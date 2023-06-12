Şaşırtan Abu Dhabi

Abu Dhabi şehrine 2018 yılında yaptığımız seyahat bizi çok memnun bırakmıştı. Şehirden beklentimiz fazla yoktu ama karşılaştıklarımızla keyfimiz daha da artmıştı. O yılın şubat ayında ılık bir yere gidip tatil yapmak istedik. Genelde insanlar Dubai'ye gezmeye gelerek bir günlüğüne Abu Dhabi'ye geçiş yaparak şehri hızlıca turluyor. Her gezimizde olduğu gibi bu seferde şehri gezme anlayışımız en az dört gün oldu. Uçak ile neredeyse dört buçuk saat süren uçuş ile havaalanına geldik. Havaalanı çıkışında bulunan A1numaralı otobüs ile 45 dakika da şehre gidiyorsunuz. Otobüslerde kullanılan kartlara dolum yapılıyor. Şehirde otelinizin olduğu caddeden geçip geçmediğini iyi bilmeniz gerekir. Bizim otel Al Wahda şehirlerarası otobüs terminaline yakındı ve bu otobüs buradan geçiyordu. Bulmamız kolay oldu. Tabi ki başka bir seçenek taksi de var.

Abu Dhabi Arapça, Ceylan Toprakları anlamına geliyormuş. Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti ve Dubai'den sonra nüfusun en çok olduğu şehir. Deniz kenarına Corniche deniyor ve şehrin en hareketli olduğu yer burası. Ülkede bol miktarda büyük alışveriş merkezleri bulunuyor. YasMall, Abu Dhabi Mall, Khaliyad mall, The Galleria bunların başlıcaları. Biz gittiğimizde hava çok güzeldi. 24-27 derece arasında değişen sıcaklıklar sayesinde ülkemizde kışı yaşarken burada yaz geçişi yapmıştık. Bu yüzden çok rahat gezdik. Sahilde oturduk, denize girdik, eşsiz deniz kabukları topladık, sıcaktan çok bunaldığımızda bu büyük alışveriş merkezlerine girip serinledik.

Gezilecek yerlerden biri de Marina Mall'dan sahile doğru inince bulunan Heritage Village. Bu minik köyde Arapların eskiden günümüze yaşantısı, yöresel kıyafetleri, silahları, tarım örneklerini içeren küçük bir müze var. Yöresel eşyaların satıldığı minik dükkânlar, bir restoran ve bahçe bulunuyor. Arap tarihini yansıtan mini bir bölge burası. Heritage Village alt tarafı deniz kıyısı olduğundan insanların çok fazla ziyaret ettiği bir yer. 761 kentin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Zamanında tatlı su kaynakları keşfedilmiş ve Bani Yas kabilesi insanlar etrafında koruyucu bir kale oluşturmuş. Giderek daha çok insan ilgisini çekmiş ve etrafında küçük bir köy oluşmuş. Yıllar geçmiş ve 1958'de Ras Sadr köy halkının yaşam biçiminde ciddi bir değişikliğe neden olmuş. Emirliğin doğu kısmı tarihi bölge olarak kabul ediliyor. Şehrin en ünlü turistik yerleri şunlar; Al-Ain Müzesi, Jebel Hafeet Dağı, Hale Parkı, büyük bir hayvanat bahçesi, Ayn Fayyad Parkı ve Ulusal Üniversite.

Gezilecek yerlerin başında Emirates Palace geliyor. Çölün içinde harika bir bahçe ve turistler tarafından gezilen saray otel buradaki birçok yapı gibi muhteşem. Bu otelin hemen yanında Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Sarayı (UAE Presidential Palace) bulunuyor. Hemen bu noktadaki bir diğer önemli yapı Etihad Kuleleri. Toplamda beş kardeş gökdelenden oluşan bu yapılar 2012 yılında tamamlanmış ve şehrin siluetini oluşturan en zarif parçalar. Abu Dhabi 'ye gelip denenecekler listesinde Emirates Palaces içinde ki kafede 24 ayar altın tozu serpilmiş kahveden içmek geliyor. Bir fincan kahve baya bir pahalı bu arada, içip içmemek size kalmış. Aynı zamanda altın soslu dondurma da turistlerin gözdesi. Etihad Towers ise bir arada bulunan kuleler. Turistlik fotoğraf çekim yerlerinden biri. Özellikle binanın 74. katına çıkıp manzarayı çekmek isterseniz belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Burada ki otel çok lüks. Basra Körfezi'nin manzaralarını sunan bu modern otel, Abu Dabi'deki beş kuleli simgesel kompleksin bir parçası.

Abu Dhabi'de bizi bir sürpriz karşılamıştı. O yıl Paris'te ki Louvre müzesi buraya gelmişti. Zenginlik işte, ayaklarına Louvre müzesinin minisini getirmişler. Şansımıza birkaç ay önce açılan bu müzeyi doya doya gezmiştim. Açılışına Fransa cumhurbaşkanı Macron katılmış. Müzenin gericiliğe karşı mücadele simge olduğuna değinen Macron "Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok" demiş. 2007 yılında Fransa ile yapılan anlaşma sonucu başlatılmış. 2012'de yapılması beklenen resmi açılış, petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel kriz gibi nedenlerle ertelenmiş. Müze, çöl güneşini içeri alacak şekilde tasarlanmış. En dikkat çeken özelliği, kafes şeklindeki kubbesi. Müze Fransız mimar Jean Nouvel'in eseri. Tasarımda Medine'den ilham alınmış, 55 oda ve 23 sergi alanından oluşuyor. Kubbe ziyaretçileri kavurucu sıcaktan korurken, doğal ışığın da içeri sızmasını sağlıyor.

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dhabi'de ki müze "Louvre" ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris'e 525 milyon dolar ödeme yapacakmış. Ayrıca Fransa'dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirilecekmiş.

Müze de Van Gogh, Monet, Leonard Da Vinci, Matisse gibi birçok ressamın tablosu var. Miro'nun yağlıboya tablosu, Van Gogh'un otoportresi, Manet'in flüt çalan tablosu, bizden İznik çinileri, halılar ve Çatalhöyük'ten seramikler bu müzede sergilenenler.