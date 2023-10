Şairlerle Şiir Soruşturması: Eray Sarıçam

Şiir ile ünsiyetiniz nasıl gelişti?

Şiir ile ünsiyetimin, sonradan gelişmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kişiliğimdeki var olan bir "şeyin" keşfedilmesi, ortaya çıkarılması olarak bakıyorum ben buna. Bu keşfetme süreci de çok doğal gelişti benim için. Gazeteci bir baba, şair bir amca arasında doğdum büyüdüm. Küçüklüğümden bugüne gelene kadar zihnimden çıkmayan iki koku vardır hep. Biri babamın evin her yerini saran sigara kokusu, diğeri de yine babamın her akşam eve gelirken getirdiği gazetelerin kokusu. Aynı yıllarda amcamın kütüphanesi ile de yavaş yavaş tanışmaya başladım. Elime alıp da okuduğum ilk şiir kitabı amcamın hazırladığı bir şiir antolojisiydi. O kitapta ilk, Ülkü Tamer'in, "Ben Sana Teşekkür Ederim" şiirini okumuştum. Diyorum ya, şiir ile ünsiyetim sonradan ortaya çıkmış bir şey değil diye. İşte, yıllar sonra, o ilk okuduğum şairin kitaplarının editörlüğünü yaptım. Yanardağın Üstündeki Kuş, Yaşamak Hatırlamaktır, Alleben Öyküleri… Bu, benim, şiirle olan doğal ilişkimin küçük ama önemli bir göstergesi bence.

Ailemin, şairliğim üzerindeki etkisi, "profesyonel" olarak yazı-çiziyle uğraşmalarıyla sınırlı değildi. En nihayetinde Ardahanlıyım. İlkokul yıllarım, yaşlıların hemen her akşam toplanıp, televizyonda âşıkları dinlediği bir evde geçti. Yani sadece babamın ve amcamın metinleriyle değil, aynı zamanda dinlediğim âşıklarla da büyüyordum. Uzun ya da kısa fark etmez, ailecek çıktığımız her yolculukta, arabamızda mutlaka Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova olmak üzere birçok aşığın kaseti çalardı. Böyle bir ortamda, şiirle ünsiyet kurmak çok da zor değil.

Şiir ile yaşadığınız hayat arasındaki ilişkiden biraz bahseder misiniz? Hayatınızdan şiiri çektiğinizde geriye ne kalır?

Şiir ve hayat arasındaki ilişki, benim şiire bakış açımı da gösterir. Ben, "şiir" ve "hayat" diye iki ayrı olgu bilmiyorum. Şiir ve hayatı iki ayrı şey olarak görürsek, yazdığımız/okuduğumuz metin, organik olanla bağlarını kaybetmiş olur, yapıntı bir şey çıkar ortaya. Ona da şiir diyemeyiz zaten. Şiirin, hem asli hem temel hem de en basit unsurlarından birisi, yaşadığımız hayattan çıkmasıdır. Yani sahici olmasıdır. Yani ancak tecrübe ettiğimiz şeylerin şiiri başarılıdır. Diğerleri afaki olur, yapıntı olur, mekanik olur. Duyumsamaya yer bırakmaz. Ya aklın ya da duyguların kurgusu olur. Ne okura geçer (evet, okur diye bir şey kesinlikle var ve ona öcü muamelesi yapmıyorum) ne de şiir tarihinde (evet, şiir tarihi diye bir şey kesinlikle var ve ona devlet kitabı muamelesi yapmıyorum) bir yeri olur.

Ben hayatımın en zorlu dönemlerinde yanımda hep şiiri gördüm. Dipten şiirle çıktım. Şiirle sağlıklı bir insan oldum. Dünyalık geçimimi şiirin açtığı kapı sayesinde sağlıyorum. Karımla, şiir üzerinden tanıştım. Etrafımdaki insanların, dostlarımın neredeyse tamamı şiir çevriminin içindeki kişilerdir. Yani ister poetika olsun ister insani ilişkiler, şiir ile hayat benim için bir'dir. Aynı paranın iki yüzü bile değildir. Tek bir yüz var benim için. Hayat da şiir de o tek tarafa.

Böyle bir insanın hayatından şiiri çektiğinizde geriye ne kalır?

Şiir yazım hayatınızda bir ustanız var mıdır? Var ise kimdir ve katkıları nelerdir?

