Şairler Geçidi: Tayyib Atmaca ile Konuştuk

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

1962 yılında sürgün geldiğim bu dünya topraklarında nasibin uçtuğu yöne doğru kanat çırparak yaşıyorum. Gezmeyi seviyorum ama daha çok yürüyüşlerim içime doğru oluyor. Çok yazıyorum ama çok okunduğumu zannetmiyorum. Çok okunmak ve tanınmak için de ayrıca bir gayret göstermiyorum. Benim işim okumak ve yazmak, geriye hoş seda kalır kalmaz orasını benim meselem değil. Ben seferdeyim zafer O'nun takdiri.

Şiir yazma biçiminizi anlatır mısınız? Şiirin mutfağı sizde nasıldır?

Şiir bir kelimeden doğar. O kelimeyi bulduğum zaman dilimde yetirmeye çalışırım. Kafam ve kalbimin terazisinde tartmadan hiçbir kelimeyi şiir dizelerinin arasına katmam. Şiir gönlümde yeşermeye başladığı zaman yer ve mekân beklemeden şiiri irticalen yazmaya başlar daha sonra da demlenmeye bırakırım. Mümkün mertebede şiirin manasını karnıma gizlemeye çalışmadığım gibi okurun da gözüne çakmaya çalışmam. Şiirde mesaj vermeye çalışmam. Başka şairlerin kelimelerine yaslanmam, gerekirse o şairlere atıfta bulunabilecek göndermelerde bulunurum. Şiiri imge salatasına döndürmem. Hangi ölçü ve kalıplarla yazılırsa yazılsın şiirin insana dokunduğu kadar şiir olduğuna inanırım.

Yayınlanma aşamasına gelen üç şiir, bir deneme, bir de söyleşi kitabım var.

Günümüz şiirlerinin sorunları nelerdir? Çözüm ne olabilir? Şiirimizin bugünkü durumu hakkında neler dersiniz?

Günümüzde şairler, şiirin kendileriyle başladığını zannediyorlar. Bundan dolayı da dünden bugüne doğru okumalar yapmaları gerekirken bugünden başlıyorlar ve düne ulaşınca kadar bir ömür yaşayamıyorlar.

Şiirler birbirlerine benziyor, kendi üslubunu oluşturan şairlerin şiirleri -insana dokunuyorsa- gönüllerde dolaşıyor.

Bir şair geçmişten bugüne Türk diline hizmet etmiş kendi köklerinden beslenmeden kendi birikimini geleceğe aktaramaz. Günümüz şairlerin kahir ekseriyeti hece ve aruz ölçüsünden habersiz varsa yoksa serbest şiir vardır düşüncesiyle hareket ediyor. Şiiri bir kalıp içine sıkıştırmamak gerek ama aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazmadan/okumadan da şiirde ses akışını sağlanmaz.

Hece ve aruz ölçüsünü bilen ya da diline aşina olan şair, yazdıklarını bu şiirlerle mukayese ederek ne yapmak istediği ya da ne yaptığını tartıya çıkarmış olur.

Hangi kaynaklardan ya da hangi şairlerden beslenirseniz şiirinizde o maya olur. Süt üretiyor ayrıca yoğurt yapmak istiyorsanız mayanız bir başkasından aldığınız yoğurttur. Çaldığınız yoğurt tabiatıyla aynı yoğurt olmaz ama aldığınız mayanın da tadına ve kokusuna yakın olur.

Serbest şiir ya da adına "modern şiir" denilen şiir barajı doldu. Şiir çeşitliliği azaldı. En az bin yıl önceden başlayıp gönümüze doğru bir şiir okuma/yazma yolculuğuna çıkıp kendi kültürel kodlarımızın şifreleri ile açılacak yeni şiir sandıkları yapmamız gerek.

Dergi takip ediyor musunuz? Hangi dergilerde yazdınız/yazıyorsunuz? Dergilerdeki şiirler üzerine neler söylersiniz?

