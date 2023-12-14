Şairlerle Şiir Soruşturması: Fatma Aksu

Bize Fatma AKSU'dan bahseder misiz?

Erzurumlu anne ve babadan dünyaya gelmiş, Çukurova'nın portakal kokan nemli havasıyla büyümüş bir eğitimciyim. Güzel olan her şeyin (en azından) bilgisine ulaşmak gibi iştahlı bir estetik kaygım var. Parmaklarıma engel olamadığım zamanlarda yazarım. Kendimden bahsetmek konusunda mahir sayılmam, sanırım fark edilecektir.

Şiir ile ünsiyetiniz nasıl gelişti?

Bu soruyu daha önce birkaç kez yanıtladığım için denk gelenleri sıkmamak adına özetleyeyim: babamın türküleri ile.. Onların sözlerini ezberlemeye ve benzerlerini uydurmaya(!) çalışarak.

Şiir ile yaşadığınız hayat arasındaki ilişkiden biraz bahseder misiniz? Hayatınızdan şiiri çektiğinizde geriye ne kalır?

Söyleyeceğim şey bazılarını şaşırtıyor olsa da aslında çok sık yazmıyorum. Fakat hemen hemen yazdığım tüm eserler kitabımda ya da çeşitli dergilerde yer aldı, alıyor. Okur, kalemimden çıkan neredeyse her şeyden haberdar. Genelde başka çarem kalmadığı için yazıyorum; ruhumu bir simülasyonun içinde olduğuna ikna edemediğim zamanlarda.

Şiir yazım hayatınızda bir ustanız var mıdır? Var ise kimdir ve katkıları nelerdir?

Güzele güzel demeyi çok kıymetli bulurum. Güzel eserlere gıpta ederim, yazanın üzerine çok yakıştırırım ama aynısını-benzerini giyinmek istemem. Kendime yakışacak başka söylemler örmeye çalışırım.

Kendimi bildim bileli çok okuyan biriyim. Bu yüzden edebi bilince katkı sunan herkes ustadır, ustamdır demek yerinde bir söylem olacaktır.

Şiir, şuur ve şiar üçlemesine bakış açınızı anlatır mısınız?

Her ne kadar sanatın sanat için olduğuna inansam da eserde bilgece döşenmiş imgelere ve varoluş şuuruyla yükselmiş söylemlere rastladığımda çok etkileniyorum. Sözde nezaket arıyor ve bir okur olarak şiirde argo ifadelere tahammül edemiyorum. Nezaketli bir kalem ve felsefi derinlik ise şiirde beni büyüleyen şeyler.

Taşra, kasaba, köy ya da metropollerin mekânsal açıdan şiire katkıları nelerdir? Şiirinizde hangi mekâna sığınırsınız?

Şiir, yoksunluklardan çokça besleniyor. O yüzden nerede olduğumuzdan daha çok, olduğumuz yerde nelerin eksikliğini hissettiğimiz bence daha mühim. Hem metropolde hem taşrada yaşama fırsatı bulmuş bir şair olarak kendi şiirimi yorgun bir serçeye benzetiyorum; konacak şehir, mekân bulamamış.

Günümüz şiirine olan ilgi ve iştiyakı yeterli buluyor musunuz? Bulmuyorsanız bu durumun sebepleri sizce nelerdir?

Elbette çoğumuz gibi ben de yeterli bulmuyorum. Zaten gerçek şiir neredeyse hiçbir dönemde geniş kitlelerin gündeminde yer almamıştır. Bu böyledir; sözün şifası ancak onun tılsımına inananların zihnine, kalbine dokunur. Bu inanç ise bireysel-sosyal gelişim vesilesi iledir.

Değişmeyen dünya döngüsünü kabullenmeye başladığımdan beri bu duruma eskisi kadar üzülmüyorum. Dilerim şiir ve diğer tüm güzellikler ehline rast gelsin.

Gelenek mi, modern mi? Lirik mi, epik mi? Hece mi, serbest mi? İlham mı, Deney mi? Ya da?

Gelenekle bağını koparmamış modern,

lirik,

hem hece hem serbest,

kesinlikle çalışmak, yazmadan önce ve yazılmışın üzerinde titizlikle çalışmak..

Günümüz Türk şiiri poetik ve teknik açıdan yeterli ölçüde eleştiriliyor mu? Eleştiri kültürümüze bir eleştiriniz var mıdır?

En son bana sorulması gerekir bu sorunun. Zaman zaman "Şöyle bir şey yazdım, fikirlerinin ne olur?" şeklinde gelen ricalara "Eleştiri yap(a)mam ama özenle okurum." diyorum. Eleştiri yapabilmek için kırk fırın ekmek yemeyi de yeterli bulmuyorum. Lütfen ağzı olan konuşmasın, kalemi olan eleştiri yazmasın. Hem poetik hem kültürel açıdan rüştünü ispat etmemiş, zamanla mücadelesinden gerçek bir şair-okur olarak çıkmamış birisinin-bence- eleştiri yapma-yazma hakkı yoktur. En azından bireysel alanı dışında..

Bir okuyucu ve yazar olarak dergilerle ilişkiniz nasıldır? Dergilerin şiir dünyamıza katkısı açısından neler düşünüyorsunuz?

Dergileri hem okur hem yazar açısından çok kıymetli buluyorum. Dergilerin varlığı yazma hevesimi canlı tutan nadide etkenlerden. Şu sıralar e-dergileri merak ve beğeniyle takip etsem de sayfalar üzerinde parmaklarımı gezdirmek benim için dingin bir mutluluk sebebidir.

Sadece üç şairi okuma hakkınız olsa bu şairler kimler olurdu? Sadece üç şiir okuma hakkınız olsa bu şiirler hangileri olurdu?

Tüm şiirleri okuyabilme hakkımı sizden rica ederek ve müsaadenizle şiir seçmek zorluğundan kendimi muaf tutarak, sizin için özel şairlerimi anabilirim: Fuzuli, Yunus Emre, İsmet Özel ve Ahmet Erhan.

Güzel, anlamlı sorularınız için teşekkür ediyor, sizleri ve okuru hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.