Usta demesek de, çokça okuduğum ve etkilendiğim isimler elbette var. Ama bunlar aşağı yukarı herkesin söyleyeceği isimler. Biri Turgut Uyar der beriki Cansever. Ha İsmet Özel olmuş ha Ece Ayhan. Hayriye Ünal der birisi diğeri Özbahçe. Osman Konuk veya A. Ali Ural. Güntan ya da Çobanoğlu… Bir sürü birbirine benzeyen ya da tamamen zıt isimler, şairler. Fakat ben bu isimlerin dışında, kıyıda köşede kalmış, hatta bugün neredeyse unutulmuş isimleri de çok değerli buluyorum. Edebiyat arkeolojisi bir yerde… Yani o isimler, neden döneminde okunmuş, saygı duyulmuş da bugün unutulmuş? Nerde, nasıl bir hata yapmışlar. Ya da şiir kamusu, kanonu niye onları dışlamış? Belli ki başarısız veya kötü şair değil bunlar. Ha birinci sınıf değiller, ama şairler. İşte burada, hem genç şairler için hem de yaşını başını almış kişiler için dikkatle okunması gereken önemli ayrıntılar var. Bunlar da bana çok önemli katkılar sağlamıştır. En azından şiir tarihini bilmemde, klişe konusunda hatayı en aza indirgemede ya da edebi kişilik oluşturmada vs. İnsan bunları bilmezse şiirde yeni bir şey yaptığını sanır, hâlbuki o 30 yıl önce 50 yıl önce yapılmıştır zaten.

Yine de kim olursa olsun, dönüp dönüp tekrar okuduğum, okumak zorunda hissettiğim şairler arasında, ortak bir nokta var. O da, önceki soruda da söylediğim, organik ve sahici olma durumu. Çarşı pazarda karşılaşsak birbirimize selam bile vermeyeceğiz bir adam, eğer sahici bir şairse, o benim için kıymetlidir.

Yani bu şairlerden en başta sahici olmayı öğrendim ben

Taşra, kasaba, köy ya da metropollerin mekânsal açıdan şiire katkıları nelerdir? Şiirinizde hangi mekâna sığınırsınız?

Mekânın insan üzerinde mutlaka etkisi var. Mesela ben doğma büyüme Gebzeliyim. Gebze fiziki olarak arada olduğu için sosyo-ekonomik olarak da arada kalmış bir ilçe. Fiziki mekân, üzerinde yaşayanları da önemli oranda etkiliyor, şekillendiriyor. Kelime seçimimizden tutun da imge dünyası ve sesimize, dert edindiğimiz meselelerden bu meseleleri hangi biçimlerde kâğıda dökeceğimize kadar uzuyor bu etkileme alanı. Ama bunu zihni bir parçalanmışlık ya da melez bilinç olarak görmemek gerekiyor. Onlar daha menfi ve daha tatsız şeyler. Yabancılaşmaya yol açan şeyler. Arada kalmışlıksa, şairin bura'ya ve Türkiye'ye dair; zihnini, tecrübesini ve yorum gücünü sonuna kadar açar. Şairin, kulağını yaşadığı yere yapıştırmasını sağlar.

Gebzeli olmanın verdiği arada kalmışlıktan dolayı, ben ne şiirde ne de günlük meselelerde asla keskin bir insan olamadım. Olmak da istemezdim. Bunu zamanla anlayabiliyorum. Şiirim asla bir görüşün sözcülüğünü yapmaz. Buna rağmen kendimle başlayıp kendimle biten bir şiirim de yoktur. Bu yüzden 70 ve 80 kuşağı çok uzaktır bana. Fakat 60 ve 70'lerde yazılan İkinci Yeni şiiri, Gebze'nin ve poetikamın hemen her sokağında benimle dolaşmıştır.

Mekân konusu da, şiirde, sahiciliğimizi belirleyen kıstaslardandır. Şair, tecrübe etmediği mekânın şiirini yazdığı zaman, çoğu kez, karikatürleşir. İşte ilk dönem memleket şairlerinin durumu da böyledir. İstanbul'da, oturdukları yerden, cennetten bir köşe gibi anlatırlar Anadolu'yu. Sonra Fazıl Hüsnü gidip görünce oraları, "beyler öyle bir Anadolu yok, Anadolu viran halde" diyor. "Kızılırırmak Kıyıları" bunun ifadesidir işte. Toplumcularda da gördük aynı sıkıntıyı. Gezi'de de 15 Temmuz'da da. Bu yüzden İsmet Özel, Che yerine Castro diyor. Hepsi aynı yere çıkıyor.