Takip edebildiğim üç beş dergi var, birkaç dergide de yazıyorum. Geçmiş yıllarda onlarca dergide yazdım.

Günümüz dergilerinin bir standarttı yok. A dergisinde şiirleri yayınlanan dergi ile Ğ dergisi arasında bir fark kalmadı. Çok dergi çıkıyor çok şiir yayınlanıyor ama şiir kitapları basılmıyor. Bir şair yedi dergide sekiz şiir yayınlatıyorsa ya şairde bir sorun var ya da dergilerin yayın politikalarında.

Günümüzde dergiler bir ihtiyaçtan ziyade ayrı bir "kanon" oluşturma isteği ile çıkıyor. Reklam almadan, kendi aboneleri ile yayın hayatını sürdürmüyorsa bir dergi başkalarının hamallığını yapmak için çıkıyordur.

Edebiyat "parayı veren düdüğü çalar" mantığı ile yürümez. Yürütmeye çalışanlar da mutlaka hesap peşinde olanlardır.

Hikâye / öykü türü günümüzün popüler edebiyat türleri arasında. Şiire ilginin az olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, ise neden?

İnsanoğlu yeryüzünde dolaştığı müddetçe özellikle doğu medeniyetinin çocukları arasında şiir yaşayacaktır. Şiir her devirde edebiyatın başrolünde oynar. Piyasada dolaşan bu kötü şiirler elbette zamanı geldiğinde edebiyat çöplüğünü dolduracaktır.

İnsana dokunan şiirleri tekrar okumaya başladığımızda şiirin yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum.

Şiir sadece bireysel bir düşünüşün eseri mi yoksa toplumsal olay ve olgular da aynı oranda etkili midir?

Şair toplumun içinde gezen, insanların dertleri ile dertlenen, toplumun bozulan taraflarını onarmaya çalışan sözle dünyayı daha yaşanılası bir hale getirmeye çalışan bir kelime işçisidir.

Kendini toplumdan soyutlayıp içine kapanarak yazılan şiir, şairin kendisi için yazdığı şiirdir ve terekesine bile koymaması gerekir.

Şair, bireysel düşüncelerini toplum içinde, topluma faydalı bir şekilde sözden yazıya aktararak geçmişten geleceğe yolculuk yapar kişidir.

Şair, nasıl bir hayat yaşıyorsa yazmış olduğu şiirlere de bu siner. Bencil bir şairden insanlığı kucaklayan dizeler aramak iğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydir.

Şair; "Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım / Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!" ilkesiyle hareket etmek zorundadır. Bu dünya görüşüne sahip olmayan şairlerin her ne kadar da isimleri kalsa da şiirleri zaman içinde saman alevi gibi yanmasıyla sönmesi bir olacaktır.

Şiiri ortaya çıkartan koşullara ek olarak neler söyleyebilirsiniz?

Şiir düşünce ve kalbin birlikte harekete geçmesi ile eser haline gelir. Bu da belli bir birikim ve donanım gerektirir. Şair, şiir vadisinde gönlünün konabileceği ne kadar çiçek varsa mümkün olduğu kadarıyla çiçek tozu toplamak zorundadır. Okumadan, düşünmeden insanların dertleriyle demlenmeden ilham perileri rüyalarınıza bile girmez.

Şiir ve şuur arasında birbirini etkileyen ya da tetikleyen bir ilgiden söz edebilir miyiz? Toplumun akıbeti açısından şiiri değerlendirmek mümkün müdür?

Her iki kelime de aynı kelime ağacının köklerinden türemiştir. Nasıl ki şuursuz bir insan toplum içinde birinci derecede arıza çıkarabilecek kişi olarak görülürse şuursuz şair de toplumun edebiyat penceresinin camını kırabilecek sakarlığa sahiptir.

Şair toplumun arasına karışan ama sürüleştirilmeye çalışılan toplumun içinde de haykırmasını bilin kişidir.

