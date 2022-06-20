Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi - James Joyce

James Joyce'un ilk olarak 1916 yılında yayımlanan ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, bildungsroman (oluşum romanı) türünde değerlendirebileceğimiz yazarın çocukluk ve gençlik yıllarını detaylıca ve oldukça objektif bir şekilde yansıttığı otobiyografik romanıdır. Tabii ki kurmacanın kendine has bir gerçekliği olduğundan dolayı klasik bir otobiyografiden farklı olsa da yazarın biyografisiyle karşılaştığımızda anlattıkları yaşadıklarına yakındır.

Ana karakterimiz Stephen Dedalus James Joyce'un kendisini, Simon Dedalus karakteriyse babası John Joyce'u nitelemektedir. Dedalus ismi Yunan mitolojisindeki Daedalus figüründen gelmektedir. Yazarın gençliğinden itibaren bulunduğu toplum ve ailesiyle ayrışmasını anlatan bu roman, Joyce'un gönüllü sürgününün nedenlerini de bizlere göstermektedir. Edebi olarak anlatımın lirik ve felsefi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da onun diğer romanlarından ayrıştıran bir özelliktir ama yazarın ayak seslerini yavaş yavaş duyduğumuz bir metindir Portre.