Günümüz şiirine olan ilgi ve iştiyakı yeterli buluyor musunuz? Bulmuyorsanız bu durumun sebepleri sizce nelerdir?

Evet, buluyorum. Şiirin doğasını, mevcut sosyo-ekonomik şartları, toplumsal, küresel ve teknolojik gelişmeleri düşününce; evet, buluyorum. Okur, elinden geldiğince, şartlar el verdikçe takip ediyor şiiri. Belki sosyal medyadan belki matbu. Okurun, şairi, sosyal medyadan takip etmesi, kitap/dergi paylaşımlarını beğenip RT yapması bile bugünkü şartlarda kayda değer bir şeydir. Sorun bizzat şairlerin günümüz şiirini takip edip etmemesidir aslında. Kitabınız çıktığında, bir okurun elinde görebiliyorsunuz. Ya da okuyup size sosyal medyadan ulaşabiliyor. Çok klişe olacak ama, o kitabı, asıl şairler satın alıp okumuyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Hizipleşme gibi. Ama hiçbir sebep, adı şair olan birinin, yeni çıkan şiir kitaplarını, poetika kitaplarını takip etmemesinin bahanesi olamaz. Allah'ın emri olmasa da, sen şairsen o kitapları alıp okuyacaksın. Alamıyorsan, eşin dostundan bulup okuyacaksın. Benim zihnimde diğer türlüsünün bir karşılığı yok. Takip etmezsen şiirden düşersin. Düşersin ama farkında bile olmazsın. Sen şair halinle takip etmiyorsan, okura ne diyebilirsin ki bu konuda. Sonuçta okur dediğimiz grup, 50-60 yıl önce de bugün de toplam 500 kişiyi geçmeyen, dar bir çemberdir. Muhtemelen bundan 100 yıl sonra da aynı olacak. Bu işin doğası böyle. 500'den fazla kişiye ulaşan "günümüz şairi" var mıdır? Vardır tabii ki. Ama bu üzerinde çok da durmamız gereken bir şey değil. İran'da herkes şiir bilirmiş, hangi dükkâna girseniz esnaf şiir okurmuş falan denir bazen. Biliyorlar da ne oluyor, şiir kitabından fal bakıyor adamlar. Dini liderin huzurunda, Türk şairinin 300 yıl önce terk ettiği şiirleri/formları, "günümüz şiiri" diye okuyorlar. Böyle bir iştiyak kayda değer bir şey mi mesela?

Gelenek mi, modern mi? Lirik mi, epik mi? Hece mi, serbest mi? İlham mı, deney mi? Ya da?

Modern şiir tam olarak, sorudaki sınırların kaldırılması/kalkmasıyla ilgili bir şeydir. Bu tür keskinlikler özellikle İkinci Yeni ile halledildi. Temelleri planlı programlı Garip ile atıldı. Ama Garip prototip bir şiirdi, sınırlıydı, Turgut Uyar'ın dediği gibi yalınkattı. Yani bu dediğiniz ikilemler arasında kalıyordu. Akılla yazıyordu, tecrübe ve tesadüfe çoğu zaman yer bırakmıyordu, geleneği külliyen reddediyordu. Ancak İkinci Yeni, duyumsamayı, tecrübeyi, ilhamı vs. bir ve ayrılmaz gördü. Böyle olunca ortaya "modern şiir" çıkıyor zaten. 70 Kuşağı neden modern şiir yazamadı? Çünkü aklı önceledi. Duyumsamaya yer bırakmadı. Bu yüzden Garip'in 5-6 yıl sonraki ürünleri gibi yalınkat bir şiir çıktı ortaya. İkinci Yeni'den sonra Türk şairi başka soru ve sorunların peşine düştü. Son yirmi yılda da hayatımıza sosyal medya girdi, SİHA'lar girdi, süper hızlı trenler girdi, Trendyol girdi, soğuk baklava girdi vs. hepimizin yaşamında mutlaka yeri var bunların. Olumlamıyorum birçoğunu ama durum bu. Sınırların silinip gittiği böyle bir dönemde şair de kendini bir kuramla, bir görüşle, bir biçimle istese de sınırlayamaz. Twitter Tepesindeki Okçular gibiyiz hepimiz. Hece ile modern şiir yazıyor mesela adam. Ama diğeri formu serbest olsa da duyumsama ve zihniyet olarak 200 yıllık şiir yazıyor.

Günümüz Türk şiiri poetik ve teknik açıdan yeterli ölçüde eleştiriliyor mu? Eleştiri kültürümüze bir eleştiriniz var mıdır?