Şiir toplumun gittiği yöne gitmez ama toplumdaki duyarlı insanlara dokunarak onları kendine getirmeye çalışır. Şair kalabalıklardan bir kalabalık olan insan değildir. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, insanın diline ve gönlüne hizmet eden bir kelime işçisidir.

Şiirin metropol ya da taşra ile bağı nedir? "Büyük şiir büyük şehirlerde mi yazılır"?

Şehir medeni, taşra bedevidir. İçinde yaşadığımız yüzyılda ise nerenin şehir nerenin taşra olduğu birbirine karıştı. Şehirlerde bedevi, taşrada medeni yaşayan insanlar çoğaldı. Dünyanın öbür ucundaki kitap bir haftada elinizin altında, kendine usta arayan bir şiir çırağı ile ustasının arasında bir telefon tuşu var. Günümüzde büyük şehirlerde yaşayan şairler sadece suyun gözüne biraz daha yakınlar. Kendilerinden başka kimsenin su içmemesine müsaade etmek istemiyor olabilirle ama artık her yerde pınar kaynıyor. Sizin tabirinizle "taşra" da yaşayıp metropollerde yaşayan şairlerin eline su dökemeyeceği onlarca şair sayabilirim.

Büyük şiir büyük düşünceyle yazılır. Bunun için de mekân ve zaman gerekmez.

Şiirde kuşak kavramı üzerine değerlendirme yapmak ister misiniz? Bu konuda neler söylersiniz?

Zaman içinde şiiri daha güzel yazma ve farklı söyleyiş şekilleri denenmiştir. Her ne kadar da bunun adına kuşak denilse de bu farklı söyleyiş şekillerini deneyen şairlerin dönemi olarak kabul edilebilir.

Ortaya güzel örnekler konursa şiirin önü açılır değilse bu kötü örnekler belli bir süre insanların zihnini meşgul eder.

Onlarca farklı söyleyişlerle ortaya çıkan ve adına kuşak denilen şairlerin bir çırpıda adını sayamayız ama şiiriyle kalbimize dokunan şairleri de hayırla anarız.

Şiir, Sakarya, Dicle, Seyhan… gibi devamlı akan bir nehirdir. İşte bu kuşak şairi de kaynadığı yerden bu nehirlere doğru akacak yol bulabilirse şiirleri edebiyata dahil olur.

Şiir eleştirisi var mı günümüzde? Bir şiir eleştirisi nasıl olmalıdır? Bu alanda dikkatinizi çeken isimler kimler?

Hangi şaire "dünyada yaşayan iki büyük şair kimdir?" diye sorsanız "öbürü kim" diyorsa kimi nasıl eleştireceksiniz.

Şairin şairi, şiirin şiiri beslediğine inanırım. Şair nefsini bir put gibi önüne dikerse şiirine dokundurmaz.

Günümüzde eleştirmen var mı yok mu doğru bilmiyorum. Bir zamanlar Kayıtlar dergisinde Arif Ay ağabey dergilerde yayınlanan şiirler ve şiir kitapları üzerinde değiniler yapıyordu. Dokunduğu şairler, neredeyse hakarete varacak karşı yazılar yazdılar ve bu dergi karşı yazıları yayınladı ama karşı yazılara yazılan karşı bir yazıyı da polemiği büyütürüz endişesi ile yayınlamadı.

Şiir eleştirisini yapacak kişi belli bir birikime donanıma ve şiirin yirmi dokuz harfini bilmek zorundadır. Gerekirse eleştirdiği yerlerin altını doldurmak zorundadır. Ben altmış yaşına gelmeme rağmen yazmış olduğum bir şiiri iki üç arkadaşa gönderip görüşlerini aldıktan sonra üzerinde tekrar durmam gereken yerler üzerinde durup ondan sonra yayınlanacak şiirler dosyasına alırım.

Kendini yeterli gören şair ununu elemiş eleğini asmıştır. Unu, eleği bilmeyenler ekmeğin hangi aşamalardan geçtikten sonra ekmek olduğunu da bilmezler.

