliyoruz biraz. Oysa şiirimizin Orhan Veli gibi, Cahit Sıtkı gibi salt şair olan isimleri de var. Her şairin aynı zamanda bir öncü olmasını beklemek de doğru değil. Bu anlamda şiir üzerinden kültür ve medeniyet okumaları yapmak da şairden şaire farklılık gösteriyor.

Şiirde usta-çırak ilişkisi bağlamında bu ilişkinin eğitim-etki/gölge riski üzerine neler düşünürsünüz?

Eskiden çok daha etkiliydi usta-çırak ilişkisi ama günümüzde vebalı gibi bakılıyor buna. Şairler etkilendikleri isimleri adeta gizliyorlar ve onlardan konuşmak istemiyorlar. Aşk şiirlerine, ilhama nasıl eskimiş bir gözle bakılıyorsa usta-çırak ilişkisine de öyle bakılıyor. Oysaki hepimiz bir şiiri severek şair olmuşuzdur. Kimse anasının karnından şair doğmuyor. Öyle doğuyor olsa bile başka şairleri okumadan bunun farkına varamıyor. Şairlerin başka şairlerden etkilenmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Mesele taklit düzeyinde onu tekrarlamamaktır. Şahsen şiirlerimde Necip Fazıl'ın, Cahit Sıtkı'nın, Çobanoğlu'nun etkisinin görülmesi beni mutlu eder. İstediğim şeyi yapıyorum demektir bu. Aynı zamanda bunu yalnız şairlerle de kısıtlamamak gerek. Yukarıda da dediğim gibi dinlediğimiz şarkıların, izlediğimiz filmlerin, okuduğumuz romanların da bizde tesiri vardır. Örnek vermek gerekirse Kıraç'ın benim şiirime etkisi Cahit Sıtkı'nın etkisinden daha az değildir. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, en az Şiirler Çağla kadar etkili olmuştur şairliğimde. Rahmetli Mustafa Miyasoğlu'nun Kaybolmuş Günler romanındaki Beşir'i hep ruh akrabam olarak görmüşümdür. Şiirime de şairliğime de etki etmiştir.

Folklor şiire düşman mıydı hala öyle midir?

Değildi, hâlâ da öyle.

Roman, hikâye/öykü yazarların birbirleriyle çekişmeleri pek gözlemlenen bir durum değilken şairlerin çekişmeleri, Türk edebiyatında en sık rastlanan bir durum olarak görülmektedir. Şiirin ve şairlerin çekişmeleri hakkında neler söylersiniz?

Şiir er meydanı gibidir. Kimse, diğerinin kendisinden iyi olduğunu kabul etmek istemez. Bu mesele biraz da şairlerin kişilikleri, duruşlarıyla da ilgili bir şeydir. Şairin kibri nedense eskiden beri doğal karşılanır. Dahası eskiden bu çekişmeler anlamlı ve güzeldi. Şimdiki şairlerin çekişmesi er meydanından çok horoz dövüşü gibi. Hoş öylesine şair de denmez ya.