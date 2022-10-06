Şairler Geçidi: Yasin Mortaş ile Konuştuk

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Ruhu tenine sığmayan bir şiir atlısı.

Şiir yazma biçiminizi anlatır mısınız? Şiirin mutfağı sizde nasıldır?

O şiir perisi gelir; eğer gelmezse çağırırım yine gelir.

Bazen şiir bulutu oluşur ve boşalır, tamamlanır toprakla.

Bazen de kalemi üşütmemek için kâğıtla örterim üzerini, ısınır ve tekrar kanatlanır.

Günümüz şiirlerinin sorunları nelerdir? Çözüm ne olabilir? Şiirimizin bugünkü durumu hakkında neler dersiniz?

Şiirin sorunu çağdır, çağ sorunluysa, çağ elbisesine bürünür şiir; şiirin sorunu kendisi değildir.

İmgeye imge yüklemek şiirin ayaklarını aksatıyor.

Sığ seslenişler ağrıtıyor ruhu.

Dergi takip ediyor musunuz? Hangi dergilerde yazdınız/yazıyorsunuz? Dergilerdeki şiirler üzerine neler söylersiniz?

Hepsini her ay bir çırpıda ulaşmak zor. Bazılarını takip ediyorum. Türk şiirine izler bırakmış Kırağıda yazdım yıllar önce. Şimdi Hece, Yitik Söz, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Hece Taşları ve birçok dergide yazıyorum.

Şiirler kendilerini söyler.

Hikâye / öykü türü günümüzün popüler edebiyat türleri arasında. Şiire ilginin az olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ise neden?

Şiir de okuyucusuyla popüler. Eğer o eksilirse âmâ'dır edebiyat.

Şiir sadece bireysel bir düşünüşün eseri mi yoksa toplumsal olay ve olgular da aynı oranda etkili midir?

Hiç bir yazın türü bireysel değildir; bireyselden topluma evrilen bir rahatsızlık halidir o. Toplumun hüznüne ortak değilse neyi yazar, Yazar.

Şiiri ortaya çıkartan koşullara ek olarak neler söyleyebilirsiniz?

İnsanın rahatsızlığı meydanlara çağırıyor şairleri.

Şiir ve şuur arasında birbirini etkileyen ya da tetikleyen bir ilgiden söz edebilir miyiz? Toplumun akıbeti açısından şiiri değerlendirmek mümkün müdür?

Şuurlu şiir yazmaya devam etmeli şairler, toplum o şiir ırmağında yıkanmalı.

Şiirin metropol ya da taşra ile bağı nedir? "Büyük şiir büyük şehirlerde mi yazılır"?

Her şairin hamurunda taşra mayası olmalı.

Büyük şiir, şairin başkenti kalbindedir.

Bir şairin yeryüzüsü masasıdır, orada nice dünyalar, aşklar, vadiler ve çöller vardır.

O yazarken mekânların dışındadır.

Şiirde kuşak kavramı üzerine değerlendirme yapmak ister misiniz? Bu konuda neler söylersiniz?

Her çağ kendi kuşağıyla gelir tamamlar ve yenisine devreder. Şiir de öyle. Şiirde ne kadar kuşak farkı olursa olsun duygu mayası çağıyla yoğruldukça devam ettirir özünü. İnsan da öyle.

Fiziki olanlar değişebilir ve fakat aşkın dünyası kendisidir.

İnsani duyguların kuşak farkı yoktur.

Şiir eleştirisi var mı günümüzde? Bir şiir eleştirisi nasıl olmalıdır? Bu alanda dikkatinizi çeken isimler kimler?

Var. Her şair birbirinin eleştirmeni.

Her şair kendisine yontar diğerini. Yol aldıran eleştiri menzile götürebilir.

Ki eleştiri şiirin aynalarına baktırıp çekidüzen verilmeli şaire, şair adaylarına.

Şiir, kurucu bir unsur olarak geçmişten günümüze birçok toplumun duygu ve düşünce bütünlüğü içerisinde hareket etmesini sağlayan bir etkiye sahip tür. Bu bakımdan şiirin kurucu rolü üzerinden kültür ve medeniyet okumaları nasıl yapılabilir?

Şiir aynasına bakıp ruhumuzu-yüzümüzü daima görmeli.

Şiirde usta-çırak ilişkisi bağlamında bu ilişkinin eğitim-etki/gölge riski üzerine neler düşünürsünüz?

Her ağaç kendi gölgesi üstünde yaşar.

Folklor şiire düşman mıydı hala öyle midir?

Şiire şiir elbiseleri giydirilmeli.

Roman, hikâye/öykü yazarların birbirleriyle çekişmeleri pek gözlemlenen bir durum değilken şairlerin çekişmeleri, Türk edebiyatında en sık rastlanan bir durum olarak görülmektedir. Şiirin ve şairlerin çekişmeleri hakkında neler söylersiniz?

Ben çekişmiyorum.

Yazmak vadisinde koşmalar çoğaltmaya devam İnşaAllah.