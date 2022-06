Saklı Mektupların Gün Yüzüne Çıkması

"yaşamak" dediğimiz

Naz N. Varlı, çocuk, genç ve yetişkin edebiyatında eserler verdi. Bir hayale düştü. O hayale sarıldı. Hayali, mısralarda şiir oldu. Şiirleri mektup. Düştüğü hayali, yüz beş şiir ile ifade etti. Bu hayal, sevdasıydı. Sevdası, şiirleriyle mektuba döküldü. Bu sevda, şiirlerinden oluşan şiir mektuplarıyla hayalini gün yüzüne vurdu. Ama sevdiğine diyemediğini yine kendine anlattı. Anlatırken de yine kendini buldu. Ortaya koyduğu karakteri; sevdalı Şirâze, sevdasını yine kendi olan Şirâze'ye, satır satır şiirden mektuplarla insanı, hayatı ve aşkı anlattı. Bu esere, Şirâze'den Şirâze'ye Saklı Mektuplar adını verdi. O gönülde çektiği sere serpe sevda kelamından oluşan eserini okuruyla birlikte terennüm edebilmeyi istedi. Çünkü hayali yüzünü döküyor, sevdasını yaşayamıyordu.

Sevda, ziya değil insan yitip gidiyordu. Sevdasını ona vermez bu yalan dünya. O sevdasına serdiği yüreğini toplayıp gidemiyordu. Hiçbir yere gidemediğinden söze gizlendi. Sevdanın da ondan hiç gitmeyeceğini bilmez mi? Bilir. Bana anlatmayın ben Mecnun'u bilmem. Ama Leyla'nın halinden anlarım der gibiydi.

Şirâze, son durağı olsa Şirâze. "aşk" desen aşk/ "hasret" desen hasret/ "acı" desen acı/ "sevda" desen sevda/ "renk" desen renk/ "yol" desen yol/ "ışık" desen ışık/ ne ise aradığın onunla dolu Şirâze. İşte yol yine sevdanın ziya olmadığına çıktı. Hayalini vermez bu yalan dünya. Topla sevdaya serdiğin yüreğini Şirâze gidelim buradan. Ben bilmezdim sevmeyi Şirâze. Sen koydun kalbime. Ölümle sarıl bana.

Şirâze'den Şirâze'ye Saklı Mektuplar, mektup tadında şiirlerle, şiirini mektup gibi kullanarak sevgilinin binbir rengini okurların önüne sunan cümlelerle örülü. Her cümle, yazanın içsel serüveninin bir tür yansıması gibi. İçten dışa doğru yansıyan her cümle, bir terennüm, bir nida, bir serzeniş ve bolca hüzün içermektedir. Ara ara lirik sızlanışlar olarak yansısa da, bu mektuplar, seven bir kalbin tükenmek bilmeyen seslenişlerin bir tür göstergesi. Naz N. Varlı,'nın uzun zamandır Ayvakti Dergisi'nde yazdığı bu mektuplar, Ayvakti Kitap yayınları arasından toplanarak bir kitap olarak sunuldu. Böylelikle mektupların da seyri gözler önüne serildi.

Şirâze'den Şirâze'ye Saklı Mektuplar

Naz N. Varlı

Ay Vakti Kitap

Ocak 2022

219 sayfa