Eleştiriye razı olmak tabiri caizse bir dergâhta çile çıkarmaya tabi olmayı göze almak demektir. Çile çıkarmadan da şair olunmaz.

Şiir, kurucu bir unsur olarak geçmişten günümüze birçok toplumun duygu ve düşünce bütünlüğü içerisinde hareket etmesini sağlayan bir etkiye sahip tür. Bu bakımdan şiirin kurucu rolü üzerinden kültür ve medeniyet okumaları nasıl yapılabilir.

Bir şair şiir yolculuğuna çıkmadan önce ya da bir okur şiirden bir edebi tat almak istiyorsa geçmişten günümüzü doğru okumalar yapmalıdır. Bu okumalar neticesinde şiir yazsa da olur yazmasa da. Önemli olan şiir yazmak değil şiiri tanımaktır. Şiiri tanıdıktan sonra yazılan şiir şiir olur.

Türk şiiri dünya edebiyatı ile karşılaştırıldığında bir okyanus, diğer ülkeler ise bunun yanında bir iç deniz kalır. Günümüzde maalesef "modern şiir" diye bir kalıba sığdırılmaya çalışılınca hem deryayı bilmiyoruz hem de bahri olmayı.

Günümüzde hece ve aruzla yazılan şiirlerin "tukaka" olarak görüldüğünü ya da modasının geçtiğini söyleyenler bu deryaya dalmaya korkanlardır. Hece ve aruz ölçüsüyle yazılan şiirler bile kendi içlerinde farklı ölçü ve kalıplarla yazılan şiirler, şiire farklı bir yazılış ve söyleyiş ritmi katarken maalesef bunun farkında değiliz. Günümüzde isimleri öne çıkan ve serbest şiir yazan şairler şiir yolculuklarında cumhuriyet öncesi şiiri iyi özümseyen şairler olmuşlardır.

Geleneksel şiirimiz bor madeni gibidir. İşlemesini bilen nesil bir gün tekrar gelecektir.

Şiirde usta-çırak ilişkisi bağlamında bu ilişkinin eğitim-etki/gölge riski üzerine neler düşünürsünüz?

Bir çocuk, konuşmasını, yürümesini hâl ve hareketleri anne babasından öğrenerek ya da onları taklit ederek büyür ama belli bir yaşa geldikten sonra kendi karakteri oluşmaya başlar. Şiirde usta çırak ilişkisi de böyle bir şeydir.

Her fidan zaman içinde büyüyüp ağaç olacak ve dolayısıyla bir de gölgesi olacak. Usta çırak ilişkisinde ustasının gölgesinde dinlendikten sonra yola revan olmayanlar ustasının gölgesinde kalır. Bunun adı da taklit olur. Biraz daha ileriye gidersek ondan aldıklarını aldığı gibi satmaya çalışır bunun adı da intihal olur.

Folklor şiire düşman mıydı hala öyle midir?

Bu Cemal Süreya'nın kendi görüşüdür şahsen beni bağlamıyor.

Folklorun "Bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim" dalı olduğunu kim inkâr ediyorsa etsin buyursun.

Roman, hikâye/öykü yazarların birbirleriyle çekişmeleri pek gözlemlenen bir durum değilken şairlerin çekişmeleri, Türk edebiyatında en sık rastlanan bir durum olarak görülmektedir. Şiirin ve şairlerin çekişmeleri hakkında neler söylersiniz?

Şairler kalem ehli arasında egosu en yüksek insanlar olduğundan birçok şair kendisiyle bile anlaşamaz.

İnsan, (Târık Suresi/5-8)'e önce bir baksın ondan sonra alçak ve yüksek dağlarla uğraşsın!

Şair şairi, şiir şiiri besler. Burnundan kıl aldırmayan şairler ancak birbirlerini çekemezler. Yazdıklarımızla edebiyat duvarına bir kum tanesi olarak bile katkıda bulunamıyorsak havanda su dövmüşüz demektir.

Kibir şeytanın yoldaşıdır. Yoldaşı kibir olandan da şair olmaz. Olursa olmasa daha iyi.