Eleştiri kitabım Mesuliyet Günlerinde Şiir, geçtiğimiz aylarda yayımlandı. Şu an bizim kuşakta, eleştiri kitabı olan kaç kişi var diye düşünüyorum. Aklıma ilk elden Ümit Güçlü, Elyesa Koytak, Furkan Çirkin, Aykut Nasip Kelebek ve Kaan Eminoğlu geliyor. Eleştiri yazanlar kimler peki? Burak Ş. Çelik, Samed Karataş, Mikail Söylemez, Muhammed Enis Özel, Can Acer, Raşit Ulaş, Kadir Tepe, Musa Günerigök, Mert Mevlüt Gökçe, M. Tuğrul Çolak vs. İlla unuttuğum kişiler olmuştur. Ama sadece bu kadar isim bile, önemli oranda bir eleştiri dolaşımı olduğunu gösteriyor. Yalnız sayısal değil, nitelik anlamda da bu isimlerin metinleri oldukça umut verici.

İkinci Yeni şairlerinin hepsi eleştiri ya da poetika yazmıştı. Onlardan sonra sadece 90 Kuşağı eleştiriyi şiirin merkezine koydu. Şiir ile eleştiriyi ayrılmaz saydı. Bizim kuşağın birçok ismi de onlarla aynı dergilerde yazdı, bu dergilerin mutfağında bulundu hala da bulunuyor. Bu yüzden bizim akranlarda da nitelikli bir eleştiri bolluğu görüyoruz. Yani eleştiri ortamımızdan da, seviyesinden de, kültürümüzden hem memnun hem de ümitliyim. Sadece bura'lı olmanın önemini eleştiride tam olarak kavrayabildik mi emin değilim? Bazen öyle metinler görüyorum ki, çeviri mi telif mi anlamak için resmen mücadele vermek gerekiyor. Kaynakçada on tane kitap var birisi bizim şairlere eleştirmenlere ait değil. Ayakları da, elleri de, kafası da dışarıda. Hâlbuki Karakoç'un Edebiyat Yazıları, Şapkam Dolu Çiçekle, Korkulu Ustalık, Şiir Okuma Kılavuzu, Sağlam Şiir, Neo Epik Şiir, Barbarlığın Şiiri, Kritiğin Toprağında, Tahlil Tahrip İnşa, Şiir Geldi Kelimede Boğuldu, Kekeme Türk Şiiri, Bozkırdan İşaretler vs. değil bizim, değme Batılı eleştirmenlerin bile hayranlıkla okuyacağı kitaplar.

Bir okuyucu ve yazar olarak dergilerle ilişkiniz nasıldır? Dergilerin şiir dünyamıza katkısı açısından neler düşünüyorsunuz?

Dergi fiyatları milyar dolar oldu ama hala aram çok iyidir. Dergi almak zorundayım çünkü şairim. Bunu hem zorunluluktan hem ilgiden hem sevgiden, yani adı her neyse öyle düşünebiliriz. Şairler şiir kitaplarını almak zorundalar, demem gibi, dergi almak da zorundalar. Yine aynı gerekçelerle. Çünkü klişe olacak ama şiir 100 yıl önce olduğu gibi yine dergilerde akıyor. Bakın bir sürü internet sitesi var. Ama hiçbiri dergiler kadar etkili olamıyor. Matbu dergi, gazeteden sonra yaygınlık kazandı fakat çok sağlam bir yerindi bizde. En avangart dergilerimizden Buzdokuz da en gelenekçi dergilerimizden Yedi İklim de matbu. Yani ne'liği ne olursa olsun, şiir mutlaka matbu dergilerde akıyor. Çünkü buralarda bir yayımla süreci, süzgeci oluyor. Mutfak oluyor. "Hadi öyle kafamıza göre bir şeyler yapalım" yok buralarda. E-dergi çıkaran birkaç arkadaşın söyleşisini okumuştum bir ara. Canımız istedi çıkardık canımız istedi kapattık diyorlar dergiyi. Buradan bir şey çıkmaz. Çıkmıyor da. O yüzden matbudan devam.

Sadece üç şairi okuma hakkınız olsa bu şairler kimler olurdu? Sadece üç şiir okuma hakkınız olsa bu şiirler hangileri olurdu?

Cemal Süreya - Göçebe

İsmet Özel – Savaş Bitti

Metin Eloğlu – Lokman Hekim'in Sev Dediği